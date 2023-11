"Zmaga? Pomembne so druge stvari."

Čeprav so košarkarji v Eurocupu s tem tednom vstopili že v sedmi krog tekmovanja in se počasi, a vztrajno bližajo polovici tekmovanja, pa bi izjave ljubljanskega stratega Simoneja Pianigianija pred tekmo sedmega kroga s Hamburgom z lahkoto preslikali v september oziroma na začetek novega poglavja Cedevite Olimpije. Poglavja, ki ljubljanskemu klubu milo rečeno še ni prineslo želenega. Čeprav strokovni štab vztraja, da rezultati v tej sezoni niso primarnega pomena, pa se ob tem in nekaterih težavah s poškodbami v ljubljanskem taboru ne morejo pohvaliti niti s pretiranim napredkom v igri.

Po dveh tednih premora zaradi zdravstvenih težav se je na klop slovenskih prvakov v soboto vrnil glavni strateg Pianigiani, ki tudi pred sedmim poskusom ljubljanskega kluba vztraja pri enakih vzvodih kot v vsem jesenskem obdobju. "Situacija je tudi tokrat jasna, pomembno je, da razmišljamo le o sebi. Nazadnje ko sem ekipo vodil v Eurocupu, smo bili še brez Klemna Prepeliča, moštvo se še vedno spoznava in gradi identiteto. Zadeve so se spremenile s poškodbo Cobbsa. Gre za ekipo in igralce, ki se še ne poznajo," je še enkrat, kot je zdaj že nekakšna stalnica teden za tednom, pred obračunom z nemškim nasprotnikom poudaril italijanski strateg.

Klemen Prepelič praktično na vsaki tekmi vknjiži dvojni dvojček. Foto: www.alesfevzer.com

Obe ekipi še brez zmage

Nemški tekmec, za katerega je v lanski sezoni kot posojeni košarkar Bayerna med drugim igral Žiga Samar, je tako kot Olimpija v tej sezoni še brez uspeha, v evropskem pokalu je nanizal poraze proti Prometeju, London Lions, Paris Basketball, Hapoelu, Joventutu in nazadnje Bešiktašu. "Čeprav je Hamburg tako kot mi še brez evropske zmage, pa nas čaka težka tekma. Gre za kakovostno ekipo, ki ima v nemški ligi enak izkupiček kot evroligaški Bayern, za moštvo, ki zna doseči veliko število točk. Še enkrat naj poudarim, da je pomembna gradnja naše identitete. Niti en dan od začetka priprav in skozi sezono nismo mogli računati na svojo celotno zasedbo, poleg tega, da nam manjkata dva organizatorja igre, pa se še spoznavamo. Lahko se zgodi, da igramo odlično tekmo 35 minut, tako kot smo jo proti Venezii ali pa v soboto proti FMP, nato pa v nekem trenutku izgubimo preveč žog ali pademo iz ritma. A to je v stanju, v kakršnem smo mi, povsem normalno. Moramo biti potrpežljivi," je še povedal Pianigiani.

Bo Cedeviti Olimpiji uspelo doseči prvo zmago? Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija bo imela tako veliko priložnost, da vendarle vpiše prvo evropsko zmago. V Eurocupu je nazadnje slavila v lanski sezoni 1. februarja, ko je v Stožicah ugnala Venezio. "Z malo več sreče bi lahko v tej sezoni dobili tekmo proti Venezii in Badaloni ter morda še kakšno in se lahko zdaj pohvalili s podobnim izkupičkom, kot ga imajo ekipe, ki imajo neprimerno višji proračun kot mi. Tudi ko bo ekipa bolj celovita, nas čaka novo obdobje gradnje, ker npr. Cobbs in Prepelič še nista igrala skupaj. A tako pač je, moramo ohraniti pozitivno noto, všeč mi je ekipni duh. Ne moremo govoriti o vsaki naslednji tekmi, če nimamo jasne slike o podobi moštva. Moramo se boriti in omejiti izgubljene žoge. Bolj kot morebitna prva zmaga je pomembno, da ekipa napreduje in raste, ta proces, za katerega smo pred sezono rekli, da bo trajal do decembra, pa se bo zdaj zaradi poškodb verjetno nekoliko zavlekel," je povedal Pianigiani.

Čeprav je Sean Armand že nekaj časa na izhodnih vratih kluba oziroma nanj tako kot na Zorana Dragića ne računajo, sta oba še vedno na plačilni listi kluba, Američan jim v zadnjem času pomaga na treningih. "Za njim je težka sezona s poškodbami, zdaj pa si želi pomagati mladim košarkarjem. Namesto njega želimo priložnost ponuditi nekaterim mlajšim košarkarjem, pa tudi Jaki Klobučarju. Že poleti sem se pripravil na težko sezono, tega smo se zavedali. Želimo ponuditi priložnost domačim košarkarjem, kar je bil tudi načrt. Mladim dajemo priložnost, na njih pa je, da jo izkoristijo," je še dejal italijanski strateg, ki mu sicer pogled na minutažo mlajšega dela kolektiva oporeka. Gregor Glas tako v povprečju v Eurocupu v tej sezoni na parketu preživi devet minut, Rok Radović se je sicer v zasedbo šele dobro vrnil po zdravstvenih težavah, na zadnjih tekmah pa je obsedel Luka Ščuka, ki prav tako kot Glas v Evropi za dokazovanje dobiva dobrih devet minut na srečanje.

