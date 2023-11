Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili še z Veolio Towers iz Hamburga (83:86), na papirju najslabšo ekipo skupine A, kar je njihov 12. zaporedni poraz v EuroCupu. Ob polčasu je bil rezultat znosnih 36:43, nato pa je sledil popoln kolaps v tretji četrtini (13:31) in na semaforju je bilo izpisano 49:74. A je Ljubljančanom skoraj uspelo doseči neverjeten preobrat v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 34:12.

V Stožicah je bil na sporedu obračun dveh ekip, ki sta bili po šestih odigranih krogih še brez zmage. Kolektiv iz Hamburga je izgubil proti Prometeju, London Lionsom, Paris Basketballu, Hapoelu, Joventutu in nazadnje Bešiktašu. In dobil kar 611 točk. Cedevita Olimpija je v soboto zabeležila prvo gostujočo zmago v sezoni, ki je bila tretja zaporedna v ligi ABA. V ponedeljek zaradi bolečin v hrbtu z ekipo ni treniral Karlo Matković, v torek pa se je že pridružil treningu. Udarec v mezinec leve roke je na ponedeljkovem treningu prejel Luka Ščuka, ki pa je prav tako v torek že treniral s soigralci.

V prvi četrtini povedli za tri točke

Stewart je dal v prvi četrtini šest točk, največ pri Olimpiji. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Trener Simone Pianigiani, ki se je po bolezni vrnil na klop Cedevite Olimpije tudi na evropski sceni, je tekmo začel s peterko: Jaka Klobučar, DJ Stewart, Jaka Blažić, Amadou Sow in Karlo Matković. Začel je torej tudi prvi center ljubljanske ekipe. Po napadalno slabih uvodnih minutah na obeh straneh se je igra razživela šele po prvih menjavah. Pianigani je že v prvi četrtini priložnost za igro ponudil desetim košarkarjev. Klemen Prepelič je s prvo trojko Olimpije na tekmi v osmi minuti poskrbel za izenačenje na 16:16, Gregor Glas pa v deseti z drugo trojko za prvo vodstvo in rezultat prve četrtine 22:19. V dobri minuti na parketu se je z dvema napadalnima skokoma izkazal tudi mladi Aleksander Šaškov.

Slab met in vodstvo gostov za 11 v drugi četrtini

Klemen Prepelič je v prvem polčasu dosegel 11 točk. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com V drugi četrtini je na parket stopil še enajsti, Luka Ščuka (brez minute je bil samo Sean Armand). Nekaj minut je Cedevita Olimpija igrala s peterko Prepelić, Stewart, Blažić, Ščuka in Radović, torej z nizko, a mnogo bolj slovensko peterko kot sicer v tej sezoni. A je naredil Hamburg delni izid 12:5 in v 15. minuti povedel z 31:27. Krizne minute domačih so se nadaljevale, tudi ko sta se na parket vrnila Amadou Sow (brez točke) in Matković (dve točki, dva skoka), ki ni bil videti pravi. Gostje so povedli tudi za 11 točk (43:32).

Predvsem po zaslugi Prepeliča in Blažiča so Ljubljančani na glavni odmor vendarle odšli z bolj znosnim zaostankom (36:43). Prepelič je prvi polčas končal kot prvi strelec Olimpije z 11 točkami, Blažič jih je dal devet. Pri Hamburgu sta dala največ Lukas Meisner (12) in Mark Hughes (8). Hamburg je bil precej bolj natančen pri metu (55-odstoten za dve točki, trojke 42-odstotno). Če so gostje zadeli pet trojk, so domači le tri iz kar 14 poskusov (21-odstotno). Za dve pa je Olimpija metala 37-odstotno. Imela pa je več skokov in asistenc. Razliko je torej naredil met. Še proste mete so metali le 56-odstotno (9/16).

Konec tekme za Matkovića, delni izid za Hamburg 27:6

Popolna nemoč ekipe trenerja Simoneja Pianigianija. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Drugi polčas je Cedevita Olimpija začela brez Matkovića in takoj je prišlo sporočilo iz ekipe, da ga zaradi prevelikih bolečin v hrbtu na tej tekmi ne bomo več videli. Na drugi strani pa je Nico Brauner v dobri minuti zadel tri trojke (v prvem polčasu je igral samo dobri dve minuti), več kot na prejšnjih šestih tekmah skupaj. In Hamburg je prišel do najvišje prednosti na tekmi – z 52:38. Ko je izza črte dvakrat zadel še Aljami Durham, so gostje v 25. minuti tekme vodili že za 20 (42:62). S tribune so se že slišali prvi žvižgi. Igra Cedevite Olimpije je povsem razpadla, že vračanje v obrambo ni bilo več pravo. Z delnim izidom 27:6 je prednost razigranega Hamburga do 28. minute narasla vse do 28 točk (42:70). In zdelo se je, da Olimpija drvi proti že 12. zaporednemu porazu. Prejšnjo sezono je končala s petimi porazi, brez evropske zmage je od prvega februarja. "Dajmo, fantje, ni še konec," se je vendarle s tribun slišalo nekaj redkih optimističnih navijačev. Izid katastrofalne tretje četrtine je bil 13:31, pred zadnjo pa na semaforju 49:74.

V zadnji četrtini so se približali na točko zaostanka

Karlo Matković je zaradi bolečin v hrbtu odigral samo prvi polčas. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com A pravi športniki se ne predajo niti v težkih trenutkih. Cedevita Olimpija je v prvih štirih minutah zadnje četrtine naredila delni izid 14:0 in zaostajala samo še za devet točk (65:74). Preobrat je naredila peterka Stewart, Klobučar, Blažič, Glas in Šaškov. Agresivno in požrtvovalno sta v napadu igrala Stewart in Blažič, z blokadami in skoki je navdušil Šaškov. Hamburgu pa se je met povsem ustavil (dve točki v sedmih minutah). Ko je Glas dve minuti in pol do konca zabil, je Olimpija zaostajala samo še za šest točk (71:76). Nato je trojko zadel še Blažič, ki je bil že pri 21 točkah (74:76).

Nalet Olimpije je s košem pod osebno napako ustavil najboljši posameznik pri Hamburgu Durham (74:79). Nato je zadel še Aleksander Dziewa in dobro minuto pred koncem se je zdelo, da do popolnega preobrata le ne bo prišlo (74:81). A drami še kar ni in ni bilo videti konca: nova trojka kapetana Blažiča za znižanje na 79:81. Je pa 17 sekund pred koncem s slabim metom za tri zapravil priložnost za izenačenje na 82. Enajst sekund do konca je izza črte poskusil še Prepelič, nad njim pa je bila storjena osebna napaka. A sodniki so mu dosodili le dva in ne tri proste mete. Zadel pa je le enega (80:82). Je pa tri sekunde do konca zadel trojko skoraj s polovice igrišča – za 83:84. Hughes je nato zadel oba prosta meta (83:86), Prepeliču tako ni ostalo drugega kot met prek celotnega igrišča. Ni manjkalo veliko, da bi zadel. Vseeno torej 12. zaporedni poraz.

V zadnji četrtini je Olimpija poletela, a je za popoln preobrat zmanjkala ena trojka. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Pri Cedeviti Olimpiji, ki je do konca met za dve točki popravila na 48 odstotkov in zadela osem trojk iz 34 metov (23-odstotno), je bil s 24 točkami prvi strelec Blažič, s 23 mu je sledil Prepelič, Stewart jih je dal 12, Glas devet. Pri Hamburgu (52-odstoten met) je Durham dosegel 21 točk, Hughes 14, Meisner 14, Dziewa 10.

Tekma je trajala kar dve uri in 14 minut.

Blažič: Prve tri četrtine so bile nesprejemljive

Jaka Blažič je bil s 24 točkami prvi strelec Olimpije. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com "Vrhunsko smo odigrali zadnjih pet, sedem, osem minut, ampak prve tri četrtine sem bil jaz katastrofalen in prevzemam odgovornost za ta poraz," je v prvi izjavi po tekmi povedal Prepelič. Kapetan Blažič je bil prav tako odkrit: "Prve tri četrtine so bile nesprejemljive. Na tak način ne moremo igrati v domači dvorani. Niti gledalcev zato nismo vključili v tekmo. Na začetku četrte četrtine pa smo igrali res agresivno, borili smo se, kot bi se morali že prej. Mogoče smo si naredili sami pritisk, da to tekmo moramo dobiti, in smo zato igrali v krču. Ni lahko, ampak lahko gledamo pozitivno vsaj na zadnjo četrtino." Kapetan je še dodal, da je ključ energija v obrambi, ki pa je bila prava šele v zadnji četrtini.

Eurocup, 7. krog:

Torek, 14. november

Sreda, 15. november:

Lestvici:

Preberite še: