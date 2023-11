Dončiću kaj takšnega, odkar igra v ligi NBA, še ni uspelo!

Košarkarji Dallasa so razveselili navijače s četrto zaporedno zmago. Sicer je prvič zgodilo, odkar Dončić nastopa v ligi NBA, da je Dallas dobil uvodne štiri tekme. Doma so ugnali Chicago (114:105), zaigrali odlično v obrambi in dokazali, da lahko premagujejo tekmece tudi takrat, ko Luka Dončić nima izrazito navdihnjenega strelskega večera. Slovenski zvezdnik je ob metu iz igre 5/16 prispeval 18 točk, dodal deset asistenc in sedem skokov, a tudi šest izgubljenih žog, blestela pa sta Grant Williams (25) in Tim Hardaway Jr. (24). Boston je Indiani nasul kar 155 točk in je po tem, ko je branilec naslova Denver prepričljivo izgubil pri Minnesoti, poleg Dallasa še edina neporažena ekipa v tej sezoni. Mavericks so najuspešnejša ekipa zahodne konference. Zelo je bilo napeto na mestnem derbiju v Los Angelesu, na katerem je nove soigralce na delu spremljal James Harden.

Dallas Mavericks : Chicago Bulls 114:105 (26:23, 49:50, 81:83)

Williams 25, Hardaway Jr. 24, Dončić 18, 10 as., Jones Jr. 17; LaVine 22, Vučević 21, 20 sk., DeRozan 16, Carter 12

Učinek Luke Dončića: 18 točk (1/8 za tri, 4/8 za dve, 7/9 prosti meti), 7 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 1 blok., 6 izg. žog v 40 minutah

Vrhunci dvoboja med Dallasom in Chicagom:

Norega strelskega niza ponosa slovenske košarke v ligi NBA je konec. Luka Dončić v četrto ni ponovil izjemnih številk, tokrat ni presegel meje 30 točk, ampak se ob manj natančnem metu iz igre ustavil pri 18, a to Ljubljančana, željnega zlasti zmag in čim boljših rezultatov njegovega moštva, ni pretirano zmotilo. V veliko zadovoljstvo si je štel kar nekaj stvari. Zlasti nadaljevanje stoodstotnega niza Dallasa, s katerim je prvič, odkar nastopa v ligi NBA, dobil uvodne štiri tekme. Mavericks so bili tako uspešni le še trikrat v zgodovini franšize, nazadnje pred 19 leti, s tem pa napovedali bistveno boljšo sezono od prejšnje, v kateri se niso uvrstili niti v končnico.

Luka Dončić ima opravka z najboljšim vstopom v sezono lige NBA, odkar se dokazuje na drugi strani velike luže. Foto: Reuters

Dončić je zagotovo užival ob pogledu na razigrane soigralce, ki so se zavedali kočljivosti trenutka, saj še drugič zapored niso mogli računati na pomoč Kyrieja Irvinga. Tokrat pa jih za spremembo ni držal na površju strelski presežek Dončića, ampak so nase opozorili kar sami. Zlasti Grant Williams, ki je bil skoraj nezgrešljiv pri metu za tri točke (7/9) in s 25 točkami izenačil strelski rekord kariere. Novinec v vrstah Dallasa je bil prvi strelec zmagovalne ekipe, le točko manj je dosegel Tim Hardaway Jr., ki je bil znova vroč pri metu z razdalje (7/13 za tri točke).

Grant Williams je s 25 točkami izenačil strelski rekord kariere na tekmah rednega dela lige NBA. Foto: Reuters

24-letni Slovenec je bil v svoji ekipi z 18 točkami šele tretji najboljši strelec, kar se mu je zgodilo prvič v tej sezoni, zadovoljstvo pa je bilo zaradi tega, ker je Dallasu vendarle uspelo najti pot do zmage nad žilavim tekmecem, še toliko slajše. Edini pri Dallasu je zbral dvojnega dvojčka (18 točk in 10 asistenc), dodal še sedem skokov, a tudi šest izgubljenih žog, za nameček pa je na tekmi, na kateri so ga ob živce spravljale številne sodniške odločitve, prvič v tej sezoni prejel še tehnično napako.

Ker pa so se izkazal tudi drugi, na primer mladi center Dereck Lively II, ki je prispeval sedem točk, zbral kar 13 skokov, podelil pa še šest asistenc, so Mavericks družno dokazali, da zmorejo nizati zmage tudi brez senzacionalnih predstav Dončića. Tokrat so pokazali bistveno boljšo igro v obrambi in Chicaga prisilili k temu, da je dosegel "le" 105 točk.

Luka Dončić se je spopadel s trdo obrambo Chicaga, ob kateri je pričakoval od sodnikov, da bodo prisodili večje število prekrškov v njegovo korist. Foto: Reuters

Trda obramba gostov na prvem strelcu lige NBA

Luka Dončić je v uvodni četrtini dosegel le štiri točke. Foto: Reuters Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je na dvoboju s Chicagom naletel na zelo zahtevnega tekmeca. Gostje iz vetrovnega mesta so se dobro pripravili na obračun z najbolj vročim strelcem lige NBA. Prijeli so ga na trdo in ga pogosto podvajali. Večkrat je zadišalo po prekrških, a so sodniške piščalke bolj kot ne ostajale neme. Ljubljančan ni skrival nezadovoljstva, imel je veliko pripomb na sojenje, a se kriterij delivcev pravice skozi tekmo ni bistveno spreminjal.

Kako težko bo premagati Chicago, je nakazal že prvi polčas, ki je pripadel gostom. Če je Dončića v uvodnih treh nastopih v tej sezoni krasil visok odstotek natančnosti meta iz igre, pa je imel tokrat več težav, saj je zadel le dva od devetih poskusov. Zgrešil je vse štiri mete za tri točke, tudi tistega ob zvoku sirene, po katerem je postalo jasno, da bodo na počitek s tesnim vodstvom odšli Bulls (50:49).

Zach LaVine je v prvem polčasu dosegel v Dallasu kar 17 točk. V nadaljevanju je dodal le še pet točk. Foto: Reuters Sprva je na tekmi bolje kazalo Dallasu, izstopal je zlasti Grant Williams, ki je zadel štiri zaporedne poskuse za tri točke (13 točk), Mavericks pa so v prvi četrtini že vodili za +8 (25:17). A gostje so se hitro vrnili, v drugi četrtini povedli s 32:31, nato pa je imel svoj šov Zach LaVine. Prvi košarkar, ki je v tej sezoni v ligi NBA presegel mejo 50 točk (51 jih je dosegel nedavno proti Detroitu), je zadel tri zaporedne trojke, od tega dve prek Dončića, ki je bil nemočen pri pokrivanju.

Chicago je vodil že s 48:42, nato prvi polčas dobil s 50:49, LaVine pa je bil s 17 točkami prvi strelec tekme. Če Dončić tokrat ni imel izrazitega strelskega večera, pa se je izkazal drugače, zlasti z asistencami (6 v prvem polčasu) in skoki (5). Po prvem polčasu je bil šele tretji strelec svoje ekipe, zaradi odsotnosti Kyrieja Irvinga, ki je izpustil že drugo tekmo zapored, pa je imel zelo veliko minutažo. V prvem polčasu je tako prebil na parketu dobrih 21 minut, skupno pa kar 40.

Dodatne težave za Dallas je predstavljala poškodba Maxija Kleberja, ki je sredi druge četrtine zaradi poškodbe desnega stopala odšepal v slačilnico. Nemec se ni več vrnil na parket.

Dončić prejel prvo tehnično napako v sezoni

Sodnica Ashley Moyer-Gleich je 24-letnemu Ljubljančanu dosodila tehnično napako. Foto: Reuters Chicago je povzročal težave Dallasu tudi v tretji četrtini. Mavericks so na krilih Derricka Jonesa Jr., ki je prispeval uvodnih sedem točk in postregel tudi z atraktivnim zabijanjem, resda prešli v vodstvo, a ne za dolgo. Ko so sodniki ob enem izmed prodorov LaVina prisodili osebno napako Dončiću, je bil ta tako nezadovoljen z odločitvijo, da si je zaradi protestov prislužil prvo tehnično napako v tej sezoni.

V naslednjem napadu je izgubil še žogo, saj ni v zahtevanih osmih sekundah popeljal žoge na svojo polovico, nato pa mu je trener Jason Kidd v drugi polovici tretje četrtine namenil daljši počitek – edini na tekmi. Takrat je Dallas s trojkami držal pokonci Hardaway, pri Chicagu pa se je razigral Nikola Vučević, ki je na koncu zbral 21 točk, pod košema pa ujel kar 20 žog, od tega pet v napadu.

Chicago je v zadnjo četrtino vstopil s prednostjo dveh točk, a je nato Dallas, ki je tokrat bolj navdušil z igro v obrambi kot v napadu, le povzdignil raven in si ustvaril odločilno prednost za zmago. Dončić je edino trojko na tekmi, zgrešil jih je kar sedem, zadel dobrih devet minut pred koncem srečanja. Za razliko od prejšnje tekme, ko ni izgubil niti ene žoge, jih je tokrat v manj priljubljeno rubriko vpisal kar šest, a to ni bilo usodno za Mavericks, saj so v ospredje stopili nekateri izmed njegovih soigralcev.

Akcija, ko je Hardaway po asistenci Livelyja dosegel kar štiri točke:

Devet točk je prispeval Jaden Hardy, za akcijo, ki je najbolje predstavljala borbenost in vnemo gostiteljev na srečanju, pa sta poskrbela novinec Lively II in Hardaway. Prvi je spretno prišel do skoka v napadu, nato pa našel, to je bila ena od njegovih šestih asistenc, Hardawayja. Ta se ni obotavljal, vrgel trojko in jo zadel, ker pa je bil nad njim storjen še prekršek, je nato zadel še dodatni prosti met.

Dončić je v zadnjih štirih minutah, ko se je vzpenjala prednost Dallasa (od 99:98 do končnih 114:105), marljivo nabiral asistence in pripomogel do novega uspeha, slavje pa je bilo še toliko lepše, saj so bejzbolisti domačega moštva Texas Rangers, ki jih slovenski košarkarski as obožuje, prvič v zgodovini osvojili ligo MLB. To je bil torej prekrasen športni večer za Dallas.

Luka Dončić in Dirk Nowitzki sta se razveselila zgodovinskega naslova Texas Rangers iz Dallasa, ki je prvič osvojil ligo MLB v bejzbolu:

Tako so spremljali uspeh Texas Rangers v dvorani American Airlines Center:

Denver prvič izgubil, Boston še nepremagan

Anthony Edwards je proti Denverju prispeval 24 točk. Foto: Reuters V noči na soboto čaka Dallas na papirju najtežji izziv, saj bo gostoval pri branilcu naslova Denverju. Ta je v noči na četrtek lovil peto zaporedno zmago v tej sezoni v Minnesoti, a doživel prepričljiv poraz. Timberwolves so zmagali s 110:89, zadeli kar 26 od 27 prostih metov, največ točk pa je prispeval Anthony Edwards (24). Karl-Anthony Towns jih je dodal 21, Mike Conley pa 17.

Nikola Jokić je moral prvič v tej sezoni priznati premoč. Dosegel je 25 točk, dodal deset skokov, a je bilo to premalo za uspeh. Iz igre je metal zanj "skromnih" 11/23 in zbral le tri asistence. Jamal Murray, ki je zgrešil uvodnih devet metov iz igre, je dodal 14 točk, košarkarje Denverja pa je tokrat pustil na cedilu met za tri točke. Zadeli so jih je le šest od 33 in šele tretjič v zadnjih štirih sezonah končali tekmo z metom za tri točke pod 20 odstotki. Minnesota je sicer v zadnji končnici v prvem krogu izpadla prav proti Denverju, tako da je zmago doživela kot sladko maščevanje.

V vzhodni konferenci je še edini neporažen klub Boston. Celtics so se znesli nad Indiano, ki je pogrešala Tyresa Haliburtona (poškodba desnega gležnja). Boston je tekmecu nasul kar 155 točk, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini franšize. Več so jih dosegli le leta 1959 proti Minneapolis Lakers (173).

Po treh četrtinah je Boston vodil s 109:71, tako da so v nadaljevanju zaigrale rezerve, to pa je odlično izkoristil Sam Hauser, ki je dosegel 17 točk in zadel kar pet trojk. Pri Bostonu se je najbolj izkazal Jayson Tatum. V manj kot treh četrtinah je zbral 30 točk in 12 skokov.

Pascal Siakam (Toronto) je proti Milwaukeeju prispeval 26 točk. Foto: Reuters

Milwaukee je priredil novo razočaranje. Na gostovanju pri Torontu, ki je prekinil niz treh zaporednih porazov, je izgubil z 111:130. Nemec Dennis Schröder je dosegel 24 točk in 11 asistenc, Scottie Barnes je dodal 21 točk in 12 skokov, Pascal Siakam pa je bil s 26 točkami prvi strelec srečanja. Glavna zvezdnika gostov Giannis Antetokoumpo in Damian Lillard sta skupaj prispevala le 31 točk (16 in 15). Toronto je zbral kar 50 skokov, Milwaukee pa je ujel le 29 žog.

Thompson prehitel zvok sirene

Najbolj razburljivo je bilo na srečanju v San Franciscu, kjer je Golden State premagal Sacramento s 102:101. Ekipi sta se v končnici izmenjavali v vodstvu, Domantas Sabonis (23 točk in 11 skokov) je 14 sekund pred koncem popeljal Kings v vodstvo s 101:100, a je nato tik pred zadnjim piskom, le dve desetinki pred koncem srečanja, Klay Thompson z natančnim metom za dve točki Golden Statu zagotovil zmago in spravil na noge občinstvo v dvorani Chase Center.

Zmagoviti koš Thompsona, ki je na srečanju dosegel 14 točk:

Pri gostih ni igral najboljši strelec De'Araon Fox, pri gostiteljih pa je Stephen Curry dosegel 21 točk. To je bil njegov najslabši strelski izkupiček v tej sezoni, izgubil je tudi sedem žog, a je bil vseeno prvi strelec svoje ekipe. Drugi je bil presenetljivo Hrvat Dario Šarić, ki je v 20 minutah prispeval 15 točk.

Zdaj je uradno: LA ima veliko četverico

James Harden je bil v slačilnici Clippersov že na torkovi tekmi z Orlandom. Foto: Guliverimage Los Angeles Clippers so se v sredo zjutraj na družabnih omrežjih najprej poslovili od štirih košarkarjev (to so Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington in Kenyon Martin Jr.) in tako potrdili odmevno kupčijo s Philadelphio 76ers. Nekaj minut pozneje so z besedami "dobrodošli v LA" pozdravili trojico: Jamesa Hardna, P.J. Tuckerja in Filipa Petruševa. Zadnji je v pretekli sezoni igral za Crveno zvezdo.

Harden je bil v dvorani že na torkovi tekmi Clippersov, a ker prestop še ni bil uraden ne trener ekipe ne igralci na to temo niso smeli dajati izjav. "Dokler ne bo uradno, nimam komentarja," je z nasmehom dejal Russell Westbrook, ki je s Hardnom že igral, pred leti za Houston Rockets. Nove zvezdniške ekipe se tekmeci že bojijo, za Clipperse namreč igrata že Kawhi Leonard in Paul George. LA Clippers so tako dobili "veliko četverico". Philadelphia je sezono sicer začela z dvema zmagama (proti Toronto Raptors in Portland Trail Blazers) in porazom (proti Milwaukee Bucks), naslednjo tekmo pa igra v noči na petek, ko se bo s Torontom pomerila še na domačem parketu.

Neverjetna predstava kralja Jamesa, Westbrooka izžvižgali

James Harden je spremljal dvoboj v "civilni" obleki. Foto: Reuters Sledil je vroči mestni obračun, Lakers so gostili Clippers, košarkarski zanesenjaki v mestu angelov pa prišli na svoj račun. Dvoboj, ki si ga je James Harden ogledal s klopi gostov, je bil odločen šele po podaljšku.

Sprva je bolje kazalo gostom, ki so tudi po zaslugi Russlla Westbrooka, nekdanjega košarkarja jezernikov, vodili že za 19 točk. Westbrook se z Lakers ni razšel nič kaj prijazno, ob predstavitvi pa si je v dvorani Crypto.com prislužil kar nekaj žvižgov.

Jezerniki so se v nadaljevanju srečanju le vrnili v igro in izsilili podaljšek, nato pa prvič po 11 zaporednih porazih premagali mestnega rivala. Blestel je neuničljivi LeBron James. Na parketu je prebil 42 minut in ob sijajnem metu iz igre 13/19 prispeval 35 točk, deset skokov in sedem asistenc.

Kakšna akcija LeBrona Jamesa! Najprej si je nadel čevelj, nato stekel v protinapad in atraktivno zabil!

LeBron lost his shoe, put it back on, then ran the floor to throw it DOWN.



All in the same play 🔨👟



27 točk sta prispeval Anthony Davis in D'Angelo Russell, zadnji koš v podaljšku, silovito zabijanje, s katerim je potrdil zmago gostiteljev, pa je dosegel Christian Wood (10), ki je v prejšnji sezoni nosil dres Dallasa.

Pri zvezdniški zasedbi Clippers sta v napadu izstopala Kawhi Leonard (38 točk, met iz igre 15/28) in Paul George (35), Russell Westbrook (24 točk, 11 skokov in 8 asistenc) pa je bil blizu novemu trojnemu dvojčku. Tako so trije najboljši strelci Clippers dosegli kar 97 od skupno 125 točk LA Clippers, v nadaljevanju sezone pa bodo računali še na pomoč Jamesa Hardna, kar še zvišuje njihove apetite po naslovu prvaka.

Navijači LA Lakers so pričakali Westbrooka z žvižgi:

Russell Westbrook received heavy boos during Clippers-Lakers pregame introductions



Liga NBA, 1. november:

Lestvica: