Zmago Sagadin Olimpiji nalil čistega vina

"Jasno je, da nisem zadovoljen, jasno pa je tudi, da oni sami ne morejo biti zadovoljni sami s sabo," je ob našem telefonskem klicu na vprašanje, s kakšnimi besedami bi pospremil začetek sezone njemu ljube Cedevite Olimpije, brez olepševanja in neposredno, kot smo pri njem že navajeni, dejal nekdanji trener ljubljanskega kluba Zmago Sagadin. Ta tako kot navijači ljubljanskega kluba ne more biti zadovoljen z rezultati slovenskih prvakov.

Ti so v Eurocupu nanizali pet zaporednih porazov in si močno otežili položaj v boju za napredovanje, kamor se letos po novem sistemu uvrsti le prvih šest izmed desetih ekip v skupini. Vse bolj kaže, da bo ljubljanska zasedba še drugo leto zapored obstala pri dnu Eurocupa. V ligi ABA so Zmaji na petih tekmah zmagali trikrat, a ob tem prejeli veliko zaušnic "resnih" konkurentov Igokee in predvsem Crvene zvezde. Zasedba Simoeja Pianigianija z izjemo uvoda v sezono, ko je dobila slovenski superpokal in nato še tekmo z Mego, še ni povezala dveh zaporednih zmag. Zanašanje na individualne akcije, pomanjkanje kakovosti in uspešnega sistema pa so prižgali alarm tudi pri Sagadinu.

Cedevita Olimpija je v Eurocupu nanizala pet porazov, na štirih od petih tekem je bila sicer v končnici v priložnosti za zmago, a se jim ni izšlo. Foto: www.alesfevzer.com

"Trenuten položaj je težek in zapleten. Če smo realni, so rezultati zares slabi, hkrati če pogledamo povprečno starost, ne gre za pretirano mlado ekipo, ki bi se še učila in za katero bi pričakovali, da šele prihaja na vrhunec karier. Gre za ekipo starejših, izkušenih igralcev, ki naj bi dajali dobre rezultate, ampak očitno ni tako. Sezona je, kar zadeva Evropo, praktično izgubljena, razumljivo je, da se kaj dramatičnega zdaj ne da spremeniti. Sam mislim, da slabše ne more iti, hkrati pa upam, ker imam v srcu Olimpijo, da se bo ta krivulja kmalu obrnila navzgor," je bil neposreden Sagadin.

Gregor Glas Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav pri Olimpiji ves čas alibije za neprepričljive predstave iščejo v tem, da imajo v mislih predvsem razvoj ekipe, za katerega je potreben čas, da je ekipa mlada in da imajo težave s poškodbami, se 71-letni v Celju rojeni strokovnjak s tem ne strinja. "Težave s poškodbami so sestavni del športa, s tem se spopadajo vse ekipe, Olimpija ni nobena izjema. Razumel bi, če bi imela ekipa vsaj eno večjo skupino ali pa pretežni del ekipe zelo mlade igralce, ki bi imeli potencial postati vrhunski košarkarji ter bi jih ekipa na ta način razvijala. Ob tem bi lahko ob koncu sezone tudi ob pomanjkanju rezultatov imeli nekaj košarkarjev, ki so jih razvili, in bi na ta način naredili korak naprej, zgodba pa bi se potem naslednje leto samo še dvignila na višjo raven. Olimpija pa tega ne počne, kar zagotovo ni dobro," pravi Sagadin, ki je prepričan, da bi si v prvi vrsti Luka Ščuka, Gregor Glas in Rok Radović, ki se vrača po zdravstvenih težavah, zaslužili več igralnega časa.

