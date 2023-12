Japonski zvezdnik postal najbolje plačani športnik na svetu

Japonec Shohei Ohtani je veljal za najbolj zaželenega prostega igralca v severnoameriški profesionalni bejzbolski ligi (MLB), gre za onstran velike luže priljubljeni šport, pri kateri udarjajo žogico z lesenim kijem. Od leta 2018 je bil član angelov zasedbe Los Angeles Angels, s katero pa ob koncu sezone ni podpisal nadaljevanja pogodbe. Novembra se je tako preselil med proste igralce.

Sezona v bejzbolu se je sicer končala z zmagoslavjem Texas Rangers, ki so v finalu, tako imenovanem world series, premagali Arizono z izidom 4:1 v zmagah in osvojili prvi naslov.

Ohtani ni še nikoli zaigral v končnici lige MLB. Mu bo uspelo z ekipo iz mesta angelov? Foto: Reuters

"Odločil sem se, da za svojo naslednjo ekipo izberem Dodgers," je na Instagramu zapisal Ohtani. Ta je prvih šest let svoje kariere v ligi MLB preživel pri LA Angels.

Ohtani se je zahvalil navijačem in angelom za leta, ki bodo po njegovih besedah "za vedno vrezana v njegovo srce". "In vsem navijačem Dodgers obljubljam, da bom vedno naredil, kar je najboljše za ekipo, in se bom vedno še naprej trudil, da bom najboljša različica samega sebe. Do zadnjega dne svoje igralske kariere želim stremeti naprej, ne samo kot član Dodgers, ampak tudi za svet bejzbola," je zapisal 29-letni Japonec.

Ohtani, ki še nikoli ni zaigral v končnici lige MLB, se je pridružil ekipi, ki je zadnje tri sezone končala z neuspehom po koncu sezone, potem ko so Dodgers leta 2020 osvojili sedmi naslov prvaka lige MLB.

Ohtanija, ki ga pogosto primerjajo z legendarnim metalcem in odbijalcem Babom Ruthom, so prejšnji mesec razglasili za najkoristnejšega igralca ameriške lige kljub poškodbam, ki so končale njegovo sezono 2023. Je prvi igralec, ki je nagrado MVP soglasno osvojil dvakrat, prejel jo je tudi leta 2021.