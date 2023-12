Najmlajši član skupine Čuki sporočil, da je postal očka #foto

"Z veseljem in velikim ponosom sporočava, da sva konec meseca avgusta postala ponosna starša najini mali hčerkici, ki naju osrečuje in razveseljuje. Najpomembnejši so naši skupni trenutki, objemi, poljubčki, nasmehi, sprehodi. Najina princeska nama je pokazala novi svet sreče in ljubezni," je Novak zapisal pod vrsto fotografij, ki jih je pred kratkim delil s sledilci na Instagramu.

Za Slaparjevo so bili prvi meseci nosečnosti precej naporni

Da bo par dobil prvega otroka, smo poročali že aprila, Novak pa je novico potrdil v začetku avgusta. Takrat je na svojih družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri se njegova partnerka Lea Slapar drži za nosečniški trebušček, in zapisal: "Sreča je, ko sem s teboj."

Kot je ob naznanitvi novice o nosečnosti poročala revija Lady, so bili za Slaparjevo prvi meseci nosečnosti precej naporni, saj se je spopadala s hudimi slabostmi, zaradi katerih je morala večkrat ostati doma. V intervjuju pred rojstvom hčerke sta povedala, da se zavedata, da bo nova vloga prinesla številne izzive, s katerimi se bosta morala spopasti, a se bosta pri tem obrnila na pomoč družine in prijateljev. Obiskovala sta tudi šolo za starše.

Miha Novak je bil pred Slaparjevo sicer zaročen z voditeljico Mino Pal, s katero sta se razšla tik pred načrtovano poroko.

Preberite tudi: