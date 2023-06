Šabesa iz bezga oziroma bezgov sok je odlična izbira za poletno osvežitev, a je treba nanjo misliti že ob koncu pomladi, ko cveti bezeg. Letos gre njegova sezona že počasi h koncu, a boste v kakšnih hladnejših kotičkih države še našli dovolj dehtečih cvetov, da si pripravite zalogo bezgovega soka.

Kako se ga lotiti? Preverite recept, ki ga je na družbenih omrežjih objavil glasbenik Jože Potrebuješ.

Sestavine za Potrebuješ bezgov sok:

3 l vode

3 kg sladkorja

6 dkg citronke

3 pesti očiščenih bezgovih cvetov

1 pest melise in mete

kar nekaj očiščenih krhljev limon in nekaj očiščenih krhljev pomaranče

Vodo prevremo in vanjo primešamo sladkor ter citronko. Nato primešamo bezeg ter meliso in meto, limone in pomaranče. Zmes naj stoji 48 ur, v tem času čim več krat premešamo, nato jo precedimo in nalijemo v steklenice.

