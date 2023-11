Zgodovinski mejnik LeBrona Jamesa

Ameriški zvezdnik LeBron James je ob zmagi Los Angeles Kings nad Utah Jazz (131:99) postal prvi košarkar, ki je v rednem delu lige NBA dosegel 39.000 točk. Kalifornijci so s tretjo zaporedno zmago skočili na šesto mesto zahodne konference, v noči na četrtek pa jih čaka že nova tekma, gostili bodo slovenskega zvezdnika Luko Dončića in Dallas Mavericks.

Kalifornijci so po slabši seriji v začetku novembra ujeli zmagoviti ritem, na zadnjih šestih tekmah so petkrat zmagali, tako da srečanje z Dallasom pričakujejo z dobro popotnico. Ob torkovi zanesljivi zmagi nad Utahom je bil najbolj razpoložen Anthony Davis, ki je 26 točkam za dvojni dvojček dodal še 16 skokov, D`Angelo Russell je dodal 20 točk, Austin Reaves 19, James pa ob 17 točkah vpisal še sedem skokov in devet asistenc. Pri Utahu je Omer Faruk Yurtseven dosegel 18 točk.

Trojka LeBrona Jamesa, s katero je dosegel nov okrogli jubilej:

With this triple LeBron James has now scored 39,000 points in his NBA career 👏



🏆 NBA In-Season Tournament

🏀West Group A action on TNT pic.twitter.com/xfRaMOE1f7 — NBA (@NBA) November 22, 2023

Prvi do 39.000 James je postal prvi z 39.000 točkami. Na drugem mestu večne lestvice je Kareem Abdul-Jabbar z 38.387 točkami, na tretjem pa Karl Malone s 36.928. LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA — NBA (@NBA) November 22, 202

V Philadelphii podaljšek osrečil goste

Najbolj vroče je bilo v Wells Fargo Center v Philadelphii, kjer so domači napadali 11. zmago, s katero bi se na vrhu vzhodne konference izenačili z Boston Celtics, a po dramatičnem zaključku ostali brez nje. Cleveland Cavaliers so v četrti četrtini zapravili dvomestno prednost, Philadelphii je uspelo izsiliti podaljšek, po katerem pa so se zmage veselili gostje.

Voz teh je vlekel Darius Garland (32 točk), Jarrett Allen je 26 točkami dodal 13 skokov, ob zmagi se je pod dvojni dvojček podpisal še Evan Mobley (18 točk, 12 skokov). Joel Embiid je ob porazu dosegel 32 točk in 13 skokov, Tyrese Maxey je dodal 30 točk.

Cleveland Cavaliers so po podaljšku premagali Philadelphio. Foto: Reuters

Strelski šov v Atlanti

Dobrih 17.000 gledalcev v State Farm Areni v Atlanti je bilo priča nori strelski tekmi med Atlanta Hawks in Indiana Pacers, ki je zmagala s 157:152. Ob zmagi je blestel Tyrese Haliburton, ki je 37 točkam dodal še 16 asistenc, Trae Young pa je ob porazu vknjižil še eno več.

Do zmage so prišli tudi košarkarji Phoenix Suns, Portland so doma premagali s 120:107, prvi strelec je bil s 30 točkami Kevin Durant, Devin Booker jih je dodal 28.

Člani Orlando Magic nadaljujejo odlično serijo, za deveto zmago, četrto zaporedno, so doma s 126:107 odpravili Toronto Raptors in so zdaj četrti na vzhodu.

Liga NBA, 21. november

Lestvica

Preberite še: