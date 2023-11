Italijan po veliki zmagi: Jaz nisem tu zato, da bi premagoval Partizan

V senci zmage slovenskih nogometašev in uvrstitve na evropsko prvenstvo so za odmevno zmago v ponedeljkovem večeru poskrbeli tudi košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v Stožicah s 95:91 odpravili Partizan. Zasedba Simoneja Pianigianija je po vrsti skromnih predstav predvsem v evropskem pokalu tokrat v lepo zapolnjenih Stožicah tudi brez Karla Matkovića prikazala z naskokom najboljšo predstavo sezone, ki je bila na koncu nagrajena z zmago. Partizan ob tem v Ljubljani ni slavil že pet sezon.

V zasedbo slovenskih prvakov se je po težavah s poškodbo vrnil Justin Cobbs. "Odigrali smo solidno tekmo. Čeprav še ni v optimalni pripravljenosti, nam je močno pomagala vrnitev Justina Cobbsa, zato sta lahko Prepelič in Blažič igrala na svojih položajih. Vesel sem zmage za moje fante, ki trdo delajo. Vsi fantje so prispevali svoj delež ter pomagali pokriti naše pomanjkljivosti in slabosti. Jaz nisem tu zato, da bi premagoval Partizan, ampak da razvijam igralce. To ni nič spremenilo, ker imamo spet novo ekipo, niti en teden nimamo enake zasedbe, imamo veliko težav, a če bodo imeli fantje tak zanos in željo, potem bo lažje," je po koncu zvest izjavam v slogu celotne sezone ostal Simone Pianigiani.

Jaka Blažič je dosegel 29 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Blažič povlekel voz

Voz Cedevite Olimpije sta odločilno povlekla Jaka Blažič, ki je dosegel 29 točk, in Klemen Prepelič, ki je 18 točkam dodal enajst asistenc. "Jaka je vedno izjemno pomemben člen naše ekipe, tudi ko statistično tega številke ne kažejo, na igrišču opravi levji delež. Enako tudi Klemen, ti fantje so res posebni. Zadovoljen sem, ker so temu sledili tudi preostali košarkarji. A ta tekma ne pomeni nič. Urnik je nor, čez 48 ur nas čaka že tekma v Londonu proti zelo atletski ekipi. Z našim kadrom in rotacijo je to še toliko težje," je dodal Pianigiani.

"Zagotovo ena najboljših predstav v tej sezoni. S tekmo smo si dokazali, da lahko igramo proti najboljšim ekipam. To nam je manjkalo v letošnji sezoni. Videlo se je, da nam je vrnitev Justina Cobbsa zelo pomagala, še posebej v ključnih trenutkih, da smo ostali mirni, ne preveč zaletavi. Lepa popotnica za naprej. Želimo, da gre krivulja navzgor, da se ne ustavi. Moramo postati konstantni v dobrih predstavah in zmagati kakšno tekmo v EuroCupu," pa je po koncu dejal Blažič, ki je blestel s statističnim indeksom 32.

Na parketu se je nekajkrat pošteno zaiskrilo. Foto: www.alesfevzer.com

Nad predstavo kapetana je bil navdušen tudi Prepelič. "Jaka nas je vodil kot pravi kapetan, za kar mu čestitam. Najboljša predstava, odkar sem tu. Želeli smo pokazati to, kar delamo na treningih. Energija je bila na pravi ravni, prav tako požrtvovalnost. Vsi smo dali svoje," je dodal slovenski reprezentant.

Obradović: Tega jim ne vračamo na pravi način

Razumljivo je bil po koncu na drugi strani znova močno razočaran trener aktualnih prvakov lige ABA Željko Obradović, ki je tretjič v sezoni klonil v regionalni ligi, beograjski klub pa ne more biti navdušen niti nad začetkom sezone v evroligi, v kateri je bil na devetih tekmah uspešen le štirikrat. "Čestitke Cedeviti Olimpiji za zmago. Bili smo priča izjemni tekmi, imeli smo priložnost, da jo dobimo, a končnico smo odigrali tako, kot smo jo, in zaradi tega smo srečanje izgubili. Nekatere napake se nam ponavljajo iz tekme v tekmo, ob tem smo že v uvodu ostali brez Alekse Avramovića, ki je moral v bolnišnico zaradi poškodbe nosu. Bilo je veliko vroče krvi, a to je sestavni del igre. Hvala našim navijačem za podporo, povsod so z nami, mi pa jim tega ne vračamo na pravi način," je dejal prvi mož beograjskega moštva.

