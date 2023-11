Cedevita Olimpija tudi po peti tekmi EuroCupa ostaja brez zmage, pa je doma igrala proti ekipi Wolves Vilnius, ki je bila ustanovljena šele lani. Ljubljančani so se v težave spravili že v prvem polčasu, ko so zaostajali tudi za 16, Jaka Blažič in Klemen Prepelič pa nista dala niti točke. Prav ta dva košarkarja sta v drugem polčasu priigrala preobrat (25 njunih točk), a v končnici niso ustavili razigranih gostov. Izid 78:86.

S Klobučarjem od prve minute

Jaka Klobučar Foto: www.alesfevzer.com Cedevita Olimpija je to sezono v vseh tekmovanjih odigrala 13 tekem, a zmagala le na štirih (proti Heliosu, Megi, Splitu in Derbyju). Ni pa dobila še nobene tekme v evropskem pokalu (štirje porazi). Niz treh porazov je pretekli konec tedna prekinila proti Derbyju v ligi ABA, ko je ekipo vodil pomočnik trenerja Andrea Turchetto (Simone Pianigiani ima zdravstvene težave). Olimpija je od prejšnjega tedna močnejša za Klemna Prepeliča (na Zorana Dragića kljub pogodbi še naprej ne računa).

Tudi na tekmi petega kroga evropskega pokala je Cedevito Olimpiji vodil Turchetto. Nasprotnik je bila ekipa BC Wolves Vilnius, ki je na na svojih prvih treh evropskih tekmah na eni zmagala. Prejšnji teden so po preobratu v zadnjih 45 sekundah srečanja z rezultatom 90:88 premagali Bešiktaš. Gre za litovski klub, ki so ga ustanovili šele lani poleti. V prvi peterki je presenetljivo začel veteran Jaka Klobučar (prvič v EuroCupu to sezono), ob njem pa še Jaka Blažić, DJ Stewart, Amadou Sow in Karlo Matković.

Amadou Sow Foto: www.alesfevzer.com Pričakovati je bilo izenačeno tekmo in veliko točk. Litovci namreč v povprečju dobivajo več kot sto točk na tekmo. A Ljubljančanom so prvič ušli že sredi prve četrtine. V osmi minuti so celo povedli z 22:13. Rasheed Sulaimon je bil pri sedmih točkah. Po minuti odmora se je z dvema skokoma, podajo in ukradeno žogo izkazal Gregor Glas, Shawn Jones in Sow pa sta zadela za delni izid 5:0. Rezultat po prvi četrtini je bil 18:22.

V prvem polčasu Wolves povedli za 16 točk

Jaka Blažič Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Z deveto točko Sowa so se domači v uvodni minuti druge četrtine približali na dve točki, naslednje minute pa so znova pripadle razigranim gostom, ki so v 16. vodili že za 16 (26:42). Blažič in Prepelič sta bila še brez točke. Je pa Prepelič razigraval soigralce (štiri asistence), še posebej dobro se je ujel z Matkovićem (šest točk). Do glavnega odmora se zaostanek ni bistveno zmanjšal (35:48). Stewart je bil z desetimi točkami prvi strelec Olimpije, Sulaimon s prav toliko Wolvesov. Olimpija je zadela le eno trojko (šest metov) in imela kar deset izgubljenih žog.

DJ Stewart Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com V tretji četrtini je Cedevita Olimpija le pokazala pravi obraz: boljša obramba, več točk (21:15). A prednost Litovcev se je le počasi topila. Na manj kot deset točk zaostanka so Ljubljančani prišli šele dobro minuto pred koncem četrtine, ko je trojko zadel Stewart (54:62). To je bila šele četrta trojka Olimpije. Stewart je bil s 13 točkami najboljši strelec domačih, je pa prvih deset na tekmi v tej četrtini dosegel Prepelič. Pred zadnjimi desetimi minutami so oranžni zmaji zaostajali s 56:63.

Prvi koš Blažiča šest minut pred koncem tekme

Jaka Blažič Foto: www.alesfevzer.com Šele šest minut pred koncem tekme je prvi koš zadel kapetan Blažič. A bil je zelo pomemben, z njim so se približali na 62:65. Ko je Jaka vsaj meter izza črte zadel še trojko (dve minuti do konca) in tako v samo štirih minutah dosegel deset točk, so se približali na 72:74. A že v naslednjem napadu so dobili trojko. Da je bil razplet še bolj dramatičen, je nato za tri zadel Prepelič (75:77). Bil je že pri 13 točkah, okoli 2.500 navijačev v Stožicah, pa na nogah. A kaj ko gostov niso ustavili v obrambi. Kristupas Zemaitis je zadel svojo tretjo trojko (iz treh poizkusov), drugo zapored, in 40 sekund pred zadnjo sireno je bila tekma odločena (77:83).

Za končni izid 78:86 je bilo pri Olimpiji šest košarkarjev dvomestnih: Stewart, Sow, Matković in Prepelić so dali po 13 točk, Blažič 12 in Jones deset. Pri gostih je z 22 točkami izstopal Sulaimon, po 14 točk sta dala Zemaitis in Vaidas Kariniauskas. Mladi upi Olimpije so bili znova v drugem planu: Glas v desetih minutah brez točke, a dvema skokoma in asistencama, Luka Ščuka je igral tri minute, Rok Radović je ostal na klopi.

Prepelič: Peveč nervoze, predvsem z moje strani

Klemen Prepelič Foto: www.alesfevzer.com "Celotno tekmo smo igrali slabo. Preveč odprtih metov, preveč izgubljenih žog, preveč nervoze, predvsem z moje strani. Žal nov poraz, ampak gremo naprej. Dobra stvar je, da je čez tri dni spet nova tekma. Treba se je zbrati in zmagati v soboto," je bil po porazu iskren reprezentant Prepelič. "Porazi so sestavni del športa. Nihče ne izgublja rad. Ampak treba je delati naprej."

Eurocup, 5. krog:

Torek, 31. oktober:

Sreda, 1. november:

Lestvici:

Preberite še: