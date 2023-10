Cedevita Olimpija le prekinila negativni niz, a ne brez težav

V petem krogu lige ABA je Cedevita Olimpija v Stožicah s 102:93 premagala črnogorski SC Derby in tako le prekinila niz treh zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Krka bo v ponedeljek gostovala pri Mornarju iz Bara in poskušala vknjižiti šele drugo zmago v regionalnem tekmovanju. V ponedeljek bo v pozornosti nov derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. V četrtek so se v evroligi po napeti končnici veselili košarkarji Partizana.

Cedevita Olimpija je v soboto v Stožicah prišla do tretje zmage v ligi ABA, ko je s 102:93 premagala aktualne superpokalne prvake regionalne lige, košarkarje SC Derbyja, ki ga vodi Andrej Žakelj.

V obračun s SC Derbyjem je Cedevita Olimpija vstopila brez Justina Cobbsa, ki bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice leve noge s parketa odsoten vsaj od tri do štiri tedne, ekipo pa je s klopi znova vodil pomočnik glavnega trenerja Simoneja Pianigianija Andrea Turchetto, saj je bil Pianigiani znova odsoten zaradi zdravstvenih težav.

Po prvi četrtini so imeli Ljubljančani devet točk prednosti, ob polčasu 12, v drugem polčasu pa so popustili in svojim navijačem popestrili večer. Črnogorci so v zadnji četrtini celo povedli, nato pa so se gostitelji le zbrali in prišli do tretje zmage v letošnji jadranski ligi. Jaka Blažič (21 točk, met 5:11) je v 37. minuti zadel pomembno trojko za 85:80, Klemen Prepelič (23 točk, 13 podaj) pa je bil dve minuti in pol pred koncem natančen za 89:82.

Cedevita Olimpija je hkrati dobila skok 29:28, imela je več podaj od tekmeca (24:21), predvsem pa je bila zelo natančna s črte prostih metov. Zadela je 34 poskusov od 35.

Cedevita Olimpija bo tudi v prihajajočem tednu obe tekmi igrala doma. V torek bo v evropskem pokalu gostila ekipo iz Vilniusa (18.30), v soboto pa jo v Stožicah čaka Borac iz Čačka.

Krka je do zdaj v ligi ABA zmagala enkrat. Foto: Krka/Robi Verbajs

Krka v boj za drugo zmago

Drugi slovenski predstavnik Krka pa bo na delu v ponedeljek. Novomeščani so v prvem krogu regionalne lige po podaljšku ugnali FMP, nato pa so po vrsti klonili proti Partizanu, Budućnosti in Zadru, kjer so s svojo predstavo močno zaostali za pričakovanji. Tokrat jih čaka gostovanje v Baru pri Mornarju, ki je po štirih krogih še brez uspeha. Mornar je do zdaj visoko klonil proti SC Derbyju, Zadru, Budućnosti in Partizanu. Še najmanj je ekipa iz Bara klonila proti zasedbi Andreja Žaklja, ki je pred dobrim tednom dni slavila s 94:79.

Liga ABA, 5. krog

Petek, 27. oktober:

Sobota, 28. oktober:

Nedelja, 29. oktober:

Ponedeljek, 30. oktober:

Lestvica: