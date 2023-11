Luka Dončić je v New Orleansu dočakal tekmo, na kateri je dosegel najmanjše število točk, asistenc in skokov v tej sezoni.

Luka Dončić je v New Orleansu dočakal tekmo, na kateri je dosegel najmanjše število točk, asistenc in skokov v tej sezoni. Foto: Reuters

Če so košarkarji Dallasa v noči na ponedeljek blesteli v New Orleansu in na krilih Luke Dončića (30 točk) in Kyrieja Irvinga (35 točk) odpravili gostitelje, pa je bilo dva dni pozneje vse drugače. Pelikani so se predstavili v popolnoma drugačni podobi. Na novem igrišču bleščečih barv, tekma je štela tudi za medsezonski turnir, je New Orleans nadigral skromne Mavericks (131:110), slovenski as pa je ponudil skromno predstavo, v kateri je ob metu iz igre 5/16 dosegel 16 točk, dodal 2 asistenci in skoka ter kar 8 izgubljenih žog. Takrat, ko je bil Ljubljančan na parketu, je bil Dallas slabši kar za 26 točk.

Učinek Luke Dončića: 16 točk (3/5 za tri, 2/11 za dve, 3/5 prosti meti), 2 sk., 2 asis., 8 izg. žog v 26 minutah

Vrhunci dvoboja v New Orleansu:

Če so navijači New Orleansa v noči na ponedeljek v dvorani Smoothie King Center spremljali všečno predstavo Dallasa, ki si je z nesebično igro in razigranim dvojcem LuKai (Luka Dončić in Kyrie Irving) hitro priigral visoko prednost, ki je nato ni več izpuščal iz rok, pa je bilo slabih 50 ur pozneje povsem drugače. Ko je napočil trenutek za dvoboj, ki je štel tudi za medsezonski turnir, se je razmerje moči obrnilo na stran gostiteljev. Začelo se je resda s trojko Luke Dončića, a je nadaljevanje ponudilo povsem drugačen potek dogodkov.

Luka Dončić je ponudil najslabšo predstavo v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Ljubljančanu ni šlo kaj dosti od rok. Resda je znova natančno zadeval za tri točke, od petih metov je zadel kar tri, to pa je bila tudi edina njegova svetla točka večera, na katerem je uprizoril najbolj skromno statistiko v vseh treh največjih rubrikah. Dosegel je najmanjše število točk v sezoni (16), podelil le dve asistenci, ujel le dva skoka, vse skupaj pa podkrepil s kar osmimi izgubljenimi žogami. Na parketu je prebil le 26 minut, njegovo moštvo pa je v tem obdobju bilo od gostiteljev, ki so prekinili niz petih zaporednih porazov, slabše kar za 26 točk. Dončić v noči na ponedeljek zaradi visoke prednosti v zadnji četrtini ni več stopil na parket, tokrat pa je bilo obratno, saj je Dallas že toliko zaostajal, da je trener Jason Kidd v zadnjem delu srečanja posegel po menjavah. Takrat so Mavericks dobili zadnjo četrtino s 25:17 in vsaj malce ublažili najhujši poraz v tej sezoni.

Če so pred tem na desetih tekmah izgubili le dvakrat, tako Denver kot Toronto sta bila od teličkov boljša za 11 točk, pa so tokrat ostali praznih rok za -21. Dolgo časa pa je kazalo, da bo končna razlika še večja. New Orleans je namreč po treh četrtinah vodil 114:85 (+29), obramba Dallasa pa je bila povsem nemočna in razbita.

Kidd: Izgubljali smo preveč žog

''To je bil slab večer v vseh pogledih. Igrali smo slabo v obrambi, s premalo energije, izgubljali smo preveč žog,'' je trener Mavericks Jason Kidd opozoril na preveliko število izgubljenih žog. Dallas jih je zapravil kar 20, skoraj polovico zgolj Dončić (8), po večini njih pa je New Orleans prišel do lahkih točk, ki jih je ponavadi dosegel v protinapadu z zabijanjem. Pelikani so po izgubljenih žogah Dallasa prišli do kar 31 točk. Bili so hitrejši in spretnejši, navijači so dočakali številna atraktivna zabijanja Ziona Williamsona. Da bo to poseben večer, je z noro trojko z druge polovice igrišča ob zvoku sirene po koncu prve četrtine pokazal že Naji Marshall. Takrat je New Orleans povedel s 33:26, nato pa se je prednost le še višala.

Neverjetna trojka Marshalla ob koncu prve četrtine:

Dončić je zgrešil večino metov za dve točki, zadel le dva od 11, na koncu pa je bil s 16 točkami tretji strelec svoje ekipe. Več sta jih dosegla Kyrie Irving in Tim Hardaway Jr. (oba 17).

Pri gostiteljih sta v napadu izstopala Brandon Ingram in novinec Jordan Hawkins. Oba sta dosegla 25 točk, Ingram je dodal 9 skokov in z asistenc, mladi Hawkins, ki ni začel dvoboja v prvi peterki, pa je zadel pet trojk in trenerja navdušil s samozavestjo. Dallasu sta veliko preglavic povzročala tudi Zion Williamson (19 točk, 7 skokov in 5 asistenc) ter Herbert Jones (19 točk, 5 ukradenih žog, 2 blokadi), s katerim je imel veliko težav Dončić, 16 točk pa je dodal rezervist Marshall.

"All of our starters had four assists and (at least) one steal... They're capable of doing that." pic.twitter.com/3RffRpuJ1I — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 15, 2023

Pod zmago se je podpisal pomočnik trenerja James Borrego. Nadomeščal je glavnega trenerja Willieja Greena, ki je manjkal zaradi bolezni, in se izkazal. Pelikani so se odlično zoperstavili Dallasu ter prekinili niz petih porazov, Borrego pa je bil še kako zadovoljen nad moštveno in borbeno igro, saj je vsak član začetne peterke zbral vsaj štiri asistence in eno ukradeno žogo. ''Moramo čestitati New Orleansu za njihovo predstavo. Odigrali so trdo in dobro tekmo,'' je Kidd športno čestital gostiteljem. V noči na četrtek ga čaka nov izziv, gostovanje pri Washingtonu.

Liga NBA, 14. november:

Lestvica:

Preberite še: