Dončić znova blestel, Dallasu kaj takšnega ni uspelo že 19 let

Košarkarji Dallas Mavericks tudi po svoji tretji tekmi v novi sezoni lige NBA ostajajo pri stoodstotnem izkupičku. Mavs so v noči na torek gostovali pri Memphis Grizzlies in slavili s 125:110, znova je kraljeval kapetan Luka Dončić, ki se je s 35 točkami, 12 skoki in 12 asistencami podpisal pod svoj drugi trojni dvojček v sezoni in bil prvi igralec ob novem uspehu svoje ekipe. Ta se je podpisala pod svoj najboljši uvod v sezono po letu 2004. Grizzlies so na drugi strani brez kaznovanega prvega zvezdnika Jaja Moranta izgubili še četrtič v sezoni.

Luki Dončiću na začetku nove sezone ne zmanjka razlogov za zadovoljstvo. Potem ko je konec tedna preživel na drugi tekmi 119. finala bejzbolske lige MLB v Arlingtonu med njemu priljubljenimi Texas Rangers in Arizono Diamondbacks v družbi Dirka Nowitzkega in tudi reprezentančnega soigralca Zorana Dragića, je v ponedeljek zvečer znova čaral na igrišču. Dončić je proti Memphisu še na tretji tekmi presegel mejo 30 doseženih točk, ob tem se je po obračunu s San Antoniom podpisal pod svoj drugi trojni dvojček v sezoni. Srečanje je končal pri polovičnem izkupičku meta iz igre s 35 točkami (5/10 za 2, 6/12 za 3), 12 skoki in 12 asistencami.

Predstava Dončića:

Slovenski as je s svojim statističnim izkupičkom postal tretji košarkar v zgodovini lige NBA, ki mu je na prvih treh tekmah uspelo vknjižiti vsaj dva trojna dvojčka. To je do zdaj uspelo še Oscarju Robertsonu, ki mu je na začetku sezone 1961/62 to uspelo trikrat, in Rusllu Westbrooku v sezoni 2016/17 dvakrat. 24-letni slovenski košarkar se po treh tekmah lahko pohvali z norim povprečjem kar 39 točk, 11,7 skoka in 9,7 asistence na srečanje. Ob tem je Dallas po dolgih letih dobil prve tri tekme v sezoni, nazadnje je to Mavericksom uspelo v sezoni 2004/05, ko so se pod zmage podpisali na svojih štirih prvih obračunih, zanimivo je, da je takrat Dončić imel le pet let.

Memphis Grizzlies : Dallas Mavericks 110:125 Učinek Luke Dončića: 35 točk (5/10 za 2, 6/12 za 3, 7/10 prosti meti), 12 sk., 12 as., 1 ukr. žoga, 1 blokada, 6 izg. žog v 40 minutah Strelci: Jackson Jr. (9 sk.) in Bane 30, Smart 23 (9 as.); Dončić 35, Jones Jr. 22, Hardaway Jr. 21 (3/7 za 3), Williams 15

Derrick Jones Jr. je ob zmagi Dallasa dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Dallas, pri katerem je zaradi zvina gležnja manjkal Kyrie Irving, je srečanje znova odprl precej zaspano, sploh v obrambi, saj je Memphis prvih 12 minut dobil s 36:30, a je nato zasedba Jasona Kidda v drugi četrtini dala v višjo prestavo in se na odmor podala s prednostjo 67:61. Mavs so v prvem polčasu izenačili rekord franšize v številu zadetih trojk, saj so jih v prvih 24 minutah dosegli kar 15 v 26 poskusih. Še posebej razpoložen je bil v drugi četrtini Dončić, ki je dosegel 15 točk od skupno 22 svojih v prvem polčasu, podpisal pa se je pod štiri trojke.

V tretji četrtini je prednost Dallasa še narasla, po delnem izidu 13:1 so na krilih razpoloženega Tima Hardawaya Jr. pobegnili na 97:86. Dobrih pet minut pred koncem obračuna se je Memphis po trojki Desmonda Bana nevarno približal na 106:110, a je najprej s košem odgovoril Josh Green, zatem je Dončić dosegel še trojko, niz 7:0 pa sta dokončala Maxi Kleber z dvema zadetima prostima metoma, nato pa je še enkrat udaril slovenski kapetan, ki je s floaterjem povišal na 119:108 in dve minuti in pol pred koncem praktično odločil dvome o zmagovalcu, saj je Memphis do konca tekme dosegel le še dve točki. Na koncu je Dallas slavil s 125:110.

Vrhunci tekme:

Ob Dončiću se je izkazal tudi Derrick Jones Jr., ki je dosegel 22 točk (4/6 za 3), kar je njegov tretji najboljši strelski izkupiček v karieri. 26-letni košarkar se je avgusta pridružil Dallasu iz Chicaga, za katerega je lani igral na le 64 tekmah. Hardaway Jr. je obračun končal pri 21 točkah, Grant Williams jih je prispeval 15, dvomesten je bil še Green z 12. Pri Memphisu sta mejo 30 točk dosegla Jaren Jackson Jr. (9 sk.) in Bane, letošnja okrepitev iz Bostona Marcus Smart pa je ob novem porazu Grizlijev dosegel 23 točk in devet asistenc.

Memphis na začetku sezone nikakor ne najde prave forme, ob tem pa se morajo Grizliji znajti še brez prvega zvezdnika ekipe Jaja Moranta. 25-letni branilec namreč prestaja kazen 25 tekem prepovedi igranja zaradi ponavljajočih se incidentov s poziranjem s strelnim orožjem. Nazadnje se je "spozabil" maja letos, le dva meseca po prvem suspenzu, ko se je na enem od videoposnetkov, objavljenih na družbenem omrežju Instagram, spet pojavil s pištolo v roki. Tedaj se je ostro odzvalo tudi vodstvo lige in problematičnemu košarkarju naložilo 25 tekem prepovedi ter opravljanje tečaja primernega obnašanja.

Dončić kljub sanjskemu učinku ostal brez priznanja V ligi NBA so še pred tekmo Dallasa in Memphisa po začetnih nastopih rednega dela podelili uvodni priznanji za najboljša košarkarja uvodnega tedna. Čeprav je Luka Dončić blestel kot še nikoli in je v sezono 2023/24 vstopil z dvema tekmama, na katerih je pomagal Dallasu do zmage, pri tem pa v povprečju na dvoboj prispeval 41 točk, 11,5 skoka in 8,5 asistence, vse skupaj pa oplemenitil še z izjemno natančnim metom iz igre, je 23-letni Ljubljančan ostal brez priznanja. NBA Players of the Week for Week 1.



West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: Tyrese Maxey (@sixers) pic.twitter.com/vbAtFdClxK — NBA (@NBA) October 30, 2023 Nagrado za igralca tedna zahodne konference je prejel Nikola Jokić. Srbski as Denverja je pomagal branilcem naslova do treh zaporednih zmag, na srečanjih pa izstopal z zelo bogato statistiko (26,3 točke, 13 skokov in 7,7 asistence), v kateri pa po številu točk še kako zaostaja za prijateljem iz Slovenije. Dončiću rekordno povprečje, prvič v karieri v sezoni lige NBA znaša več kot 40 točk, ni pomagalo do priznanja. Podobno kot preostali kandidati, to so po podatkih lige NBA bili še Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, De'Aaron Fox, Paul George, Shai Gilgeous-Alexander in Zion Williamson, je potegnil krajšo. Navijači Dončića so v komentarjih večkrat izrazili nezadovoljstvo in zapisali, da je oropan priznanja. Luka robbed https://t.co/JeyTEHP883 — Jo (@MavsStan41) October 30, 2023 Na vzhodu so za igralca tedna proglasili Tyresa Maxeyja (Philadelphia). Na treh tekmah se je s 76ers veselil dveh zmag, njegovo povprečje pa znaša 30,3 točke, 6,7 skoka in 6,3 asistence na tekmo.

