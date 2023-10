Ponorele številke Dončića, Cuban česa takega še ni videl

Ljubitelji košarke bodo lahko v noči na nedeljo spremljali na delu 14 ekip, med katerimi pa ne bo v tem trenutku vodilnega peterca, ki je v novo sezono vstopil z dvema zmagama in brez poraza. Takšnih klubov je pet, med njimi je tudi Dončićev Dallas, z razmerjem 2-0 pa se lahko pohvalijo še branilec naslova Denver, Oklahoma City, Boston in Orlando.

Chicago bo v noči na nedeljo lovil že 16. zaporedno zmago nad Detroitom, Memphis, proti kateremu se bo Dallas pomeril v noči na torek, bo brez kaznovanega Jaja Moranta, ta ne sme nastopiti na 25 tekmah, gostoval v Washingtonu, Philadelphia 76ers odhajajo v Kanado (Toronto) po prvo zmago v tej sezoni.

Prvič v karieri s povprečjem nad 40 točk!

Luka Dončić je domačo zmago nad Brooklynom zaznamoval s kar 14 točkami v zadnjih treh minutah srečanja! Foto: Reuters Na drugi strani velike luže pa še vedno odmeva izjemna predstava Luke Dončića. Ponos slovenske košarke je na prvi domači tekmi v tej sezoni "natresel" Brooklynu kar 49 točk, Dallas pa je po razburljivi končnici, v kateri je Slovenec v zadnjih treh minutah dosegel kar 14 točk, ugnal goste iz New Yorka. Po dvoboju ni manjkalo hvalospevov na račun 24-letnega Ljubljančana.

Posebno zadovoljstvo v srcih ljubiteljev slovenske košarke razkriva tudi pogled na statistične lestvice. Dončić je namreč v tem trenutku najbolj vroči strelec lige NBA. Njegovo povprečje po dveh tekmah znaša kar 41 točk. Tako je prvič v karieri presegel mejo 40 točk. Sledita mu Damian Lillard, novinec Milwaukeeja (39 točk), ki je do zdaj odigral le eno tekmo, in pa prvi strelec Clevelanda Donovan Mitchell (35), ki je podobno kot Dončić v sezoni 2023/24 opravil dva nastopa. Naslednja na lestvici najboljših strelcev sta Stephen Curry (Golden State – 34) in Cam Thomas (Brooklyn – 33), ki je v noči na soboto izgubil na gostovanju v Dallasu.

Dallas že ve, kdo bo MVP sezone

Pohvale na račun izjemne predstave, v kateri je Dončić dosegel 49 točk, pri tem pa ni izgubil niti ene žoge, naprej kapljajo na račun slovenskega košarkarskega zvezdnika. Njegova čudežna trojka, ki jo je zadel 26 sekund pred koncem pri rezultatu 120:120, bo že v tako razkošnem opusu nenavadnih in mojstrskih potez zavzela pomembno mesto. Postala je spletna uspešnica, Dallas Mavericks pa so po njej na socialnem omrežju X zapisali: "Luka Dončić je MVP, čeprav smo odigrali šele drugo tekmo."

🚨 LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING ME? 🚨



HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS.



Mavs up 3 with 12.5 seconds left: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/cK9d9Vzzsl — NBA (@NBA) October 28, 2023

Luka Doncic somehow banked in a one-handed threehttps://t.co/j9ibQiNrKE — Dime (@DimeUPROXX) October 28, 2023

V ZDA se sprašujejo, ali je bil to najbolj absurden met v Dončićevi karieri. Njegov nekdanji soigralec in velik prijatelj Dorian Finney-Smith ga je tesno pokrival, poleg je bil tudi Royce O'Neale, slovenskemu reprezentantu pa ob tem, da se je iztekal čas za napad, ni preostalo nič drugega, kot da vrže proti košu z eno roko. Zadel je koš, žoga se je srečno odbila od table, občinstvo je norelo od sreče. "To je najbolj neverjetna stvar, kar sem jo kdajkoli videl. In to smo potrebovali," je dejal lastnik Dallasa Marc Cuban, trener Brooklyna Jacque Vaughn pa se je Dončiću poklonil z naslednjimi besedami: "Kar dela moštvo tako posebno, so posamezniki, ki lahko zadenejo tako zahtevne mete. Tako je v prvi tekmi v tej sezoni proti nam uspevalo Donovanu Mitchllu, zdaj pa je še Luki."

Dončića čaka nov nastop v ligi NBA v torek, ko bo ob 1. uri po slovenskem času gostoval pri Memphisu. Foto: Reuters

