New York Knicks tožijo Toronto Raptors

Pri newyorški zasedbi ne želijo, da bi se komisar lige NBA Adam Silver vpletel v zadevo kot mediator, oziroma da bi razsojal o tej zadevi zaradi njegovih tesnih povezav z lastnikom Raptors, Larryjem Tanenbaumom, predsednikom sveta guvernerjev lige NBA.

Tako piše v pravni vlogi Knicks, ki so jo v ponedeljek pridobili New York Post, Athletic in ESPN.

Knicks trdijo, da je Ike Azotam, ki je med letoma 2020 in 2023 delal kot pomočnik video koordinatorja pri kratkohlačnikih, plenilcem poslal na tisoče zaupnih datotek, ki se nanašajo na delovanje kluba iz New Yorka.

Med obtoženci so tudi trener Raptors Darko Rajaković, pomočnika trenerja Noah Lewis in Azotam, več neznanih zaposlenih pri Raptors in matično podjetje Raptors Maple Leaf Sport and Entertainment (MLSE).

