Cedevita Olimpija našla recept za prvo zmago v gosteh

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi ABA prišli še do tretje zaporedne zmage. Zmaji, ki jih je po zdravstvenih težavah znova vodil Simone Pianigiani, so v Železniku s 96:84 ugnali FMP in se podpisali pod peto regionalno zmago v sezoni, skupno pa prvo letošnjo v gosteh. Drugi slovenski predstavnik Krka pa bo v ponedeljek na domačem parketu pričakal hrvaško Cibono.

Cedevita Olimpija je v sedmem krogu lige ABA prišla do pete zmage. Ljubljanska ekipa je do zdaj morala priznati premoč Crveni zvezdi in Igokei, bila pa je boljša od Borca, Studentskega centra, Splita, Mege in danes še od FMP. Ta je na svoji sedmi tekmi četrtič izgubil.

Člansko zasedbo Cedevite Olimpije je tokrat na klopi znova vodil glavni trener Simone Pianigiani. Italijanski strokovnjak, ki je mesto glavnega trenerja ljubljanskih zmajev zasedel letošnje poletje, se je v polni pogon vrnil po malo več kot dvotedenski odsotnosti zaradi zdravstvenih težav. Obračun v Železniku so nekoliko podjetneje odprli domači košarkarji, a je Cedevita Olimpija ob zaostanku s 7:12 nanizala devet zaporednih točk in prešla v vodstvo. Ljubljanska ekipa je bila spredaj tudi po koncu prvih desetih minut, ki so jih varovanci Simoneja Pianigianija dobili s 26:25. Ljubljančani so v drugih desetih minutah dali v prestavo višje, od rezultata 30:30 so v štirih minutah z delnim izidom 17:2 hitro prešli do visokega vodstva s 47:32. Zmaji, ki so največ vodili s +19, so drugo četrtino dobili z izidom 32:17 in se na glavni odmor podali s prednostjo 58:42.

Karlo Matković je dosegel 19 točk. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Jaka Blažič je v prvem polčasu dosegel 14 točk, Karlo Matković pa 11. Klemen Prepelič je že v prvih 20 minutah ob sedmih točkah podelil še devet asistenc.

Padec, ki ni bil usoden

A sledil je padec v igri Cedevite Olimpije, FMP je v uvodnih minutah tretje četrtine stopil prednost in se po slabih štirih minutah igre po košu Marka Pavićevića približal le na štiri točke zaostanka (58:62). Ljubljanska ekipa kljub temu ni dovolila popolnega preobrata in slabi dve minuti pred koncem tretje četrtine po dveh zadetih prostih metih Blažiča spet ušla na dvomestno razliko (73:63). Tudi v zadnjem delu se je FMP nekajkrat nevarno približal, dobrih pet minut pred koncem je prednost Olimpije znašala le še šest točk, a so gostje vedno znova našli odgovor na nalete domačih košarkarjev ter tekmo na koncu mirno pripeljali do zmage s 96:84.

Blažič je bil na koncu s 24 točkami in sedmimi skoki prvi strelec Ljubljančanov, Matković je 19 točkam dodal še devet skokov, D.J. Stewart jih je prispeval 16, Prepelič je srečanje končal z novim dvojnim dvojčkom (15 točk, 14 asistenc). Pavićević je za FMP dosegel 16 točk. Olimpija je v Železniku izvajala kar 29 prostih metov, od tega jih je unovčila 27, FMP na drugi strani jih je od 15 zadel devet. Ljubljanska ekipa pa je bila ob tem tudi izrazito boljša v skoku (44:26), so pa slovenski prvaki izgubili več žog (15:9).

"Zmaga je pomembna, a zame je bolj pomembno, da vidim naše igralce na delu. Vedeli smo, da bo proces dolg. Fantje so prikazali zelo dobro igro brez organizatorja igre. V prvem polčasu smo igrali odlično, ekipno in osredotočeno. V drugem delu tekme smo nato proti zelo dobri ekipi FMP-ja izgubili malo ritma, kar lahko pripišemo temu, da igralci igrajo izven svojih položajev, obenem pa se še vedno spoznavajo med seboj. Vesel sem za fante, saj trdo delajo. Dali smo vse od sebe, moramo biti ponosni na njih, tudi, če pride do poraza, kot je bilo v primeru v Benetkah, kjer smo zelo dobro igrali 35 minut. Vesel sem, da smo lahko dali več priložnosti za igro Roku Radoviću, kar je naš cilj v tej sezoni, tudi Karlo nadaljuje z dobrimi igrami, hkrati pa ga mučijo bolečine v hrbtu. Gregor Glas je v kritičnih trenutkih tekme ostal na parketu, in na ta način lahko napreduje. Več priložnosti bo dobil tudi Luka Ščuka. Ni bilo lahko, sploh po tem, ko se je FMP vrnil v igro, a uspeli smo zmagati, zato sem vesel za igralce," je po koncu dejal Pianigiani.

Krka bo lovila drugo zmago v jadranski ligi. Foto: www.alesfevzer.com

Krka na delu v ponedeljek

Slabše je v sezono lige ABA vstopila Krka, ki je po uvodni zmagi nad FMP nanizala pet zaporednih porazov, nazadnje je bila prekratka na gostovanju pri Studentskem centru. Nič boljše sezone ni začela niti Cibona, ki je po šestih krogih pri enakem izkupičku kot novomeška zasedba. Prvo in edino zmago je Cibona zabeležila v zadnjem krogu, ko je za točko ugnala Mornar.

Liga ABA, 7. krog

Petek, 10. november:

Sobota, 11. november:

Nedelja, 12. november:

Ponedeljek, 13.november:

Lestvica: