Dončić zaradi dveh dejanj v središču pozornosti

Košarkarji Dallas Mavericks so na težkem gostovanju pri Los Angeles Lakers vknjižili pomembno zmago. V zaključku dvoboja bi skoraj zapravili 20 točk naskoka, a sta Luka Dončić in Kyrie Irving zaustavila nalet LeBrona Jamesa in postavila stvari na svoje mesto ter Dallas popeljala do desete zmage v sezoni – ob tem ima pet porazov in zaseda četrto mesto v zahodni konferenci.

Luka je bil s 30 točkami, 12 skoki in osmimi asistencami najboljši posameznik. Še enkrat več je pokazal, kakšen pregled nad igro ima. V drugi četrtini sta ga na vrhu rakete podvajala košarkarja LA Lakers, ko je v kotu videl Josha Greena. Mimo obeh košarkarjev je podal žogo, ki je nato šla še med nogama kralja Jamesa, v kotu pa je Avstralec nato sprejel žogo in zadel trojko.

To potezo so v ligi NBA označili za drugo najboljšo v noči na ponedeljek. Prav tako pa je bil del akcije, ki je bila najboljša. Ob zaostanku z 99:101 je šel v prodor, okoli njega so bili trije košarkarji, nato pa je na trojki našel samega Irvinga, ki je hladnokrvno zadel za 102:101. Irving je v zaključku z dvema zadetima prostima metoma potrdil zmago Mavs, ki ostajajo v Los Angelesu, saj jih v noči na nedeljo čaka obračun še z LA Clippers.

Luka Dončić se je dvakrat znašel v TOP 10 akcijah – v tretji in najboljši akciji večera

Dončić: Dolgujem mu večerjo

A je imela tekma tudi negativen prizvok, saj si je hrbet poškodoval novinec Dereck Lively II, ki se je izkazal ob vstopu v ligo NBA. V dvoboju z Lakers ga je dobro nadomestil Richaun Holmes, ki je v 23 minutah igre zbral deset skokov. "Igral je neverjetno," ga je pohvalil Dončić in nadaljeval: "Dolgujem mu večerjo."

Kyrie Irving je v zaključku s petimi točkami potopil domačo zasedo Lakers. Foto: Guliverimage

Nato je Dončića in Irvinga pohvalil tudi trener Jason Kidd: "Imamo dva branilca, Luko in Kaija, in zaupanje je veliko. Velikokrat ju bo tekmec podvajal. Zlasti Luko. Njegova podaja na koncu proti Kaiju je bil izjemna. Nato pa Kai naredi, kar zna narediti. Ni v nobeni paniki, stresu. Dobi žogo, vrže in mirno zadene."

Tudi Irving je dal vedeti, kaj je v tako ključnih trenutkih pomembno: "Da si brez strahu in odločen."