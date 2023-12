Lomilec src iz Kelly Family ima 46 let: tako je videti zdaj #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Član svetovno znane skupine, za katerim je vzdihovalo največ deklet, se je po življenjskih vzponih in padcih vrnil h glasbi.

5. decembra rojstni dan praznuje Michael Patrick Kelly, glasbenik, ki je nekoč s svojo družino ustvarjal v svetovno znani glasbeni skupini The Kelly Family.

Šest let v samostanu

Takrat znan kot Paddy Kelly je bil ob bratu Angelu najbolj izpostavljen član skupine, leta 2004 pa je imel dovolj pritiska slave in neprestanih nastopov. Umaknil se je iz javnosti in za šest let odšel v samostan v Franciji, kjer je bil zavezan popolnemu molku.

"Z družino smo dosegli neverjeten uspeh, imeli smo vse, o čemer mnogi le sanjajo. A še vedno sem čutil ogromno praznino, zato sem se zatekel k duhovnosti," je nekoč povedal o tej odločitvi, "pred odhodom v samostan sem vedno hitel k nečemu ali bežal od nečesa, nikoli pa nisem bil sam svoj. V tihem samostanu pa sem prvič poslušal sebe, se prepoznal in v nekem trenutku me je preplavil mir."

Leta 2010 je zaradi zdravstvenih težav samostan zapustil in naznanil, da se vrača v glasbo, tri leta pozneje pa se je poročil z novinarko in versko filozofinjo Joelle Verreet, s katero ju je ljubezen vezala že v mladosti. V zadnjih letih je aktiven glasbenik, izdal je več samostojnih albumov, zadnjega lani.

