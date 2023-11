Dončić kljub 35 točkam izgubil zvezdniški obračun

Luka Dončić je dosegel 35 točk in imel še po devet skokov in asistenc.

Luka Dončić je dosegel 35 točk in imel še po devet skokov in asistenc. Foto: Reuters

Luka Dončić je dal 35 točk in imel še po devet skokov in asistenc (tri izgubljene žoge in trije zgrešeni meti od štirih), a to ni bilo dovolj za zmago Dallas Mavericksov proti Milwaukee Bucksom. Ti so tekmo dobili s 132:125, Giannis Antetokounmpo je dosegel 40 točk in imel 15 skokov, Damian Lillard pa je dal 27 točk (12 asistenc). Obe moštvi sta zdaj pri devetih zmagah in štirih porazih.

Giannis Antetokounmpo s 40 točkami. Foto: Reuters Košarkarji Dallasa so v Milwaukeeju končali niz štirih zaporednih gostovanj, torej proti Bucksom, ki so manj kot 24 ur prej s 130:99 visoko premagali Charlotte, in v prejšnji sezoni dobili oba medsebojna dvoboja z Mavericksi. Letos se zdita ekipi še boljši: Bucks so močnejši za ostrostrelca Damiana Lillarda, pri Mavsih pa se je Kyrie Irving končno zares uigral z moštvom. Seveda pa ni dvoma, kdo ostajata prva moža: Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić.

Večer prej je dal Giannis sicer samo 16 točk, proti Dallasu pa je bil spet neustavljiv (povprečje 28,3 točke na tekmo): 40 točk (met iz igre 18/26), 15 skokov, sedem asistenc, dve ukradeni žogi in blokada. Luka tokrat ni bil prvi strelec Mavericksov, saj je iz igre metal 15/26, zgrešil je pet od devetih metov za tri in tako dosegel, še vedno izjemnih, 35 točk (ob devetih skokih in devetih asistencah). Irving je dal 39 točk (16/29 iz igre), a tudi on preveč grešil izza črte (4/9).



Kyrie Irving je dal 39 točk. Foto: Reuters Po izenačenem prvem polčasu, ko je Milwaukee vodil za dve točki, je Dallas izvrstno odigral tretjo četrtino. Še posebej Irving, ki je takrat dosegel kar 18 točk, celotno moštvo pa 40. Pred zadnjimi devetimi minuti so imeli tako prednost s 109:99. A so se domači z delnim izidom 13:4 približali le na točko zaostanka (pet minut do konca tekme). V zaključku tekme so odločali tudi prosti meti: Luka je najprej zgrešil dva (na celotni tekmi le en zadet iz štirih poizkusov), že v naslednjem napadu je Giannis zadel dva za vodstvo s 114:113, nato pa je vse tri zadel Damian (osebna napaka Kyrija, ko je metal za tri točke). Tekma je bila odločena minuto do konca, ko je za 130:125 trojko zadel Pat Connaughton. Bucksi so zadnjo četrtino dobili s 43:27.

Milwaukee je zdaj z devetimi zmagami in štirimi porazi na tretjem mestu vzhodne konference (le zmago za vodilnimi Boston Celtics), Dallas pa je z enakim izkupičkom zmag in porazov tretji v zahodni konferenci, kjer pa imajo tudi Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets po devet zmag, a eno odigrano tekmo manj (en poraz manj torej). Dončić in soigralci naslednjo tekmo igrajo že v noči z nedelje na ponedeljek, ko bodo doma pričakali Sacramento Kingse (1.30).

Dončić je pred tekmo presenetil in navdušil košarkarice univerze Georgetown:

Liga NBA, 18. november:

Lestvica: