V pričakovanju Hardna Clippers za tretjo zmago

Los Angeles Clippers v pričakovanju prihoda Jamesa Hardna na noč čarovnic igrajo proti Orlando Magicom. Oboji so sezono začeli z dvema zmagama in enim porazom. V ligi NBA so namreč samo še tri neporažene ekipe.

V ligi NBA so po prvem tednu sezone samo še tri neporažene ekipe: Boston Celtics (3-0), Denver Nuggets (4-0) in Dallas Mavericks (3-0). Luka Dončić in soigralci četrto tekmo igrajo v noči na četrtek, ko bodo gostili Chicago Bulls, nato pa jih v noči na soboto čaka dvoboj z Nikolo Jokićem in njegovimi prvaki. Te pred tem čakajo še Minnesota Timberwolves. Lahko se torej zgodi, da bomo priča dvoboju neporaženih Dončića in Jokića.

James Harden Foto: Reuters Po dve zmagi in en poraz imajo Phoenix Suns in Los Angeles Clippers, ki proti San Antonio Spurs oziroma Orlando Magic igrajo v noči na sredo. Clippers sodijo v najožji krog favoritov te sezone, še posebej ko bodo močnejši še za Jamesa Hardna. Uradne potrditve kupčije zanj sicer še ni, a vselej dobroobveščeni ameriški novinarji dvoma v to nimajo. Že zdaj pa imajo Clippersi tri odlične in izkušene košarkarje, to so Kawhi Leonard, Russell Westbrook in Paul George. Harden je svoj odhod iz Philadelphie 76ersov skušal izsiliti več mesecev. Trener Nick Nurse je zdaj predvsem vesel, da se ta drama vendarle končuje.

Liga NBA, 31. oktober:

Lestvica: