Rekorder Dončić poskrbel za potezo, ki odmeva #video

Čeprav se je liga NBA šele dobro začela, pa je Luka Dončić na prvih dveh tekmah Dallasa jasno in glasno oddal kandidaturo, da bo tudi v letošnji sezoni, če le ne bo kakšnih presenečenj, med glavnimi akterji najmočnejše košarkarske lige na svetu. Slovenski košarkar je v svojem slogu odločil srečanje z Brooklynom (125:120), srečanje je končal pri 49 točkah, izgubil ni niti ene žoge, dosegel pa je devet trojk iz 14 poskusov, kar je največ v njegovi NBA karieri. Do zdaj je na eni tekmi dosegel največ osem trojk, kar mu je uspelo dvakrat proti Portlandu in nazadnje še 19. marca letos proti Charlottu.

Nora trojka Dončića, ki je preplavila splet:

To je bila za Dončića osma tekma rednega dela sezone v ligi NBA, v kateri je presegel mejo 45 doseženih točk. Slovenec, ki igra svojo šesto NBA sezono, je nazadnje to mejo presegel 30. januarja letos, ko je proti Detroitu dosegel 53 točk, njegov absolutni rekord pa ostaja 60 točk, pod katerih se je podpisal 27. decembra lani na obračunu z New York Knicks.

Učinek Luke Dončića: 49 točk (7/11 za 2, 9/14 za 3, 8/10 prosti meti), 10 skokov, 7 asistenc

Predstava Dončića:

Rekordno število trojk in nori met

Kar štiri od devetih trojk je Slovenec zadel v zadnjih treh minutah igre, še posebej pa je slovenski kapetan navdušil z metom za tri, ki ga je dosegel 26,3 sekunde pred koncem. Ob izteku enega izmed napadov je delovalo, da Dončić ne bo našel poti proti košu, nato pa je v zadnjih trenutkih napada ob agresivni obrambi Brooklyna z eno roko z metom na pol preko glave in čez nekdanjega soigralca in velikega prijatelja Doriana Finneyja-Smitha zadel od table in ob eksploziji navdušenja v American Airlines areni Dallas popeljal na prag velike zmage.

Največ zadetih metov Dončića za tri točke na eni NBA tekmi: 9 - 27. oktober 2023, Dallas Mavericks : Brooklyn Nets (125:120), met za 3: 9/14

8 - 19. marec 2022, Charlotte Hornets : Dallas Mavericks (129:108), met za 3: 8/12

8 - 21. marec 2021, Portland Trail Blazers : Dallas Mavericks (92:132), met za 3: 8/9

8 - 17. januar 2020, Dallas Mavericks : Portland Trail Blazers (120:112), met za 3: 8/12

"Iskreno ne vem, kako sem zadel tisti met. Videl sem, da imamo še dve ali tri sekunde za napad, vedel sem, da moram vreči, da se bo žoga vsaj dotaknila obroča in bomo morda imeli novo priložnost, a žoga je šla na koncu skozi obroč. Verjel sem, da bo šla žoga v koš. Resnično sem imel dober občutek. Prisežem. Verjetno je to eden najbolj neverjetnih in najtežjih košev, ki sem jih dosegel v karieri," je bil zadovoljen Dončić, ki je dejal, da je ob svojem metu klical "bank" (koš, ki ga dosežeš od table, op. p.), a je Finney-Smith v smehu to zanikal. "Dorian me ni slišal, ker sem to rekel v slovenščini, da me ne bi mogel razumeti," je v šali odvrnil Dončić, ki je bil po srečanju razumljivo odlično razpoložen.

Dončić se je podpisal pod devet trojk. Foto: Reuters

A situacija bi se lahko končala drugače, saj je strateg Dallasa Jason Kidd po koncu obračuna priznal, da je tik pred norim metom Dončića želel vzeti minuto odmora, a si je nato premislil, Luka pa je sam našel rešitev. "Če bi se to zgodilo, bi se verjetno počutil slabše kot jaz," je v smehu na vprašanje, kaj bi se zgodilo v primeru omenjenega scenarija, odvrnil Dončić. "Včasih mi uspejo tudi takšne predstave, včasih pa sem v četrti četrtini že preveč utrujen. Na koncu je pomembno le to, da smo zmagali," je še sklenil Dončić.

Kyrie Irving Foto: Reuters

Nad novo čudežno predstavo je bil po tekmi jasno navdušen tudi Kidd. "To je 'Luka special'. On obožuje takšne situacije in vedno najde način, kako jih zaključiti. Najbolj zanimivo pri vsem tem je, da Luka veliko trenira takšne nore mete, včasih jih ujamemo tudi na kamero, včasih smo jim le priča na treningih. Danes je bila nova takšna situacija, a že pred tem nas je spravil v dober položaj, da smo tekmo dobili," je bil zadovoljen strateg Dallasa.

"Ta met je bil naravnost nor. Gledal sem in si mislil, da bo šla žoga v koš. Kakšen večer za Luko in celotno ekipo. Obrambe spet nismo igrali na želeni ravni, prav tako nismo sledili planu tekme, a dober občutek je dobiti prvo domačo tekmo sezone. Luka je res neverjeten, kar se tiče doseganja takšnih košev, zanj je to povsem normalno. Vidi se, da v igri uživa, ob tem je še zelo samozavesten, že na treningu zadeva nemogoče," pa je razmišljanje Kidda dopolnil Kyrie Irving.

Na dušo Slovenca je popihal tudi trener Brooklyna Jacque Vaughn. "Takšne ekipe delajo posebne takšni igralci, kot je Luka, ki lahko dosegajo takšne koše. Podobno se nam je zgodilo na prvi tekmi proti Clevelandu, ko nas je pokopala trojka Donovana Mitchella. Morali se bomo naučiti odgovarjati na takšne situacije in takšne igralce," je po drugem porazu sezone med drugim dejal Vaughn. "Kaj lahko narediš, ko nekdo tako zadane od table? Kaj? Nič," pa je dejal s 30 točkami prvi strelec Netsov Cam Thomas.

Dallas nova preizkušnja zdaj čaka v noči na torek (1.00), ko bodo Mavericks gostovali pri Memphis Grizzlies, ki so po prvih dveh tekmah sezone še brez zmage, klonili so proti Denverju in Milwaukeeju.

