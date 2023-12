Priljubljena igralka pred oltar kar v kopalkah #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška igralka Vanessa Hudgens, najbolj znana po vlogi Gabrielle Montez iz serije filmov Srednješolski muzikal (High School Musical), je pretekli konec tedna stopila pred oltar. In to kar v kopalkah. S sedem let mlajšim partnerjem sta se poročila na obali Mehike.