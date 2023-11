Hrvati zapisali: Luka Dončić ni s tega sveta!

Luka Dončić se lahko po treh tekmah pohvali z izjemnim povprečjem (39 točk, 11,7 skoka in 9,7 asistence), ki ga spremlja 55,6-odstoten met iz igre ter 48,6-odstoten met za tri točke. V tem trenutku je prvi strelec in podajalec lige, kar zadeva skoke, pa je na visokem sedmem mestu.

Luka Dončić se lahko po treh tekmah pohvali z izjemnim povprečjem (39 točk, 11,7 skoka in 9,7 asistence), ki ga spremlja 55,6-odstoten met iz igre ter 48,6-odstoten met za tri točke. V tem trenutku je prvi strelec in podajalec lige, kar zadeva skoke, pa je na visokem sedmem mestu. Foto: Reuters

Nova tekma, nova veličastna predstava. Luka Dončić je navdušil košarkarsko javnost tudi v Memphisu, kjer je vknjižil nov trojni dvojček (35 točk, 12 skokov in 12 asistenc), Dallas pa nadaljeval zmagoviti niz. Pohvale na račun slovenskega asa dežujejo z vseh koncev, izbrane besede so mu namenili trener in soigralci, pa tudi Hrvati!

''Če bi imela sezona lige NBA le tri tekme, ne bi bilo težko izbrati igralca MVP,'' se je pošalil ameriški novinar Eddie Sefko ob novem zapisu na klubski strani Dallas Mavericks, v katerem ne skriva navdušenja nad izjemnimi predstavami Luke Dončića v tej sezoni. Je z naskokom prvi strelec lige, hkrati pa predstavlja odločilen dejavnik, zaradi katerega telički v tej sezoni dobivajo vse tekme.

Vrhunci predstave Luke Dončića v Memphisu:

Poleg Dallasa imata v tej sezoni stoodstotni izkupiček le še dva kluba. Branilec naslova Denver je odigral že štiri tekme (4/0), na vzhodu pa je še neporažen Boston (3/0). Tako dobrega začetka v sezono ni imel Dallas vse od leta 2004. "Moramo uživati ob zmagah. Tako kot so nas ubijali porazi, smo zdaj na 3/0. V tem moramo uživati, a se seveda zavedamo, da bo sezona še dolga," je lahko Jason Kidd bistveno boljše volje, kot je bil večino prejšnje sezone, v kateri so rezultati Dallasa zelo trpeli.

"Luka bo to vedno naredil"

Luka Dončić je vstopil v sezono z najboljšo statistiko, odkar nastopa v ligi NBA. Foto: Reuters Na koncu niso zadoščali niti za udeležbo v končnici, kar je bil za Mavericks, ki so se sezono poprej uvrstili med štiri najboljše klube v ligi NBA, velik udarec. In tudi dodaten motiv za delo. Ob prevetritvi zasedbe so za Dallas in Dončića napočili lepši časi, v Memphisu so zmagali tudi brez lažje poškodovanega Kyrieja Irvinga, ki ga je v začetni peterki nadomestil Josh Green.

"Čarovnija Luke. (Luka Magic, op. p.). Saj veste, 'samo' trojni dvojček," je trener Dallasa v svojem slogu pokomentiral novo fantastično predstavo ponosa slovenskega košarke. "Luka bo to vedno naredil. Ali bo trojni dvojček s 25 točkami ali pa s 30 ali 50 … Ni pomembno. Ne glede na vse bo dosegel te številke, naša naloga pa je, da opravimo svoje naloge in se po najboljših močeh trudimo, da mu olajšamo zadeve. In pa Kaiju (Kyrieju Irvingu, op. p.)," je pojasnil Dončićev soigralec Tim Hardaway Jr., s povprečjem 19 točk (42-odstotni met za tri točke) tretji najboljši strelec Dallasa v tej sezoni.

Foto: zajem zaslona/Sportske novosti

O tem, kako navdušuje v tej sezoni, priča tudi naslov, ki so ga Dončiću po predstavi v Memphisu namenili pri hrvaškem športnem dnevniku Sportske novosti. "Dončić ni s tega sveta. Nora tekma slovenskega zvezdnika, ki dominira v ligi NBA kot nihče drug," so zapisali Hrvati ter dodali, da je Ljubljančan trenutno najboljši strelec in asistent tekmovanja, na lestvici najboljših skakalcev pa je na sedmem mestu! Dodali so tudi, da trojni dvojčki ob vsaj 30 doseženih točkah postajajo njegov zaščitni znak. V zadnjih petih sezonah jih je zbral že 31 in je v tej statistični prvini daleč pred vsemi, tudi pred srbskim "kraljem" trojnih dvojčkov Nikolo Jokićem, ki se lahko v omenjenem obdobju pohvali z 19 takšnimi tekmami.

