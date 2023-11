Kako huda je poškodba Luke Dončića?

Za košarkarji Dallasa je ena slabših tekem in predstav v tej sezoni lige NBA. Zasedba Jasona Kidda ja z 88:107 klonila na gostovanju pri Los Angeles Clippers. "Moramo biti boljši, tudi sam moram bolje brati stvari v napadu in iskati rešitve," je po tekmi opozoril Luka Dončić, ki je bil s 30 točkami prvi strelec srečanja.

Dve tekmi Dallasa z Los Angeles Clippers v razmaku dobrih dveh tednov in dva povsem različna obraza zasedbe Jasona Kidda. Če so Mavericsk na domači tekmi pred dobrimi 14 dnevi Clippersom ob zmagi nasuli kar 144 točk, pa je bila slika zdaj na gostovanju v Staples centru povsem obrnjena. Mavsi so dosegli le 88 točk in se podpisali pod najslabšo napadalno predstavo sezone. Košarkarji kluba iz Teksasa so zadeli le 34 metov iz kar 91 poskusov (37,4 odstotna uspešnost), od tega devet trojk ob 38 metih.

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 107:88 Učinek Luke Dončića: 30 točk (11/19 za 2, 1/8 za 3, 5/5 prosti meti), 3 skoki, 4 asistence, dve ukradeni žogi, dve blokadi, štiri izgubljene žoge v 38:05.

"Če primerjam obe tekmi, so Clippers tokrat igrali res odlično obrambo, zelo fizično, agresivno, kar jim je dalo dodaten zagon. Moramo biti boljši, tudi sam moram bolje brati stvari v napadu in iskati rešitve. Pomembno je, da igramo, da skušamo dosegati lahke koše. To ni naloga mojih soigralcev ampak moja, jaz moram najti boljše rešitve. Imeli smo nekaj dobrih metov, a še bolj kot to so Clippersi igrali res dobro obrambo," se je po tekmi s pepelom posipal Dončić. Ta je že v prvi minuti tekme ob posredovanju v obrambi, ko je ukradel žogo Jamesu Hardnu s palcem leve roke priletel v njegovo koleno in v bolečinah nadaljeval tekmo.

Good to see Luka back out there playing, but I'm not sure he didn't break his thumb, or at least tore some ligaments, cause a thumb definitely shouldn't bend that way.😬 pic.twitter.com/ZCCWy8KGhr — Matej Sportinfo (@MatejSportinfo) November 26, 2023

Tudi po tekmi je Dončić spregovoril o neljubem dogodku, njegovo levo roko pa je "krasila" posebna bandaža. "S prstom sem priletel v njegovo koleno. Videl sem sliko in izgledalo je veliko huje kot je bilo v resnici. Mislim, da ni nič zlomljenega, prvi pregledi med polčasom so pokazali, da je vse v redu, a več bomo vedeli jutri, ko se bomo vrnili v Dallas," je navijače pomiril Dončić.

Odsotnost Livelyja velik minus

V igri Dallasa se je še kako poznala odsotnost Derecka Livelyja II, ki je na prejšnji tekmi grdo padel na hrbet in je zaradi tega tekmo s Clippersi izpustil, njegova odsotnost pa se je tako kot na obračunu s Toronto Raptors, ki so jo Mavsi prav tako izgubili, močno poznala sploh v igri pod obema obročema. "Res smo ga pogrešali. A star je šele 19 let, veliko ljudi v naši ekipi od njega pričakuje ogromno. Biti novinec ni preprosto, ima ogromen potencial, kar smo že vsi opazili in videli. Čeprav je njegova prva sezona si je izboril že veliko mesto v ekipi in njegov vpliv ter doprinos naši igri je velik," je svojega soigralca pohvalil Dončić.

Westbrook zablestel v zadnji četrtini

Slovenski košarkar se je v zadnji četrtini, ko je bilo že vse odločeno, zapletel tudi v manjši spor z Russllom Westbrookom, ki je v zadnji četrtini dosegel 12 od skupno svojih 14 točk. Ko je v eni izmed akcij zadel čez Dončića, ki je nad njim storil še osebno napako, se je nato evforično obrnil proti svoji klopi in zavpil "Pojdi nanj!" in pokazal, kaj si misli o slovenskemu košarkarju. Dončić je bil na novinarski konferenci deležen vprašanja tudi o tem dogodku. "Nič ni bilo, takšne stvari me ne motijo," je bil redkobeseden Slovenec, ki takšne situacije raje rešuje na igrišču.

Westbrook je na koncu izjemno opravil svojo nalogo igralca s klopi, dosegel je 14 točk, osem skokov in sedem podaj. "Bili smo bolj fokusirani na našo nalogo. Tudi če ne dosegam toliko košev vem, da lahko ekipi pomagam na druge načine. Še vedno se učimo, še vedno iščemo prave rešitve," je po srečanju dejal 35-letni košarkar, ki je imel ob tem v mislih predvsem prihod Jamesa Hardna v že tako zvezdniško zasedbo s Kawhijem Leonardom in Paulom Georgom, ki je bil s 25 točkami prvi strelec svoje zasedbe.

