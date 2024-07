Ime in spol otroka še nista znana, je pa več virov blizu para potrdilo, da se je otrok rodil v sredo.

Poročila sta se na intimni poroki na obali Mehike

Da bo 35-letna igralka prvič postala mamica, je razkrila marca letos na rdeči preprogi pred 96. podelitvijo oskarjev. "Vanessa žari in z veseljem sprejema to novo poglavje. V tem času ne bi mogla biti bolj srečna," je neimenovani vir pred kratkim povedal za portal Entertainment Tonight. In dodal: "Komaj čaka, da postane mama, svojemu otroku pa želi dati pozitiven zgled. Je tako praktična v vsem, kar počne, in to se bo nedvomno preneslo tudi v starševstvo. Cole v času nosečnosti skrbi za vse njene potrebe. Je družinski človek in želi biti najboljši oče. Še vedno živita v oblaku."

Igralka Vanessa Hudgens, ki je zaslovela z vlogo Gabriele Montez v seriji filmov Srednješolski muzikal, in njen sedem let mlajši mož, profesionalni igralec bejzbola Cole Tucker, sta tako prvič postala starša. Pred oltar sta stopila decembra lani na intimni poroki na obali Mehike. Skupaj sta od leta 2020, spoznala pa sta se prek skupine na Zoomu.

Hudgensova je bila pred tem v dolgoletni zvezi z igralcem Austinom Butlerjem, s katerim sta bila skupaj od leta 2011. Med letoma 2005 in 2010 je bila v zvezi s soigralcem iz filma Srednješolski muzikal Zacom Efronom.

Vanessa Hudgens je nosečnost razkrila na rdeči preprogi pred 96. podelitvijo oskarjev, kjer je nosila prosojno črno obleko z globokim izrezom. Foto: Reuters

Preberite tudi: