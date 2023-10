Sijajni Dončić s predstavo za zgodovino

Košarkarji Dallas Mavericks so na svoji prvi domači tekmi sezone prišli do svoje druge zmage. Mavericks so v napeti končnici s 125:120 ugnali Brooklyn Nets, naravnost zablestel pa je fantastični Luka Dončić, ki se je v zadnjih treh minutah podpisal pod štiri trojke, med drugim je zadel tudi neverjeten met za tri od table, srečanje pa ob vzklikih navijačev "MVP, MVP!" končal pri 49 točkah (9/14 za 3), desetih skokih in sedmih asistencah, na celem srečanju pa ni izgubil niti ene žoge.

Dallas Mavericks : Brooklyn Nets 125:120 Učinek Luke Dončića: 49 točk (7/11 za 2, 9/14 za 3, 8/10 prosti meti), 10 sk., 7 as. Strelci: Dončić 49, Hardaway Jr. 19 (3/7 za 3), Irving 17 (7 sk.), Powell 11; Thomas 30 (7 sk.), Dinwiddie 23 (6/12 za 3, 8 as.), Bridges 18

"MVP, MVP, MVP!" je ob vzhičenih obrazih navijačev Dallasa ob izvenserijski predstavi Luke Dončića v zadnjih trenutkih srečanja z Brooklynom odmevalo v American airlines areni, kjer je Dallas na krilih Slovenca vknjižil še drugo zmago v sezoni. Slovenski košarkarski as je še enkrat več dokazal, da je na začetku sezone v naravnost fantastični formi. Kapetan slovenske izbrane vrste je na obračunu z Brooklynom z izjemno predstavo poskrbel za drugo zmago Dallasa v sezoni, na koncu je srečanje končal pri 49 točkah, zadel je kar devet trojk v 14 poskusih, od tega kar štiri zaporedne v zadnjih treh minutah, ob tem pa je bil natančen še iz črte prostih metov. Na celi tekmi pa Slovenec ni izgubil niti ene žoge, izkazal se je tudi v obrambi.

"Odličen začetek sezone, na koncu smo igrali boljšo obrambo tako kot proti San Antoniu, ko smo bili boljši ob koncu. Tako moramo igrati že prej," je bil jasen Dončić, ki je spregovoril tudi o eni zadnjih trojk, ko je v na videz izgubljenem položaju od table zadel za tri. "Takšne mete treniram, o tem vprašajte pomočnike trenerja v naši ekipi, vam bodo oni povedali," je v smehu dejal slovenski košarkar, ki je po koncu srečanja nekaj časa preživel z nekdanjim članom Dallasa zdaj pa članom Brooklyna Dorianom Finneyjem-Smithom. "Dorian je moj veliki prijatelj, res ga pogrešam in prepričan sem, da bova slej kot prej spet igrala skupaj," je še povedal Dončić.

Izjemno izenačen obračun z norim zaključkom Dončića

Gledalci v American Airlines areni so bili sicer priča zelo izenačenem obračunu, o čemer priča tudi podatek, da je Brooklyn na srečanju vodil z največ sedmimi točkami razlike, Dallas pa s petimi, s kolikor je tudi slavil na koncu tekme. Dallas je prvo četrtino dobil s 26:25, ob polčasu pa ob trojki Dončića čez Bena Simmonsa v zadnjih nekaj sekundah druge četrtine zaostajal s 57:59. Tudi drugi polčas pa je postregel z zelo izenačeno predstavo na obeh straneh, v zadnji četrtini pa so bili do končnice ves čas v rahlem vodstvu gostje.

Dončić je na prvih dveh tekmah Dallasa skupno dosegel 82 točk. Foto: Reuters

Finney-Smith je dobre tri minute in pol pred koncem po asistenci še enega nekdanjega člana Dallasa Spencerja Dinwiddieja še zadel trojko za vodstvo s 112:108, nato pa je na sceno stopil Dončić, ki je sicer v igro vstopil šele šest minut pred koncem. Najprej je v končnici zadel dva prosta meta, nato pa je v seriji povezal štiri zaporedne trojke, še posebej neverjetna je bila tretja, ki jo je Dončić zadel od table čez Finneyja-Smitha, skupno pa je Ljubljančan v zadnji četrtini v le treh minutah in pol igre dosegel 14 točk. Brooklyn je sicer po košu prvega strelca Netsov Cama Thomasa 51 sekund pred koncem še izenačil na 120:120, a je takoj hladnokrvno z metom za tri odgovoril Dončić. Zmago Dallasa (125:120) pa je nato 13 sekund pred koncem z dvema zadetima prostima metoma le še potrdil Josh Green.

