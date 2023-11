Finalista sta se do finala prebila presenetljivo. Diamondbacks so presenetili Philadelphio Phillies, ekipa iz Teksasa pa je izločila branilce naslova Houston Astros.

Ves trud je poplačan

"Zelo čustveni trenutki so to. Vse, kar sem doslej počel, ves trud in odrekanje je poplačano. Bila pa je to nora tekma. Šele v sedmi izmenjavi smo dosegli točko. Potem, ko je uspešno zadel Corey Seager, se nam je odprlo," je dejal Marcus Semien.

Josh Jung in Nathaniel Lowe sta v sedmi izmenjavi po napakah Aleka Thomasa po Seagerju povišala izid na 3:0. Semienu je nato v zadnjem napadu teksaške ekipe uspel udarec za dvojni home-run za končnih 5:0.

Seager je po tekmi prejel nagrado za najkoristnejšega igralca, kar mu je kot šele četrtemu igralcu v zgodovini uspelo drugič. Leta 2020 je naslov prvaka in naziv MVP osvojil z Los Angeles Dodgers.

Foto: Guliverimage

Prvo tekmo letošnjega finala so Rangers na domačem igrišču dobili s 6:5, Arizona pa je vrnila udarec na drugi tekmi v Dallasu, ki jo je dobila kar z 9:1. Na tretji tekmi so bili Rangers v gosteh od Arizone boljši s 3:1, tudi na četrti tekmi so bili boljši in so enajstič v sezoni ostali neporaženi na gostovanjih.

Proslavljanje naslova. Foto: Guliverimage

Rangers, ki so leta 1961 v najmočnejši bejzbolski ligi na svetu začeli kot Washington Senators, so se v predmestje Dallasa preselili leta 1972. V finale lige so se uvrstili že leta 2010 in 2011. Prvič jih je premagal San Francisco, drugič St. Louis.

Diamondbacks so v svojem edinem finalu pred letošnjim leta 2001 osvojili naslov.