Ščuka je na zadnji evropski tekmi med drugim igral le slabe tri minute, Glas dobrih enajst, pri vseh pa je očitno, da je glavna težava pomanjkanje samozavesti, ki je po njegovem mnenju posledica sedenja na klopi. "To je generalna težava slovenske košarke, fantje so na parketu premalo časa, s tem pa ni samozavesti in ni možnosti za napredek, niti ne moreš realno oceniti, kakšen je pravi domet košarkarja. Prava tragedija je, da se takšne stvari dogajajo, ob tem pa večina mladih še pobegne v tujino. Olimpija bi se morala vrniti na pot selekcioniranja in produkcije igralcev. V preteklosti se je že večkrat pokazalo, da se da združiti tako produkcijo košarkarjev kot dobre rezultate. Olimpija s tujci in s takšnim načinom dela ne bo nikoli konkurenčna, na tak način se vrhunske košarke ne da igrati, ker je povsem normalno, da bistveno bogatejši klubi vzamejo kakovostne tujce. Zaustavitev produkcije pa absolutno ne vpliva dobro niti na slovensko reprezentanco, saj bo na račun tega v prihodnosti težko sestaviti solidno, kaj šele vrhunsko izbrano vrsto," je prepričan Sagadin.

"Res je vrhunski košarkar, in ko bo spet v pravem pogonu in se mu bo uspelo še bolj vključiti v ekipo, sem prepričan, da bo še veliko boljši," je o Prepeliču dejal Sagadin. Foto: www.alesfevzer.com

Pozdravil vrnitev Prepeliča

V celotni zgodbi Sagadin pozitivno noto vidi v vrnitvi Klemna Prepeliča, ki je vse od vrnitve v Ljubljano z naskokom vlečni voz igre slovenskih prvakov. "O Klemnu lahko povem samo lepe stvari, odlično sva sodelovala. Res je vrhunski košarkar, in ko bo spet v pravem pogonu in se mu bo uspelo še bolj vključiti v ekipo, sem prepričan, da bo še veliko boljši. Že zdaj pa se vidi, da je Olimpija dobila igralca, ki je igro poživil, in ima končno igralca, ki zna ustvarjati in zna prevzeti stvari v svoje roke. Prepričan sem, da bo na njegov račun začela tekme tudi dobivati. Je pa normalno, da potrebuje še nekaj časa," je prepričan Sagadin.

Simone Pianigiani Foto: www.alesfevzer.com

"Tega projekta iskreno ne razumem"

V Ljubljani se jim tako vsaj na začetku gradnja povsem novega projekta, ki se je poleti z nekoliko manjšim proračunom začel z ničle, ni posrečila. In kako Sagadin ocenjuje delo športnega direktorja Vlada Ilievskega in trenerja Simoneja Pianigianija? "Vlado ima pri meni posebno mesto in bi si želel, da mu uspe. Dobro razmišlja, vidi se, da ima željo, začetki so težki, a jasno je, da kot nekdanji košarkar pravega znanja nima. Če je nekdo izjemen košarkar, še ne pomeni, da bo potem takoj odličen trener, menedžer ali pa direktor. Res mu želim, da bi mu uspelo, in verjamem, da bo naredil prave korake in zrasel v tej vlogi. Kar zadeva Pianigianija, je uveljavljen trener, ne vem pa, ali je skupaj z vodstvom zastavil dober projekt. Vem, da ima trenutno zdravstvene težave, tako da mu želim vse najboljše. Trenutna selekcija meni osebno napredka ne kaže. Zadeve bodo morali vsaj malce spremeniti, ker to pokazano v praksi ni niti približno prava pot ob želji, da bi v Ljubljani spet gledali evropsko, morda celo evroligaško Olimpijo," je prepričan Sagadin, ki se tu ni ustavil.

"Tega projekta iskreno ne razumem in niti ne prepoznam. Stvari ne moreš ves čas graditi z ničle. Ne razumem niti dogajanja okoli Zorana Dragića. Ljubljana ima rada vrhunsko košarko, a tega v zadnjih letih ne dobi. Kot sem rekel, Olimpiji želim vse najboljše, želim si videti polne Stožice, ne pa prazno dvorano z nikakršnim vzdušjem. Ko gledam na drugi strani tekme Crvene zvezde in Partizana, ko je na vsaki tekmi 20 tisoč ljudi, se mi kar naježi koža. Olimpija, Ljubljana in Slovenija si ne zaslužijo tako slabe košarke, kot jo v tem trenutku gledamo v Ljubljani," je še sklenil Sagadin.