Most 30-point triple-doubles over the last 5 seasons:



31 — Luka Doncic

[gap]

19 — Nikola Jokic



Luka is already top 5 all-time in 30-point triple-doubles. https://t.co/DP2S71iNSG — StatMuse (@statmuse) October 31, 2023

S sodniki se je pošalil, da bi moral biti quarterback

Dončić je najbolj navdušil v drugi četrtini, ko je dosegel zadnjih 11 točk za goste. V tem obdobju je prispeval kar tri trojke, eno je dosegel z velike oddaljenosti, ko ga je skušal pokrivati Desmond Bane, a ni mogel ustaviti vročega Slovenca. "Luka je nadarjen. To pač počne v praksi," je dodal Hardaway Jr., ki je v Memphisu dosegel 21 točk.

Tri zaporedne trojke Luke Dončića ob koncu prvega polčasa:

1-2-3…. Luka Dončić counted to three in front of the Memphis Grizzlies fans 😂



That boy is cold. pic.twitter.com/XRjNQNPU3D — Mavs Fans For Life (@MavsFansForLife) October 31, 2023

LD77 proti Grizzlies ni navduševal le s koši, pri čemer je treba upoštevati, da je imel v napadu opravka z najboljšim obrambnim igralcem lige Jarenom Jacksonom Jr., ampak tudi podajami, zlasti tistimi čez celotno igrišče, ki jih je bil najbolj vesel Derrick Jones Jr.

O tem se je Dončić pošalil tudi v pogovoru z delivci pravice. "Sodniku sem povedal, da bi moral biti quarterback (podajalec v ameriškem nogometu, op. p.). Igralec, ki igra samo napadalne akcije. Soigralcem vedno govorim, da bodo, če bodo hitro tekli v napad, vedno dobili žogo. Vrgel sem tudi eno, ki jo je bilo skoraj nemogoče ujeti. A če bodo tekli, jih bom vedno skušal za to nagraditi. Derrick Jones je danes igral izjemno," je pohvalil njegov učinek. Dosegel je 22 točk, več kot kadarkoli v prejšnji sezoni za Chicago, ko je nosil njegov dres. To pa je tudi naslednji tekmec Dallasa, ki ga bo v svoji dvorani gostil v noči na četrtek.

V pogovoru s sodniki na srečanju v Memphisu. Foto: Reuters

Trenerja Kidda prav nič ne motijo izgubljene žoge, ki jih Dončić pridobiva, ko skuša drzno zaposliti soigralce s podajami na drugo stran igrišča, a pri tem ni uspešen. Zaveda se zahtevnosti takšnih podaj, a tudi psihološkega učinka, če se posrečijo, saj nato olajšajo delo marsikomu. "Če daješ tako lahke koše in soigralci veliko tečejo, postane tekma veliko lažja, saj se mu ni treba boriti vseh 40 minut," poudarja trener Kidd. Dončić sicer v tej sezoni povprečno na tekmo na parketu preživi slabih 37 minut.

Proti Memphisu je 24-letni Luka Dončić dosegel že 58. trojni dvojček v karieri. Na večni lestvici je na desetem mestu, tik za legendarnim Larryjem Birdom (59).

"Lepo je tako začeti sezono"

Tudi v Memphisu ga je pričakalo veliko mladih lovcev na avtogram. Foto: Reuters Kaj pa pravi nekdanji igralec Olimpije in madridskega Reala po tako uspešnem vstopu v sezono? "To je odličen začetek. Vemo, da je pred nami še ogromno tekem, a vedno je lepo tako uspešno začeti sezono," sporoča 24-letni Ljubljančan, ki za razliko od zadnjih mesecev prejšnje sezone znova uživa v košarki. To potrjujejo tudi številke in lahkotnost, s katero jih dosega, čeprav ga tekmeci skušajo ustavljati na različne načine, večkrat tudi s podvajanjem v obrambi.

"Ko nanj v obrambi pritisneta dva igralca, vedno najde prostega soigralca. Vedno stremi k temu in nas spodbuja, da nato igramo štiri na tri," pojasnjuje Hardaway Jr., ki je iz igre zadel osem od 14 metov ter prejel kar nekaj asistenc Dončića. Zdaj ga podobno kot vse teličke v noči na četrtek čaka nov izziv, v Dallas prihaja Chicago. To bo priložnost, da Mavericks ohrani zmagoviti niz in proslavi še četrto zaporedno zmago. Morda tudi s pomočjo Kyrieja Irvinga, ki je tokrat zaradi lažje poškodbe levega stopala preskočil dvoboj.