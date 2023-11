Slovenski reprezentant razblinil vse dvome

Slovenski košarkarji so v ponedeljek zvečer dobili nasprotnike na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, ki se bo odvil med 2. in 7. julijem prihodnje leto. Če ples kroglic Slovencem ni bil pretirano naklonjen, pa bodo slovenske ljubitelje košarke zagotovo veliko bolj razveselile besede Mika Tobeyja, ki je zatrdil, da bo poleti na voljo Aleksandru Sekuliću.

"Lepo je biti doma," je po ponedeljkovi tekmi Crvene zvezde in Krke v novomeški dvorani Leona Štuklja slovenske predstavnike sedme sile z nasmeškom pozdravil slovenski reprezentant Mike Tobey, ki je nato okoli 19. ure, ravno ko so v Miesu v Švici zaplesale kroglice, ki so odločile slovenske tekmece v boju za nastop na olimpijskih igrah, spregovoril tudi o svoji prihodnosti v slovenskem reprezentančnem dresu.

"Poletje v Grčiji, ne sliši se slabo (smeh, op. p.). Veselim se igranja v slovenskem dresu, moj načrt je, da se vrnem, če me bodo seveda želeli. Igrati za slovensko reprezentanco je zame vedno čast in poletja v izbrani vrsti so zame užitek. Res bi bilo nekaj posebnega, da se nam še drugič uspe zavihteti na olimpijske igre. Če še enkrat povem, je v mojih načrtih slovenska izbrana vrsta. Zagotovo," je zatrdil 29-letni košarkar.

Tobey se je v ponedeljek s Crveno zvezdo mudil v Novem mestu. Foto: Drago Perko/KK Krka

Jasen "da" reprezentančnemu poletju

Ta je tako nekaj mesecev po koncu svetovnega prvenstva, po koncu katerega se ni želel jasno izraziti glede svoje prihodnosti v slovenski izbrani vrsti, povsem utišal vse morebitne dvome. "V Manili v tistem trenutku res nisem vedel, niti ne veš, kako se bo odvila sezona. Ko zdaj pogledam nazaj, mislim, da je za nami uspešno poletje, sploh glede na vse težave in poškodbe, ki smo jih imeli. V tistem trenutku po tistih porazih sem bil čustven, izpraznjen in nisem želel dati dokončnega dogovora. A po nekaj razmisleka in pogovoru z družino dvomov ni bilo več, sploh ko je v igri nov nastop na olimpijskih igrah. Vsi v reprezentanci se veselimo tega boja, in ko je v ekipi Luka, potem so možnosti vedno višje. Tudi sicer je ekipa dobra in veselim se tega novega obdobja," je dejal košarkar, ki je za Slovenijo kot naturalizirani igralec debitiral ravno v kvalifikacijah za olimpijske igre poleti leta 2021.

O morebitnih tokratnih tekmecih v kvalifikacijah v trenutkih pred žrebom ni želel izgubljati besed, ne glede na nasprotnike je bilo njegovo sporočilo jasno. "Ne maram govoriti o tem, komu bi se rad izognil, ker se ti potem takšne stvari hitro maščujejo. Ne glede na nasprotnike bomo morali igrati svojo igro in mislim, da imamo dobre možnosti ne glede na to, kdo nam bo stal nasproti. Tako kot smo to storili v Litvi, moramo ponoviti tudi tokrat. Imamo svoje možnosti in z veliko bojevitosti ter želje moramo preprosto zmagati na vseh tekmah," je dejal Tobey, ki ga s soigralci v boju za nastop na olimpijskih igrah čaka težko delo.

Za Slovenijo je do zdaj zaigral na olimpijskih igrah, evropskem in tudi svetovnem prvenstvu. Foto: FIBA

Žreb je namreč odločil, da bodo Slovenci drugo olimpijsko vozovnico lovili v grškem Pireju. V skupini A sta ob njih še Hrvaška in Nova Zelandija. V skupini B, s katero se bo slovenska skupina mešala v nadaljevanju turnirja v Pireju, pa ob Grkih še Dominikanska republika in Egipt. Še pred kvalifikacijami za največje športno tekmovanje pa Slovence že februarja čaka tudi začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025, ko se bo slovenska reprezentanca v Kopru pomerila z Ukrajino in Izraelom. Čeprav se bo po dolgem času zaradi reprezentančnega okna po dogovoru Fibe in vodstva evrolige ustavilo tudi kolesje najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, pa je Tobey pri februarskem reprezentančnem dejanju še pustil vprašaj.