Dallas bo četrto zaporedno zmago lovil v noči na četrtek (1.30), ko bo v American Airlines areni gostovala ekipa Chicago Bulls. Ta je po štirih odigranih srečanjih trenutno pri polovičnem izkupičku.

Jaylen Brown je ob zmagi Bostona dosegel 36 točk. Foto: Guliverimage

Še tretjič v sezoni so zmagali tudi eni glavnih favoritov za naslov Boston Celtics, ki so na krilih Jaylena Browna in Jaysona Tatuma s 126:107 premagali Washington Wizards. Boston je glavnino dela opravil že v prvi četrtini, ki jo je dobil s kar 42:19. Brown je ob zmagi dosegel 36 točk (8/13 za 3), Tatum pa se je podpisal pod tri točke manj (4/9 za 3). Za Wizards je Kyle Kuzma dosegel 21 točk.

Stoodstotni pa so tudi po svoji četrti tekmi še naprej branilci naslova Denver Nuggets, ki so ob Dallasu še edina neporažena ekipa na zahodu. Ti so pred svojimi navijači tokrat s 110:102 zaustavili Utah Jazz. Nikola Jokić se je ob zmagi izkazal s trojnim dvojčkom (27 točk, 10 skokov, 11 asistenc), Aaron Gordon je prispeval 21 točk. Pri Utah je finski zvezdnik Lauri Markkanen 27 točkam dodal še 14 skokov, Walker Kessler pa je ob 22 točkah ujel še 13 odbitih žog.

Pri izkupičku 3-1 sta po štirih tekmah na zahodu Golden State Warriors in Oklahoma City Thunder. Warriors so tokrat s 130:102 odpihnili New Orleans Pelicans. Blesteli so predvsem v tretji četrtini, ki so jo dobili z 39:21, spet se je izkazal Stephen Curry, ki je dosegel 42 točk (7/13 za 23). Izkušeni Chris Paul je po vrnitvi Draymonda Greena izpadel iz začetne peterke. Prvič v karieri, pred tem je odigral kar 1.216 tekem, tako dvoboja ni začel v začetni postavi, ampak je v igro vstopil s klopi.

Oklahoma je bila s 124:112 boljša od Detroita, prvi zvezdnik moštva Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 32 točk in devet skokov. Prvi poraz v sezoni so doživeli košarkarji Indiane Pacers, ki so morali s 105:112 priznati premoč Chicagu. Pri Bullsih se je z dvojnim dvojčkom (16 točk, 12 skokov) najbolj izkazal Črnogorec Nikola Vučević, na drugi strani sta Tyrese Haliburton (9 as.) in Myles Turner dosegla po 17 točk.

Another milestone.



LeBron has passed Kevin Willis for 8th-most games played in NBA history 📝 pic.twitter.com/i1L9FPGslS — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 31, 2023

V zadnji tekmi NBA večera so Los Angeles Lakers doma ugnali Orlando Magic (106:103) in dosegli drugo zmago v tej sezoni, gostje s Floride pa so tako prvič izkusili grenkobo poraza. Pri gostiteljih je največ točk dosegel D'Angelo Russell (28), ki je iz igre metal 10/14 in imel še osem asistenc, Anthony Davis je dodal 26 točk in 19 skokov, "neuničljivi" LeBron James pa 19 točk. LeBron je odigral 1.425. tekmo rednega dela lige NBA, prehitel Kevina Willisa in se na večni lestvici povzpel na osmo mesto. V tej sezoni lahko prehiti tudi naslednjega na lestvici, Kevina Garnetta (1.462).

Liga NBA, 30. oktober:

Lestvica:

