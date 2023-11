Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju v Benetkah vodili praktično vso tekmo, v zadnjih minutah pa zapravili prednost in izgubili.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v šestem krogu rednega dela EuroCupa na gostovanju v Benetkah pri Umano Reyer vodili večino tekme, v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo desetih točk, nato pa v zadnjih minutah po bledi predstavi domačim dopustili preobrat in izgubili s 87:95. To je 11. zaporedni poraz Ljubljančanov v EuroCupu, šesti v tej sezoni.

Reyer Venezia : Cedevita Olimpija 95:87 (21:27, 42:47, 62:72). Dvorana Taliercio, sodniki: Latiševs (Latvija), Radojković (Hrvaška), Hadžić (BiH)

* Reyer Venezia: Spissu 10 (1:3), Tessitori 10 (2:2), Casarin 3, De Nicolao 5, O'Connell 5, Simms 12 (2:2), Wiltjer 10, Brown Jr 21 (4:6), Tucker 19 (5:6)

* Cedevita Olimpija: Stewart 9 (5:8), Sow 16 (2:3), Radović 5, Glas 2, Blažič 16, Matković 14 (2:3), Prepelič 12 (6:7), Jones 8 (2:2), Klobučar 5

* Prosti meti: Reyer Venezia 14:19, Cedevita Olimpija 17:23

* Met za tri točke: Reyer Venezia 13:37 (Brown Jr 3, Simms 2, Wiltjer 2, Tucker 2, Spissu, Casarin, De Nicolao, O'Connell), Cedevita Olimpija 8:23 (Blažič 4, Sow 2, Radović, Klobučar)

* Osebne napake: Reyer Venezia 24, Cedevita Olimpija 25

* Pet osebnih: Tessitori (34.), Simms (37.), Prepelič (40.)

Prav proti ekipi iz Benetk je Cedevita Olimpija v evropskem pokalu zabeležila svojo zadnjo zmago. To se je zgodilo 1. februarja, ko je semafor v Stožicah kazal 77:73 v korist Ljubljančanov. Od takrat dalje so Zmaji na evropskem prizorišču doživeli deset zaporednih porazov. Danes je kazalo, da bodo negativni niz vendarle končali, a jim na koncu to ni uspelo. Ljubljančani so vodili skoraj vso tekmo, nato pa v črni zadnji četrtini – izgubili so jo s 15:33 – dopustili preobrat in izgubili.

Prva polovica tekme v Benečiji je minila v znamenju ljubljanskih zmajev, ki so na krilih izjemno razpoloženega Američana Amadoua Sowa (v prvem polčasu je dosegel vseh svojih 16 točk – met za dve točki 4:5, za tri pa 2:3) in Klemena Prepeliča (sedem podaj) imeli nadzor nad gostitelji. Uvodno četrtino so končali s prednostjo šestih točk (27:21), v prvem polčasu pa so si največjo prednost priigrali v 18. minuti, ko so povedli za devet točk (45:36).

Gostitelji so se Ljubljančanom v začetku drugega polčasa približali na dve točki (47:49), a nato so slovenski prvaki ujeli ritem iz prve polovice tekme in imeli nadzor na parketu. V 27. minuti so prvič na dvoboju povedli za deset točk (66:56), minuto kasneje pa po trojki Roka Radovića za +13 (69:56). V zadnjo četrtino, v kateri Karlo Matkovič (14 točk, 9 skokov v 24 minutah) ni stopil na parket, so vstopilo z desetimi točkami prednosti.

Ljubljančani so dobrih šest minut pred koncem imeli lepo prednost 11 točk (81:70), a so nato košarkarji iz Benetk naredili delni izid 12:2 in v 36. minuti povsem zadihali za ovratnik gostom (82:83).

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

V dramatični in razburljivi končnici so slovenski prvaki naredili preveč napak, v 38. minuti so jih gostitelji ujeli (84:84), 1:24 minute pred koncem pa po trojki Jona Tuckerja tekmecem po dolgem času pogledali v hrbet (84:87).

V sami končnici je Olimpija povsem odpovedala. Po trojki Marca Spissuja je 54 sekund pred koncem dvoboja zaostala za pet točk (85:90), točkovni primanjkljaj pa se je do zadnjega zvoka sirene še povečal (87:95).

V ljubljanski ekipi sta bila najučinkovitejša Amadou Sow in Jaka Blažič, ki sta dosegla po 16 točk, Prepelič pa je 12 točkam dodal 14 podaj.

Andrea Turchetto Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Težko je najti prave besede"

"Težko je najti prave besede. Zelo dobro smo igrali 30 minut, nato pa smo zgrešili nekaj metov in žoga ni več krožila. Vseeno pa moramo biti ponosni, kako smo večji del tekme igrali proti eni najboljših ekip EuroCupa. Je pa res težko najti prave besede, saj smo 35, 36 minut vodili. Ampak treba je igrati do konca, ostati zbran," je v prvi izjavi prave besede iskal pomočnik trenerja Andrea Turchetto, ki na zadnjih tekmah vodi ljubljansko moštvo (Simoneja Pianigianija zaradi bolezni ni na tekmah).

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo na tem evropskem tekmovanju igrala 15. novembra, ko bo gostila nemški Towers iz Hamburga.

