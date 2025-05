Pijan navijač padel s tribune sedem metrov globoko #video

Pretresljiv dogodek se je zgodil na tekmi bejzbolske lige MLB med Pittsburgh Pirates in Chicago Cubs, ko je s tribune sedem metrov globoko na igrišče padel eden od navijačev. V kritičnem stanju so ga odpeljali v bolnišnico.

Padca v neposrednem televizijskem prenosu kamere niso ujele, so se pa na družabnih omrežjih pojavili posnetki tako padca kot prve pomoči. Moški je ustal s sedeža in se takoj zvrnil prek ograje na zelenico. "Moški je med sedmim inningom padel s tribune. Reševalci in zdravniško osebje obeh ekip je nemudoma priskočilo moškemu na pomoč. Odpeljali so ga v bolnišnico Allegheny General. Več za zdaj ni znanega. Naše misli in molitev so z njim in njegovo družino," so v sporočilu za javnost zapisali Pittsburgh Pirates. Dogodek policija obravnava kot nesrečo, je pa potrdila, da se moški v bolnišnici v kritičnem stanju.

Pirates fan falls pic.twitter.com/sgppriM24b — Bobby K (@Bobbk_) May 1, 2025

Oglasil se je očividec, ki je sedel pet vrst zadaj in trdi, da je bil moški pijan, da si je en inning prej strgal majico in se polil s pivom. "Ko so Pirates zadeli, je tako hitro skočil s sedeža, da se je kar izstrelil prek ograje. Bil je pijan. Tega ni storil nalašč, nihče ga ni porinil," piše US Sun.