V Stožicah nič novega

Pri Cedeviti Olimpiji tudi po petih zaporednih porazih v Eurocupu ostajajo pri enakem razmišljanju kot na začetku sezone. V klubu iz tedna v teden poudarjajo, da so trenutno osredotočeni le na razvoj posameznikov in ekipe, zato jih pogled na rezultatsko lestvico trenutno ne bremeni. "Na vsaki tekmi želimo dati vse od sebe, hkrati pa moramo biti koherentni glede ciljev, ki smo si jih postavili na začetku sezone. Vsi vemo, da smo na začetku triletnega procesa, da je bilo poleti v klubu veliko sprememb. Že od začetka smo krenili v to z mislijo, da rezultat v trenutnem obdobju za nas ni najpomembnejši, a proti vsem močnim nasprotnikom smo tekmovali in imeli nekajkrat tudi lepe priložnosti za uspeh. Ne bojim se, da bi ekipa obupala, odnos je pravi," je pred odhodom v Benetke na naslednjo preizkušnjo dejal pomočnik trenerja Andrea Turchetto, ki bo znova vodil ekipo.

Ekipo bo tudi tokrat vodil Andrea Turchetto. Foto: www.alesfevzer.com

Glavni trener Simone Pianigani je namreč zaradi zdravstvenih težav še vedno odsoten, ekipo je sicer v preteklem tednu spremljal na enem izmed treningov, še vedno pa taktirsko paličico ob njegovi odsotnosti drži Turchetto. "Vse, kar počnemo na parketu, je hkrati tudi plod odločitev glavnega trenerja. Na zadnji tekmi smo zmanjšali število izgubljenih žog, v drugi četrtini smo bili celo brez, nato pa smo jih v kratkem času izgubili veliko preveč," je opozoril začasni glavni mož slovenskih prvakov.

Na gostovanju v Italiji

Cedevito Olimpijo danes ob 20. uri čaka obračun šestega kroga evropskega pokala proti Venezii, ki tako kot ljubljanska zasedba na uvodu v evropsko sezono ne blesti, saj je bila italijanska ekipa na prvih petih tekmah uspešna enkrat, a kljub temu pri Cedeviti Olimpiji opozarjajo na kakovost nasprotnika, ki je v sezoni 2017/18 osvojil evropski pokal. "Čaka nas obračun z eno najmočnejših ekip v Eurocupu tudi zaradi ambicij in zgodovine samega kluba. Imajo kakovosten kader z dolgo klopjo, njihovi branilci so zelo atletski in res igrajo dobro košarko z dobrim pretokom žoge, zato bo to za nas zelo težka preizkušnja. A s pravim odnosom ter željo po napredku in dobri igri je mogoče vse. Smo pa še vedno osredotočeni predvsem nase in na svoj razvoj," je ponovno poudaril Turchetto.

Turchetto je med drugim opozoril na Roka Radovića in njegovo igro v obrambi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta je v trenutnih predstavah ljubljanske ekipe, ki ji v tej sezoni še ni uspelo povezati dveh zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, našel tudi nekaj pozitivnih aspektov. "Veseli smo vrnitve Roka Radovića, ki se je vrnil po težavah z zdravjem, tudi Prepelič je v vse boljši in boljši formi in tudi vse bolj je povezan z ekipo. Ob tem je močno napredoval tudi Karlo Matković, ki je predvsem v napadalnem delu začel kazati svojo kakovost. Tu je tudi Sow, ki je spremenil nekaj stvari v svoji igri, samozavest pa pridobiva tudi Gregor Glas. Na zadnjih dveh tekmah žal ni vsega, kar zna, pokazal Luka Ščuka, a to je vse del procesa in takšne stvari so za tako mladega košarkarja povsem normalne. Je zelo pameten fant in ima odlično delovno etiko," je stanje v ekipi orisal Turchetto.

"Tu ni nobenega vprašanja"

Kljub temu da si je ljubljanska zasedba s petimi porazi že močno otežila možnosti za napredovanje v drugi del tekmovanja, pa je trenutni prvi mož zmajev prepričan, da to ne bo vplivalo na nadaljnje predstave ekipe. "Gre za res odlične fante. Nekateri od njih čutijo veliko in močno odgovornost, da nosijo dres Cedevite Olimpije, vsi dajejo vse od sebe, ne glede na napake na treningih vlagajo vse. Kljub porazom tukaj ni vprašanj o tem, ali držimo skupaj kot ekipa, in o tem, ali trdo delamo, ne glede na zmage in poraze. Gotovo bi nam bilo ob zmagah tudi na treningih lažje, a tudi frustracije so del našega posla. Vsi vemo, kaj vlagamo v svoje delo in kaj je potrebno, da nadomestimo težave s poškodbami in preostalimi zadevami," je še pristavil italijanski strokovnjak.