"Kar zadeva kvalifikacije za evropsko prvenstvo, še ne vem. To je zadeva, o kateri se bom moral pogovoriti tudi s svojo družino oziroma se pogajati z ženo (smeh, op. p.). Sezona je res dolga in zahtevna. Kar zadeva poletje, pa tu ni vprašanj, kot sem že rekel, dokler me bodo hoteli zraven, bom tam," je bil jasen.

Poleti se je iz Barcelone preselil k Crveni zvezdi. Foto: Guliverimage

Novo poglavje v Beogradu

A še pred morebitnim novim poglavjem v slovenskem dresu Tobeyja čaka nadaljevanje sezone s Crveno zvezdo, ki je v Novem mestu v okviru devetega kroga lige ABA rutinirano opravila s Krko (90:67) in se podpisala pod osmo zmago sezone. "Danes smo začeli odločno, želeli smo si odziva po slabi predstavi z milansko Olimpio. Naredili smo dobro delo v obrambi, bili smo osredotočeni na svoje delo in ga uspešno opravili. Krka ima nekaj mladih košarkarjev, z nekaterimi sem sodeloval tudi v nekaterih reprezentančnih pripravah v prejšnjih letih in verjamem, da bodo našli pravo pot. Mi imamo v ligi ABA dobro sezono, bolj se mučimo v evroligi. Tudi sam v evroligi ne igram dobro, iščem svoj ritem, a to je del življenja profesionalnega športnika. Vem, da mi bo uspelo priti na pravo raven, in res upam, da bo to kmalu – sploh v evroligi, kjer imamo visoke cilje in pričakovanja," je svoje vtise ob prvih mesecih v rdečem dresu zbral Tobey, ki je bil na tekmi s Krko s 16 točkami prvi strelec srečanja.

Foto: FIBA

Če je Zvezda v ligi ABA na vrhu lestvice, pa je za navijače beograjskega velikana veliko bolj skrb vzbujajoč pogled na lestvico v evroligi, kjer ima Zvezda po desetih tekmah le tri zmage in je trenutno šele na 16. mestu, kar je veliko manj od tega, kar so si pred sezono zadali v klubu. Zaradi neprepričljivih rezultatov in predstav se je moral že konec oktobra od trenerskega stolčka posloviti Duško Ivanović, zamenjal pa ga je Grk Ioannis Sfairopoulos. "Hitro je prišlo do menjave na trenerskem mestu, a je, kar je. Igramo dobro košarko, a zmanjkuje nas v zaključkih tekem. Če pogledamo vse tekme v evroligi – razen zadnje – smo bili na vseh blizu, a moramo dodati še tisto nekaj malega, kar nam manjka," je prepričan Tobey, ki kljub ne preveč blestečemu začetku sezone uživa v življenju, ki ga predstavlja nošenje dresa Crvene zvezde.

"Igrati v takšnem vzdušju, kot ga pripravijo naši navijači, je res nekaj posebnega in je verjetno ena najbolj norih, če ne najbolj nora atmosfera, v kateri se športnik lahko znajde. Želimo si boljših predstav v evroligi tudi za naše navijače, na vsaki domači tekmi se jih zbere 20 tisoč," je navdušen Tobey, ki si "zvezdniško" garderobo močne zasedbe med drugim deli tudi z Milošem Teodosićem. "Igrati z njim je nekaj posebnega, imam srečo, da lahko igram s košarkarjem takšnega kova. To lahko primerjam s tem, ko sem v reprezentanci igral z Luko in Goranom in sem dobival 'darila' pod koš, z Milošem je zdaj podobno," je v smehu še dodal vedno zgovorni nekdanji član Barcelone.

