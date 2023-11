Potrjena okrepitev Cedevite Olimpije pod obročem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Govorilo se je že v ponedeljek, zdaj je tudi uradno. Cedevita Olimpija je svoje vrste dopolnila s centrom Rašidom Mahalbašićem. v Stožicah naj bi igral do konca sezone, a je podpisal tako pogodbo, da mu omogoča odhod, v kolikor prejme boljšo ponudbo.

Z ekipo že trenira. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija, ki je v Eurocupu po osmih krogih še vedno brez zmage, je svoje vrste po vrnitvi Klemna Prepeliča dopolnila še s centrom Rašidom Mahalbašićem. Dvaintridesetletni avstrijski reprezentant, ki se je rodil na Jesenicah, je nazadnje igral za španski Burgos, s katerim je pogodbo sklenil lani, pred tem pa je med drugim nosil dres Breogana, Monaca, Nymburka, Nižnega Novgorodnega in Oldenburga. V sezoni 2012/13 je igral tudi v evroligi, ko je bil član Asseco Prokoma. Ob težavah s hrbtom Karla Matkovića bo ta 210 centimetrov visoki center Olimpiji zagotovo v veliko pomoč. V tej sezoni je za Burgos v španski drugi ligi v povprečju dosegal 10,3 točke, 5,5 skoka in 2,6 asistence na tekmo. Del članske reprezentance je že od leta 2009, nazadnje pa je dres avstrijske reprezentance nosil v predkvalifikacijah za EuroBasket 2025. Na dveh obračunih je v povprečju dosegal 21,5 točke, 6,0 skokov in 6,0 asistenc.

"Po poškodbah Karla Matkovića in Aleksandra Šaškova smo se odločili, da skušamo najti igralca, ki nam bo lahko v najkrajšem možnem času priskočil na pomoč. Rešitev smo našli v Rašidu Mahalbašiću, ki je zadnjih nekaj dni tudi že treniral s člansko ekipo, zdaj pa smo uspeli doseči dogovor, da se nam pridruži v tem obdobju, ko nas čaka veliko število tekem. Mahalbašić je izkušen igralec, dokazan v evropskem košarkarskem prostoru, in verjamemo, da bo s svojimi karakteristikami doprinesel k naši igri na parketu," je ob pridružitvi Mahalbašića povedal športni direktor Vlado Ilievski.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija