Prav posebna tekma za Luko Dončića in Nikolo Jokića

V noči na soboto po slovenskem času (3.00) se bo v ligi NBA odvila prava košarkarska poslastica, pomerila se bosta namreč kluba superzvezdnikov, Dallas Mavericks našega Luke Dončića in Denver Nuggets srbskega asa Nikole Jokića. To bi bil izjemen derbi že v normalnih razmerah, tokrat pa bo ta tekma štela še za t. i. medsezonski turnir, novo domislico lige NBA, s katero si želijo popestriti dogajanje v rednem delu sezone. Dončić in Mavericks bodo za to priložnost oblečeni v posebne drese, dogodek bodo pospremili tudi z zanimivim glasbenim sodelovanjem.

Tretji november (po slovenskem času bo še četrti) je v tej sezoni lige NBA datum za začetek medsezonskega turnirja (NBA In-Season Tournament). Za kaj sploh gre? Moštva so glede na lanske dosežke razdelili v šest skupin, tri na zahodu in tri na vzhodu. Ta bodo do 28. novembra v tako imenovanih turnirskih večerih med seboj odigrala po eno tekmo, vsako moštvo bo dve tekmi s tekmeci iz skupine odigralo doma in dve v gosteh, nato se bo najboljših osem ekip – šest zmagovalcev skupin in dve najboljši drugo uvrščeni moštvi – uvrstilo v četrtfinale. Polfinale in finale turnirja bo gostil Las Vegas 8. in 9. decembra.

Same tekme medsezonskega turnirja bodo normalno štele tudi za razvrstitev rednega dela sezone, ekipe bodo odigrale standardnih 82 tekem, le finale tega pokalnega tekmovanja znotraj normalnega tekmovanja ne bo štel kot normalna tekma rednega dela sezone. Zmagovalec bo dvignil Pokal lige NBA, igralce pa čakajo denarne nagrade, v zmagoviti ekipi bo denimo vsak košarkar prejel 500 tisoč ameriških dolarjev.

Dončićev trener: Mislim, da bo imenitno

Liga NBA si želi s to pogruntavščino malce popestriti tekme rednega dela in jim dodati nekaj tistega naboja, ki jih krasi v končnici. Novost je bila v ligi večinoma sprejeta z odobravanjem. "To bo poskrbelo za nekaj dodatnega navdušenja," meni trener Dallasa Jason Kidd. "Če želiš napredovati, se moraš prebiti iz svoje skupine in v naši je precej odličnih ekip. Pred nami je kar težka naloga," je še povedal.

Skupine "medsezonskega turnirja": Zahod:

Skupina A: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, L.A. Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

Skupina B: Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

Skupina C: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs Vzhod:

Skupina A: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

Skupina B: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

Skupina C: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

V skupini z Dončićevim Dallasom so še Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans in Houston Rockets. Tokratni spopad Dončića in kapetana prvakov lige NBA Nikole Jokića bo imel tako še dodatno dimenzijo. "To bo razburljivo, turnir odpiramo proti prvakom. Nekaj posebnega bo, igrišče, dresi, morda nekaj takšnega blišča naša liga potrebuje. Mislim, da bo imenitno," se posebnega dogodka, ki bo izstopal tudi vizualno, saj bo igrišče v denverski dvorani Ball Arena obarvano s posebnimi priložnostnimi motivi, ekipi bosta nosili posebne drese, liga NBA pa je poskrbela še za obrobni spektakel. Medsezonski turnir ima nenazadnje tudi svojo himno, ki je nastala v sodelovanju reperja LL Coool J-ja in skupine The Roots.

NEW TOURNAMENT. 🏆

NEW ANTHEM. 🎵



LL COOL J and THE ROOTS reimagine GRAMMY Award-Winning single "Mama Said Knock You Out" for NBA In-Season Tournament Anthem pic.twitter.com/fdARZOJDSR — NBA In-Season Tournament (@NBA) November 3, 2023

Moštva so idejo hitro pograbila za dodatne marketinške akcije, tako so tudi Luka Dončić in njegovi kolegi iz Dallasa nastopili v posebnem videospotu teksaškega glasbenika Leona Bridgesa. Ponosno so tudi pozirali fotografom v posebnih dresih. To navdušenje se utegne odlično prenesti tudi na parket, na katerem pa bosta ponoči v soju žarometov predvsem košarkarska velemojstra Dončić in Nikola Jokić.

Dončić je svojo šesto sezono v najmočnejši ligi na svetu začel silovito. Štiriindvajsetletni Ljubljančan je s 33,8 točke na tekmo trenutno najboljši strelec lige, njegov Dallas pa je po štirih tekmah še neporažen in na vrhu zahodne konference. Nuggets so sezono odprli s štirimi zmagami, nazadnje, v četrtek zjutraj pa z 21 točkami razlike izgubili na gostovanju pri moštvu Minnesota Timberwolves.

V preostalih tekmah "turnirja" se bodo pomeril še Indiana Pacers in Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks in New York Knicks, Chicago Bulls in Brooklyn Nets, Miami Heat in Washington Wizards, Oklahoma City Thunder in Golden State Warriors ter Portland Trail Blazers in Memphis Grizzlies.

Liga NBA, 3. november:

Lestvica:

Preberite še: