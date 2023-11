Italijan na zatožnem stolu: Prst želite uperiti vame?

"Povejte mi, koliko ekip lahko igra brez pravega organizatorja igre? Če mislite prst uperiti vame, prav, pomembno je, da fantje napredujejo in se razvijajo," se je po sedmem porazu v Eurocupu v sezoni zagovarjal strateg Cedevite Olimpije Simone Pianigiani, ki je s svojo zasedbo v sredo s 83:86 moral priznati premoč Hamburgu in je zdaj še edina ekipa v skupini A, ki je še brez zmage.

Čeprav so bili navijači Cedevite Olimpije pred sredino tekme sedmega kroga Eurocupa prepričani, da bo ravno Hamburg nasprotnik po meri, proti kateremu bi si lahko zasedba Simoneja Pianigianija priborila prvo evropsko zmago v sezoni, pa so na koncu maloštevilni gledalci v Stožicah znova z razočaranjem in negodovanjem zapuščali dvorano v Ljubljani. Čeprav je po velikem preobratu in stopljenih 28 točkah prednosti gostov že delovalo, da bo Cedevita Olimpija v filmskem slogu vknjižila prvi poln izkupiček, pa je na koncu spet ostala praznih rok.

Kljub dobri zadnji četrtini je srečanje v Stožicah v drugi in še posebej v tretji četrtini pokazalo že tako vidne razpoke v igri slovenskih prvakov, ki so katastrofalno vstopili v sezono. Prav tako ne moremo več reči, da smo še na začetku sezone, a je trenutno stanje v Ljubljani daleč od nove "evropske" Olimpije velikega projekta, ki so ga pred začetkom novega triletnega mandata napovedovali v Ljubljani. Čeprav je ekipa poleti doživela korenite spremembe in ima težave s poškodbami, to vsekakor ne more biti glavni in edini razlog za neprepričljive predstave iz tedna v teden.

Simone Pianigiani Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Znova je za nami tekma z vzponi in padci. To je ekipa, ki igra pod velikim pritiskom. Na začetku tekme smo grešili lahka polaganja, proste mete. Potem smo imeli težave s Karlom Matkovićem, ki zaradi dolgotrajnih težav s hrbtom v drugem polčasu ni stopil na parket, a ni imel energije, kot ga krasi ponavadi. Tako smo ostali še brez centra. Igralci so nato postali nervozni, veliko smo grešili, a vsi so začeli razmišljati le o svojih napakah. Začeli so igrati šele pri visokem zaostanku, ko ni bilo več tega pritiska zmage, in ne vem, zakaj je tako. Fantje se zavedajo, kaj pomeni nositi dres Olimpije, ni jim vseeno. Tudi v zadnjih trenutkih, ko smo imeli tekmo v svojih rokah, smo se odločali za nerazumne mete, ko bi lahko napadali obroč. Smo najslabša ekipa pri metu za tri točke, a imamo prostor za napredek," je dejal Pianigiani.

Tako kot je že stalnica, je bilo tudi tokrat govora o poškodbah. "Poleg organizatorjev igre smo zdaj izgubili še našega centra Matkovića. Izgubili smo sedem tekem, a na nobeni od teh nas nasprotnik ni uničil, na vseh smo se borili in bili blizu. Preveč smo razmišljali o napakah in padli iz ritma," je dejal Pianigiani, pri katerem po poraznih rezultatih marsikdo pogreša vsaj malce samorefleksije in samokritike.

Karlo Matković zaradi težav s hrbtom v drugem polčasu ni igral. Na stranskem tiru zaradi poškodbe sta že dlje časa med drugim tudi Justin Cobbs in Nikola Radičević. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Všeč mi je, da ste prst uperili proti meni"

Italijan se je po slabih rezultatih zdaj znašel na udaru javnosti, čeprav na praktično vsaki novinarski konferenci po koncu srečanj poudarja, da rezultat trenutno ni primarnega pomena in da njegova ekipa napreduje. Po srečanju s Hamburgom je med drugim poudaril, da so fantje čutili preveč nervoze in pritiska, na vprašanje, ali ni ravno trener tisti, ki mora v takšnih trenutkih najti pravi odgovor na zadevo, pa je odvrnil: "Všeč mi je takšno vprašanje, da ste prst uperili proti meni. Fantje so motivirani, še preveč motivirani. Če ne bi imeli pravega odnosa, ne bi nadoknadili 28 točk zaostanka. Igralci se žrtvujejo in pokrivajo luknje, ki so nastale zaradi poškodb. Fantje igrajo s pravim zanosom, v ključnih trenutkih smo imeli na parketu tako Šaškova kot Glasa. Povejte mi, koliko ekip lahko igra brez pravega organizatorja igre? Če mislite prst uperiti vame, prav, pomembno je, da fantje napredujejo in se razvijajo," je še enkrat dejal Pianigiani.

Klemen Prepelič je bil s 23 točkami prvi strelec tekme. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Na novinarski konferenci se je moral zagovarjati tudi zaradi pomanjkanja rešitev v napadu. "Ne zanašamo se samo na igro ena na ena, izkoriščamo odlike, ki jih ta ekipa ima. Strinjam se, preveč na silo smo metali za tri točke, premalo ustvarjamo prostor za doseganje lahkih košev. Igralci morajo delati in se spoznati, da bodo ustvarjali takšne priložnosti. Za to si moramo prizadevati in tega se zavedamo, biti potrpežljivi, napadati raketo, iskati nove priložnosti. Sam niti približno nisem vesel, da smo v tem položaju. A ta zasedba je skupaj šele tri tedne, ne tri mesece, tri tedne. Prišel je Prepelič in smo se prilagodili temu, povsem je spremenil igro, svoje ves čas prispeva Blažič, več priložnosti dobiva Glas, vrnil se je Radović, ta ekipa je drugačna, kot je bila poleti. Vse, kar vem, je to, da moramo še naprej delati. Treba je pogledati širšo sliko, zagotovo pa sem jaz prvi v vrsti, ki ni vesel," je v svojem slogu odgovoril Pianigiani.

Še ena v vrsti nerazumljivih potez

In medtem ko je Zoran Dragić že pred začetkom sezone odpadel iz kadra Pianigianija, a kljub temu ostaja član Cedevite Olimpije in prejema plačo, se je zdaj v podobnem položaju znašel tudi Sean Armand. Ta sicer ekipi še pomaga na treningih, medtem ko na tekmah ne dobiva priložnosti. To je v trenutkih, ko italijanski strokovnjak poudarja, koliko težav imajo s poškodbami, praktično nemogoče razumeti. "Ko sem prišel sem, smo se pogovarjali, da si želimo vključiti čim več domačih igralcev. Temu želimo slediti, tudi na tej tekmi bi v zadnjih minutah lahko igral Shawn Jones, pa smo želeli priložnost dati Šaškovu. Sledimo načrtu, ki ga imamo, vsekakor Armand ni slab košarkar. Še vedno je naš košarkar, a če bo imel ponudbo, bo šel, potem pa bomo imeli tudi težave na treningih," je še dejal Pianigiani.

