Kot študent je Robert Francis Prevost obiskoval Villanova University, avguštinski univerzitetni kampus blizu Philadelphie, kjer je diplomiral iz matematike leta 1977. "Papež je diplomiral z naslovom Bachelor of Science in Mathematics," je povedal rektor univerze Peter Donohue. Dodal je, da je papež tudi dolgoletni navijač košarkarske ekipe Villanova Wildcats.

Čeprav je njegova nova vloga prežeta z obveznostmi, Prevost ne skriva navdušenja nad tenisom. “Še vedno se imam za amaterskega teniškega igralca,” je leta 2023 povedal v intervjuju za Augustinian Order. Priznal je, da mu zaradi zadnjih obveznosti zmanjkuje časa za igro, a se veseli trenutkov, ko bi lahko znova prijel za lopar.

Grški teniški zvezdnik Stefanos Tsitsipas je ob novici o izvolitvi novega papeža izjavil, da bi z veseljem odigral nekaj točk z njim. "Zakaj pa ne? Menim, da lahko takšne osebnosti veliko naučijo ljudi," je dejal Tsitsipas.

