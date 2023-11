Nov poraz prvakov, sijajna serija Phoenixa se nadaljuje, Dončić na plaži vihtel kij

Prvaki iz Denverja so izgubili še na četrti od zadnjih petih tekem, tokrat so v gosteh priznali premoč Houston Rockets (105:86). So pa odlično serijo nadaljevali člani Phoenix Suns, za šesto zaporedno zmago, s katero so na lestvici prehiteli Denver, so s 110:89 premagali Memphis Grizzlies. Luka Dončić bo z Dallasom znova na delu v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri LA Clippers, ki je po treh zmagah tokrat izgubil z New Orleansom (106:116).

Prvaki iz Denverja so na gostovanju v Houstonu vodili zgolj na začetku tekme, zadnjič pri 16:15, nato pa so domači do konca prve četrtine ustvarili dvomestno prednost, ki je niso več spustili iz rok. V drugem delu so jo zvišali na +26. Gostje so se v nadaljevanju uspeli nekoliko približati, a zmage gostiteljev niso ogrozili. Jalen Green je k zmagi prispeval 25 točk, Alperen Sengun 21 točk, 15 skokov in 8 asistenc, še dva košarkarja sta dosegla dvojni dvojček. Pri Denverju je Nikola Jokić 38 točkam dodal kar 19 skokov in osem asistenc.

V FedExForumu v Memphisu so gledalci pospremili zmago Phoenix Suns, v dresu katerega je blestel Devin Booker. Ustavil se je pri 40 točkah in tako soigralcem pomagal do šeste zaporedne zmage, po kateri so na lestvici zahodne konference zdaj šesti.Pri poražencih je bil strelsko najbolj razpoložen Santi Aldama z 21 točkami.

Devin Booker je k šesti zaporedni zmagi Phoenixa prispeval 40 točk. Foto: Reuters

V derbiju večera med vodilno ekip vzhodne konference Boston Celtics in drugouvrščenim Orlandom je s 113:96 slavil slednji. Ob šesti zaporedni zmagi je Moritz Wagner dosegel 27 točk, Paolo Banchero pa 23. Jayson Tatum je bil s 26 najboljši strelec poražencev.

Tretji na vzhodu Milwaukee Bucks je s 131:128 strl odpor Washington Wizards, voz je vlekla trojica Brook Lopez (39 točk) -Giannis Antetokounmpo (31 točk, 9 skokov) - Damian Lillard (31 točk, 7 skokov, 10 asistenc).

Druga ekipa zahoda Minnesota je izgubila s Sacramento Kings, ki je na krilih De'Aarona Foxa (36 točk, 12 asistenc) preprečil četrto zaporedno zmago domačih. Pri Minnesoti je Anthony Edwards vknjižil 35 točk.

Golden State je na krilih Stepha Curryja (35 točk) premagal San Antonio Spurs.

Luka Dončić bo z Dallasom znova na delu v soboto zvečer, ko bodo gostovali pri LA Clippers. Foto: Reuters

Luka Dončić in Dallas Mavericks bodo naslednjo tekmo igrali v noči na nedeljo, ko gostujejo pri Los Angeles Clippersih. Luka in soigralci so zahvalni dan preživeli na plaži. Preizkusili so se v bejzbolu in tudi udarjanje žogic s kijem je šlo Ljubljančanu zelo dobro. Pravi, da je njegova ekipa zmagala s 4:0. Clippersi so v petek s 106:11 izgubili z New Orleans Pelicans.