Irving proti nekdanji ekipi

Ob simultanki Dončića je pri Dallasu Tim Hardaway Jr. na koncu tekmo končal pri 19 točkah, obračun pa bo še nekoliko bolj poseben za Kyrieja Irvinga, ki se je prvič po februarskem odhodu iz Brooklyna pomeril s svojim nekdanjim klubom, ob tem pa je dosegel 17 točk, že pred srečanjem pa je spregovoril tudi o svojem odmiku od Brooklynu. "Z ekipo in vodstvom Brooklyna nisem bil nikoli v slabih odnosih, le okoli vsega tega dogajanja je nastalo veliko kaosa in hrupa. Nihče ne ve, kaj se je dogajalo. Zame je bil odhod iz Brooklyna in zahteva po menjavi najboljša odločitev v moji karieri. Potreboval sem nov začetek in mirno okolje," je dejal Irving, ki je spregovoril tudi o odnosu z Dončićem.

Kyrie Irving Foto: Reuters

"Sva del nečesa večjega, oba skušava narediti najboljše za ekipo. Nočem, da si stojiva na poti, temveč da sem del njegovega napredka, da ga moja igra še dvigne. Skupaj se učimo skozi napake, tako je bilo v preteklosti, tako je tudi zdaj z Luko. Skupaj se učimo. Dinamika v lanskem moštvu je bila drugačna, kot je letos. Odlično smo izkoristili obdobje v Abu Dabiju in Madridu, dobro smo se spoznali," je dejal 31-letni košarkar, ki je bil po koncu srečanja s svojim nekdanjim moštvom lahko upravičeno zadovoljen.

Za Nets je na koncu 30 točk dosegel Cam Thomas, ki je ujel še sedem odbitih žog, nekdanja člana Dallasa Dinwiddie in Finney-Smith pa sta bila dokaj razpoložena pri metu za tri. Dinwiddie je na koncu dosegel 23 točk (6/12 za 3), Finney-Smith pa 12 (4/7 za 3). Mikal Bridges se je podpisal pod 18 točk, medtem ko je povratnik po dolgotrajni poškodbi Ben Simmons v dobrih 32 minutah vknjižil deset točk, 10 skokov in osem asistenc.

Za Dončićem in Dallasom je tako uspešen uvod v sezono, potem ko so varovanci Jasona Kidda na prvi tekmi ugnali še San Antonio Spurs. To srečanje si je preko televizijskih sprejemnikov ogledalo kar 2,7 milijona gledalcev, kar je največ za uvodno srečanje sezone v zadnjih enajstih letih v ligi NBA. Naslednji obračun Dallas čaka v noči na torek, ko bodo Mavs gostovali pri Memphis Grizzlies (1.00).

Nikola Jokić je dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Do druge zmage v sezoni so prišli branilci naslova Denver Nuggets, ki so s 108:104 ugnali Memphis Grizzlies. Pol minute pred koncem je za vodstvo s 107:104 zabil Aaron Gordon, zmago pa je nato deset sekund pred koncem z enim zadetim prostim metom potrdil Nikola Jokić, ki je bil z 22 točkami, 12 skoki in sedmimi asistencami prvi igralec svoje ekipe, pod 22 točk se je sicer podpisal še Jamal Murray. Pri Memphisu je Marcus Smart dosegel 20 točk.

Po porazu z Dallasom so do prve zmage prišli košarkarji San Antonio Spurs, ki so po podaljšku s 126:122 ugnali Houston Rockets. Devin Vassell je bil ob zmagi s 25 točkami prvi strelec svoje ekipe, prvi izbor nabora Victor Wembanyama pa je 21 točkam dodal še 12 skokov.

Do druge zmage so prišli tudi košarkarji Oklahome City Thunder, ki so s 108:105 premagali Cleveland Cavaliers. Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi dosegel 34 točk. Boston Celtics so bili s 119:111 boljši od Miamija.

