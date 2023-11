Cedevita Olimpija je v osmem krogu regionalne lige ABA odigrala najboljšo tekmo sezone. Za šesto zmago je s 95:91 premagala evroligaša Partizan, ki je v Stožicah izgubil še šestič zapored. Jaka Blažič je dal 29 točk, Klemen Prepelič 19, Shawn Jones 17, DJ Stewart 12. Zadeli so 11 trojk iz 21 metov. Dan prej pa so košarkarji Krke vendarle dosegli drugo zmago. Ob koncu prvega polčasa so proti Megi še zaostajali za deset točk, po izvrstnem drugem polčasu pa zmagali s 77:72. Izstopali so Leon Stergar (25 točk), Jan Špan (16) in Jurij Macura (14).

Liga ABA, 8. krog

Ponedeljek, 20. november:

Jaka Blažič Foto: www.alesfevzer.com Po poškodbi in nekaj izpuščenih tekmah se je v kader Cedevite Olimpije vrnil Justin Cobbs in začel v prvi peterki. Skupaj s Klemnom Prepeličem bosta zdaj lahko še bolje razigravala soigralce. So bili pa Ljubljančani brez prvega centra Karla Markovića, ki je ob sedmem porazu v EuroCupu obnovil poškodbo hrbta. Obe ekipi sta tekmo odprli napadalno zelo razpoloženi. Po petih minutah je bilo na semaforju 17:17. V zaključku uvodne četrtine so si gostje priigrali prvo prednost, s 27:22. Frank Kaminsky je bil že pri devetih točkah, sta pa izstopala tudi Jaka Blažič in Shawn Jones z osmimi.

Vrnil se je Justin Cobbs. Foto: www.alesfevzer.com Ob več kot 60-odstotnem metu za dve točki in 50-odstotnem za tri (5/10) je prednost Partizana sredi druge četrtine narasla na devet točk (28:37). Nato pa je po dveh izvrstnih podajah Prepeliča dve trojki zapored zadel Blažič (34:37). Klemen je bil že pri petih asistencah, Jaka pa pri 14 točkah. Dodatno energijo v obrambi je z vstopom v igro dal Luka Ščuka, ki je najprej zadel trojko, nato še podelil blokado. Po ukradeni žogi še enega mladeniča Cedevite Olimpija Gregorja Glasa je v Blažič v 16. minuti tekme zadel za vodstvo z 41:39. Prvi polčas več tisoč navijačev ni razočaral, povsem odprt je bil tudi še izid - vodstvo domačih košarkarjev z 51:50. Izid četrtine pa 29:23. Dvomestna sta bila Blažič s 16 točkami in Prepelič s 13, pri Partizanu nihče. Ljubljančani so blesteli pri metu izza črte, zadeli so osem trojk iz 14 poizkusov (57-odstotno).

Luka Ščuka Foto: www.alesfevzer.com V tretji četrtini je bilo točk nekaj manj (22:21), a tekma nič manj atraktivna. Prepelič je zadel še četrto trojko, nad Cobbsom pa so nekaj sekund pred koncem četrtine storili osebno napako ob metu za tri. In je zadel vse tri proste mete. Po 30 minutah so domači tako še naprej vodili, s 73:71.

DJ Stewart je odločilno četrtino odprl s trojko, z že 11. trojko Olimpije je ta povedla s 76:71. Košarkarji Partizana so igrali vse bolj agresivno v obrambi, a to je Blažiča in soigralce samo še dodatno podžgalo. Zach LeDay je pet minut do konca kapetana Cedevite Olimpije, ki je bil že pri 23 točkah, ob prodoru pod koš ustavil z nešportno osebno napako. Ker je Prepelič vročekrvno branil soigralca, je dobil tehnično napako in gostje prosti met za izenačenje na 85:85. A nato je Blažič zadel oba svoja prosta meta (87:85), pa še žoga je bila za Olimpijo, a je zapravila napad za višje vodstvo. Je bil pa v nadaljevanju Blažič, ki je igral tekmo sezone, nezgrešljiv s črte prostih metov. Ko je zadel še osmega, so dve minuti in pol pred koncem povedli z 91:87. Ko je 45 sekund pred zadnjo sireno Stewart po samostojni akciji z igro s hrbtom proti obroču uspešno zaključil, se je napeta publika na stožiških tribunah le umiralo (95:91). Šesta zmaga Cedevite Olimpije na osmih tekmah lige ABA je bila prigarana.

Cedevita Olimpija je tekmo končala z 11 trojkami (52-odstoten met izza črte), Blažič je dal 29 točk, Prepelič 18 (11 asistenc), Jones 17 (devet skokov), Stewart 12, Cobbs devet. Pri Partizanu je dal Kaminsky 20 točk, LeDay pa 17.

Zadnje minute v Stožicah so bile zelo dramatične. Takole je Klemen Prepelič ponorel, ko je Zach Leday storil ostro osebno napako nad Jako Blažičem. Foto: www.alesfevzer.com

Stergar, Špan in Macura potegnili Krko iz luknje

Leon Stergar je dosegel svoj rekord lige ABA, 25 točk. Foto: Mega MIS/Ivica Veselinov Mega je imela pred tekmo s Krko štiri zmage in tri poraze, med drugim so v svoji dvorani premagali Partizan. Krkaši so imeli eno samo zmago in šest porazov. "Mega je mlada in kakovostna ekipa. Igrajo z veliko energije. Imajo veliko izbranih talentov. Izpostaviti velja Topića, enega vidnejših igralcev lige, okoli katerega se vrti večina igre. Mi se moramo sicer ukvarjati predvsem s sabo. Upam, da bo prišel čas, ko se bomo lahko pobrali iz črne luknje," je pred srečanjem dejal trener Krke Gašper Okorn.

A začetek ni bil najboljši, saj so prvo četrtino izgubili s 13:21 in na glavni odmor odšli z desetimi točkami zaostanka (42:32 za Mego). Šele 19-letni Nikola Topić je bil že pri osmih točkah, izkušeni Nikola Janković, ki je pred leti igral tudi za Olimpijo, pa pri devetih. Najučinkovitejši košarkar prvega polčasa je bil sicer Krkin Jurij Macura, ki je ob stoodstotnem metu dosegel deset točk in imel še sedem skokov. Gostje so sicer v prvem polčasu za tri metali samo 18-odstotno (2/10).

Jurij Macura Foto: Mega MIS/Ivica Veselinov Po trojki Leona Stergarja (14 točk) je Krka v peti minuti nadaljevanja tekme izid poravnala na 46:46. Drugi polčas je torej začela z delnim izidom 14:4. Nadaljevanje je bilo zelo izenačeno, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu. Pred zadnjo četrtino je Mega vodila z 61:59. Če je bilo v tretji četrtini veliko košev (19:27), pa je bil boj za žogo v zadnji tako zagrizen, da je bilo točk manj, sledili so si prosti meti, tudi izgubljene žoge. Teh je bilo pri Krki preveč (16).

Sledili sta dve zaporedni trojki Jana Špana in vmes koša Macure, tako da so Novomeščani tri minute pred koncem povedli z 71:67. Prednosti niso več zapravili. Za zmago s 77:72 so največ prispevali Stergar (25 točk), Špan (16 točk, devet asistenc) in Macura (14 točk, osem skokov). Pri Megi je bil s 16 točkami najboljši strelec Uroš Plavšić, Topić jih je dal 12.

Liga ABA, 8. krog

Petek, 17. november:

Sobota, 18. november:

Nedelja, 19. november:

Ponedeljek, 20. november:

Lestvica: