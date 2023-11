Kakšna drama v Los Angelesu! Dallas z Dončićem v zadnji četrtini zapravil +20, a ...

Ljubitelji košarke so dan pred zahvalnim dnevom v ligi NBA spremljali kar 14 tekem. Košarkarji Dallasa so prekinili niz dveh zaporednih porazov. V gosteh so premagali Los Angeles Lakers. Čeprav se je Dallas spogledoval z zanesljivo zmago, saj je v zadnjo četrtino vstopil s +20, se gostitelji niso predali in na krilih neuničljivega LeBrona James dobro minuto pred koncem celo povedli s 101:99. Luka Dončić (30 točk, 12 skokov in 8 asistenc) je nato podal Kyrieju Irvingu, ki je zadel ključno trojko za zmago. James je ob zvoku sirene zapravil priložnost za podaljšek, Dallas je zmagal s 104:101. Prvak Denver je kljub novemu trojnemu dvojčku Nikole Jokića ostal praznih rok proti Orlandu.

Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks 101:104 (25:29, 46:62, 71:91)

James 26, Reaves 17, Russell 15, Prince 14, Davis 10; Dončić 30, Irving 28, Green 15

Učinek Luke Dončića: 30 točk (za tri 3/12, za dve 7/14, prosti meti 7/8), 12 sk., 8 as., 2 ukr. žogi v 39 minutah

Dallas je v tretji četrtini, v kateri je blestel dvojec "LuKai", Luka Dončić je v tem delu srečanja prispeval 11, Kyrie Irving pa 9 točk, še povišal prednost. Mavericks so tako v zadnjo četrtino vstopili z veliko prednostjo (91:71), vodili so za 20 točk! Jezerniki pa se niso predali, ampak se na krilih LeBrona Jamesa in Austina Reavesa ter veliko boljše igre v obrambi približali gostom! Dallas je v zadnji četrtini zgrešil uvodnih devet metov iz igre, Reaves pa je ob zaostanku z 92:95 zgrešil trojko za izenačenje, nato pa je Dončić zadel zelo zahteven met iz igre in prekinil krizno obdobje Mavericks (92:97). Če bi jezerniki bolje zadevali s črte prostih metov, bi lahko popolnoma ujeli Dallas, ki je po košu Irvinga še vodil s +7 (99:92), a so gostitelji odgovorili s petimi zaporednimi točkami ter znižali zaostanek na zgolj dve točki (97:99).

Dončić zgrešil uvodnih pet metov, nato ...

O tem, kako resno so se lotili košarkarji Dallasa atraktivnega gostovanja v Los Angelesu, priča način, kako čvrsto se je Grant Williams v obrambi v uvodnih sekundah lotil pokrivanja LeBrona Jamesa. Med njima se je hitro zaiskrilo, tako da so sodniki prekinili igro že po sedmih sekundah. V nadaljevanju si je tesno prednost po uvodni četrtini zagotovil Dallas. Luka Dončić je zgrešil uvodnih pet metov iz igre, v nadaljevanju pa mu je le steklo, tako da je prispeval pomemben delež k vodstvu Mavericks. Po prvi četrtini so si priigrali tesno prednost +4, ki pa se je nato do konca polčasa povišala na +16. Dallas je nadigral gostitelje.

Luka Dončić je na dobri poti, da z Dallasom v gosteh premaga LA Lakers. Foto: Reuters

Pri gostih iz Teksasa je na začetku srečanja najbolj zadeval Josh Green (12 točk), Avstralec je iz igre metal 5/7, veliko bolje kot Dončić (5/13), ki pa se je znova izkazal z razigravanjem soigralcem. Podelil je kar sedem asistenc, zbral še pet skokov, in skupaj s Kyriejem Irvingom (6/9), oba sta v prvem polčasu dosegla 13 točk, povzročal težave obrambi Los Angelesa.

Atraktivna podaja Luke Dončića, ko je poslal žogo proti soigralcu med nogama LeBrona Jamesa:

HOW?



Luka threw a cross-court pass through LeBron's legs 🤯



Mavs-Lakers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/TaxCZgZFyg pic.twitter.com/V5IOlG9LGo — NBA (@NBA) November 23, 2023

Dallas je v prvem polčasu izgubil le dve žogi, Dončić niti ene, Lakers pa so jih zapravili šest. LeBron James v prvem polčasu v napadu ni prišel do izraza, podpisal se je pod pet točk (met iz igre 2/6), dodal pet asistenc in štiri skoke. Prvi strelec LA Lakers je Anthony Davis.

Kako je Austin Reaves zadel trojko s sredine igrišča, a ...

AUSTIN REAVES WAS JUST LATE ON THIS INSANE HALF-COURT BUZZER BEATER 🙁 pic.twitter.com/J7WdMDza5n — Lakers Lead (@LakersLead) November 23, 2023

Ob koncu prvega polčasa je spektakularno zadel trojko Austin Reaves, a so sodniki po video ogledu razveljavili trojko, saj je bila dosežena tik po zvoku sirene.

Prva asistenca Luke Dončića na srečanju, ko je zaposlil Derecka Livelyja II:

Feeding and eating 🍽️ pic.twitter.com/JJHl5tdqS3 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 23, 2023

Luka Dončić je bil na ogrevanju zelo razigran:

Luka Doncic makes a pull-up 3 and a one-legged 3, then breaks out the Shammgod on DA and Shammgod before making a rainbow 3. pic.twitter.com/cDcQY7kYCd — Grant Afseth (@GrantAfseth) November 23, 2023

Luka Doncic with a tough baseline jumper over the backboard before the Dallas Mavericks face the Los Angeles Lakers. pic.twitter.com/7tjWAKBqHl — Grant Afseth (@GrantAfseth) November 23, 2023

Že 111. trojni dvojček Nikole Jokića, a ...

Košarkarji Orlanda so vknjižili peto zaporedno zmago. Premagali so tudi branilce naslova iz Denverja (124:119), pri katerih je znova izstopal Nikola Jokić. Srbski as je prispeval 30 točk, 13 skokov in 12 asistenc, kar je bil njegov že 111. trojni dvojček v ligi NBA ter šesti v tej sezoni, a to ni bilo dovolj za zmago nad Orlandom.

Košarkarjem Orlanda je teknila tradicionalna pojedina s puranom, brez katere ni zahtevnega dneva:

Odkar se je poškodoval Jamal Murray, so Nuggets dobili le štiri od osmih tekem. Pri Orlandu se je v drugem polčasu razigral Nemec Franz Wagner. V tem delu srečanja je dosegel kar 24 od skupno 27 točk. Paolo Banchero jih je dodal 23, pri Denverju pa je bil drugi strelec srečanja Michael Porter Jr. (25).

Liga NBA, 22. november

Lestvica

Preberite še: