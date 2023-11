Košarkarji Krke so v uvodnem dejanju šestega kroga lige ABA izgubili pri SC Derbyju (84:70). Jan Špan je dal 15 točk. Drugi slovenski klub v regionalni ligi Cedevita Olimpija je z 82:78 doma premagala Borac. Za četrto zmago sta s po 18 točkami največ prispevala JR Stewart in Karlo Matković.

JR Stewart Foto: www.alesfevzer.com Košarkarji Cedevite Olimpije so prvič v sezoni dosegli zaporedni zmagi v enem tekmovanju. Po Studentskem centru prejšnji teden so v Stožicah v ligi Aba premagali še Borac iz Čačka. Po šestih krogih imajo štiri zmage. A toe je bila šele peta zmaga Ljubljančanov v novi sezoni. V evropskem pokalu so po petih nastopih še brez uspeha, tri poraze so doživeli v superpokalu lige Aba, eno zmago pa so vknjižili v slovenskem superpokalu.

Zmaji so bili večino tekme boljši nasprotnik, zbranost pa so ohranili tudi v zadnji četrtini. To so odprli z najvišjo prednostjo (67:56) in jo nato suvereno zadržali vse do konca. Ključni posamezniki so bili Karlo Matković z 18 točkami in zgolj enim zgrešenim metom iz igre (9:10, 7 skokov), JR Stewart, ki je prav tako zbral 18 točk (met iz igre 8:14), ter Klemen Prepelič (14 točk, trojke 4:10, 6 podaj).

Karlo Matković igra vse bolje. Z 18 točkami je bil prvi strelec Olimpije. Zgrešil je en sam met. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji SC Derbyja, ki jih vodi Andrej Žakelj, so premagali Krko in vknjižili četrto zmago v tej sezoni. Poleg Krke so v tej sezoni premagali še Zadar in Mornar doma ter Split v gosteh, izgubili pa so z Igokeo in Cedevito Olimpijo v gosteh.

Kenan Kamenjaš je za zmago Derbyja dosegel 21 točk. Foto: SC Derby/Filip Roganović Strateg Krke Gašper Okorn je pred gostovanjem v Črni Gori opozarjal, da jih čaka ekipa, pri kateri je težko napovedati, kdo je najbolj nevaren, vendarle pa je izpostavil centra Kenana Kamenjaša. Prav ta je tudi opravil glavni del posla ob četrti zmagi domače ekipe v sezoni. Ta je do nje prišla po prevladi v drugem polčasu. Krka, ki je bila v prvem polčasu povsem enakovredna, pa je vpisala peti poraz.

Ekipi sta v prvem polčasu pokazali izenačeno igro, v kateri razlika med njima nikoli ni znašala več kot tri točke. So pa domači, sicer zmagovalci superpokala tega tekmovanja, ta niz presekali kmalu v tretji četrtini, ko so povedli za pet točk in po Krkini minuti odmora že za sedem in tudi 12.

V zadnjih deset minut so Dolenjci vstopili z -10, po nekaj zgrešenih metih in napakah pa so bili osem minut pred koncem že 14 točk za tekmeci. Podobno prednost so gostitelji nato držali, jo na trenutke tudi povečali, tako da je bilo že približno pet minut pred koncem jasno, da bo zmaga ostala doma. Pri domačih je Kamenjaš dosegel 21 točk in zbral osem skokov, pri gostih je bil s 15 točkami in osmimi podajamo najbolj razpoložen Jan Špan.

Liga ABA, 6. krog

Četrtek, 2. november:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Ponedeljek, 6.november:

Lestvica: