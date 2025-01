Klubi iz Los Angelesa stopili skupaj in donirali več kot osem milijonov za pomoč prizadetim

Dvanajst klubov iz ameriških poklicnih lig s širšega območja Los Angelesa je za pomoč prizadetim v katastrofalnih požarih, ki so zajeli to kalifornijsko mesto, doniralo več kot osem milijonov dolarjev oziroma 7,8 milijona evrov.

Med klubi, ki so se pridružili akciji, je tudi hokejski Los Angeles Kings, kjer igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Iz hokejske lige NHL sodeluje še moštvo Anaheim Mighty Ducks, pa tudi nogometni Angel City FC, LAFC in LA Galaxy, kluba lige ameriškega nogometa NFL LA Rams in Chargers, košarkarska člana lige NBA Clippers in Lakers, član ženske košarkarske lige WNBA Los Angeles Sparks ter bejzbolski ekipi lige MLB Dodgers in Angels.

Klubi so finančno pomoč usmerili k ameriškemu Rdečemu križu, gasilcem v Los Angelesu in Kaliforniji, dobrodelni organizaciji World Central Kitchen ter številnim lokalnim fundacijam in društvom, ki pomagajo žrtvam požarov in tistim, ki se s požari borijo.

Poleg finančne donacije bodo klubi pomagali tudi z neposrednimi akcijami pomoči najbolj prizadetim, med drugim bodo tako podarili higienske in šolske potrebščine, oblačila in obutev. Klubi pa so pomoč ponudili tudi prek svojih dobrodelnih fundacij. Akcije neposrednega zbiranja pomoči bodo izvedli na treh stadionih, Dodger Stadium, SoFi Stadium in BMO Stadium. Na teh dobrodelnih dogodkih bodo za tiste, ki bodo to potrebovali, organizirali tudi avtobusne prevoze in ponudili obroke, poroča CBS sports.

Obenem so klubi že sprožili tudi dobrodelno akcijo z imenom LA Strong, kjer lahko navijači z nakupom posebnih izdelkov z napisi pomagajo pri zbiranju finančnih sredstev.