Tudi v osmem poskusu brez uspeha

Košarkarji Cedevite Olimpije so dva dneva po veliki zmagi nad Partizanom znova neuspešno iskali pot do prve zmage v letošnji sezoni Eurocupa. Zmaji so na tekmi osmega kroga evropskega pokala po izenačeni tekmi s 95:101 morali priznati premoč na gostovanju pri London Lions.

London Lions : Cedevita Olimpija 101:95 Dvorana Copper Box, sodniki: Zamojski (Poljska), van den Broeck (Belgija), Bissuel (Francija).

London Towers: Olaseni 19 (3:5), Taylor 6 (4:4), C. Morgan 18, Nelson 17 (2:2), Queeley 2, Sharma 6, M. Morgan 24 (9:10), Grantham 9.

Cedevita Olimpija: Stewart 16, Sow 8 (1:4), Cobbs 19 (2:4), Glas 3, Blažič 15 (1:2), Prepelič 23 (6:7), Jones 6, Ščuka 5.

Prosti meti: London 18:21, Cedevita Olimpija 10:17.

Met za tri točke: London 7:21 (Nelson 3, C. Morgan 2, M. Morgan, Grantham), Cedevita Olimpija 13:28 (Prepelič 5, Blažič 2, Stewart 2, Ščuka, Glas, Cobbs, Sow).

Osebne napake: London 19, Cedevita Olimpija 21.

Pet osebnih: /.

Cedevita Olimpija tudi po svoji osmi evropski tekmi sezone ostaja brez uspeha. Izbranci Simoneja Pianigianija so bili tako kot že nekajkrat v sezoni do zadnjega v boju za zmago, a so na koncu morali priznati premoč tekmecu. Na drugi strani je London na svoji osmi tekmi še šestič zmagal.

Zmaji so v London odpotovali brez Karla Matkovića, ki ga pestijo bolečine v hrbtu, zaradi administrativnih razlogov pa manjka tudi Aleksander Šaškov. Po poškodbi še naprej okreva Nikola Radičević, v Ljubljani pa je ostal tudi Sean Armand, ki že dlje časa ekipi pomaga le na treningih. Olimpija je obračun začela v postavi D.J. Stewart, Justin Cobbs, Jaka Blažič, Rok Radovič in Shawn Jones. Obe ekipi sta srečanje odprli precej rezervirano, prvo točko za goste je šele po slabih treh minutah igre s črte prostih metov dosegel Cobbs, ki je zadel za 1:2. Moštvi sta nato v drugem delu prve četrtine vendarle nekoliko ujeli ritem, v izenačenem boju pa se je prvih deset minut končalo pri izidu 19:19.

Klemen Prepelič je znova dosegel dvojni dvojček. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

V drugi četrtini je Olimpije po dveh prostih metov Klemna Prepeliča dobrih pet minut in pol pred glavnim odmorom povedla z 32:29, nato pa so domači v dobrih dveh minutah odgovorili z delnim izidom 13:0 in pobegnili na dvomestno prednost (42:32), ob polčasu pa so vodili s 50:43. Stewart je v prvih dveh četrtinah dosegel enajst točk, Blažič in Prepelič pa sta jih prispevala po osem. Pri Lionsih je Gabe Olaseni izkoristil primanjkljaj pod košem Cedevite Olimpije in dosegel 15 točk ter pobral sedem odbitih žog.

Prepelič Olimpijo vrnil v igro, a ...

Olimpija je v tretjem delu našla odgovor na igro gostiteljev, od zaostanka z 49:57 je s tremi trojkami zapored zablestel Prepelič, dobrih pet minut in pol pred koncem tretje četrtine pa je Cobbs uspešno položil za vodstvo Olimpije s 60:59. Pred začetkom zadnje četrtine pa so s 73:70 vodili London Lions.

Gregor Glas je na parketu preživel pet minut, v katerih je dosegel tri točke. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

V izenačeni zadnji četrtini je Blažič 2:42 pred koncem zadel trojko in Olimpijo približal na 87:88. Ob vodstvu Londona z 91:89 je slabi dve minuti pred koncem trojko za vodstvo zgrešil Luka Ščuka, ki je nato v obrambi ukradel žogo, a jo v polprotinapadu podal v roke Jordanu Taylorju, Lions pa so 49 sekund pred koncem po trojki Conorja Morgana ušli na 94:89. Po minuti odmora pa je Morgan z izjemno blokado ob poskusu zabijanja Shawna Jonesa praktično odločil vse dvome o zmagovalcu. Londončani so na koncu zmagali s 101:95.

Prvi strelec Olimpije, ki je sicer dosegla 13 trojk, a zgrešila sedem prostih metov (10/17) je bil na koncu Prepelič s 23 točkami (5/12 za 3) in desetimi asistencami, Cobbs je dosegel 19 točk, Stewart 16, Blažič pa 15 (2/2 za 3). Za domače je Matthew Morgan dosegel 24 točk, Olaseni je 19 točkam dodal še 12 skokov. London je bil na koncu uspešnejši pri skoku (41:30), Olimpija pa je tokrat preveč napak storila predvsem v obrambnem delu srečanja in tekmecu dopustila preveliko število košev.

Po skoraj že polovici skupinskega dela je Cedevita Olimpija prikovana na dno razpredelnice skupine A. Hamburg ima eno zmago, Umana Reyer tri, za šesto mesto, ki vodi v nadaljnje tekmovanje, pa so trenutno potrebne štiri zmage. Cedevita Olimpija bo v soboto gostovala pri Budućnosti, v naslednjem krogu evropskega pokala 29. novembra pa bo gostila vodilno ekipo skupine A Pariz.

Eurocup, 8. krog:

Torek, 21. november

Sreda, 22. november:

Lestvici:

