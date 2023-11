Fantastično, kaj vse uspeva Dončiću in Irvingu! #video

Košarkarji Dallas Mavericks so znova navdušili. Tokrat so si na gostovanju v New Orleansu na krilih vročega dvojca LuKai, Luka Dončić je prispeval 30, Kyrie Irving pa 35 točk, po treh četrtinah priigrali tako velikansko prednost, da slovenskemu zvezdniku v zadnjem delu srečanja sploh ni bilo potrebno stopiti na parket. Na koncu so zmagali s 136:124 in se na vrhu zahodne konference izenačili z Denverjem, ki je izgubil v Houstnu. Tyrese Maxey (Philadelphia) je prvič v karieri dosegel 50 točk in popeljal 76ers na prvo mesto, nadaljuje se kalvarija LA Clippers, odkar se jim je pridružil James Harden.

New Orleans Pelicans : Dallas Mavericks 124:136 (27:34, 54:67, 85:109)

Ingram 20, Williamson 18, Daniels 17, Valančiunas 15 (10 sk.); Irving 35, Dončić 30, Hardaway Jr. 15, Green 13, Lively II 10

Učinek Luke Dončića: 30 točk (7/9 za dve, 4/9 za tri, 4/5 prosti meti), 4 sk., 9 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 28 minutah

Ugibanje, kakšne preglavice bi lahko imele ekipe v ligi NBA, če bi naletele na docela uigran zvezdniški dvojec LuKai, ki ga sestavljata Luka Dončić in Kyrie Irving, ponuja vedno več jasnih odgovorov. Če vseh potencialov in nedvomnih talentov, ki jih premoreta, v prejšnji sezoni nista znala izkoristiti v prid moštvu, pa je začetek nove sezone nakazal, da je trener Jason Kidd našel čarobno formulo.

Vrhunci Luke Dončića na srečanju v New Orleansu:

Dvoboj v New Orleansu je potrdil, kako bo, če bosta tako razigrana, hkrati pa tudi tako naporna za obrambo tekmecev, kot sta bila na zadnjih tekmah proti LA Clippers in New Orleansu, Dallasu v nadaljevanju sezone skrajno težko preprečiti pot do zmage. Mavericks so do nje v New Orleansu prišli prepričljivo. Dončić in Irving sta uživala v igri, bila sproščena in razigrana, hkrati pa ogromno sodelovala. Izmenjavala sta se v vročih strelskih intervalih, ko sta serijsko polnila koš gostiteljem, prednost Dallasa pa je medtem nezadržno višala. Bila sta prehud zalogaj za pelikane, ki so ob njunem pokrivanju izgubili ogromno energije, obenem pa v napadu pokazala visoko stopnjo košarkarske inteligence.

Vrhunci predstave Kyrieja Irvinga v New Orleansu:

Žoga je hitro krožila med ekipo, raven izgubljenih žog sta spravila skoraj na minimum (skupaj le tri), domiselno razigravala soigralce. Podelila sta 16 asistenc, omogočila kopico lahkih košev. Že slabe štiri minute pred koncem je Dallas prekoračil mejo 100 točk. V zadnjo četrtino je vstopil v prednostjo 109:85, tako da 24-letni Ljubljančan ni več stopil na parket.

Kako se je Dončić mojstrsko znebil Valančiunasa in zadel eno izmed štirih trojk v New Orleansu:

Luka Doncic go to prison for this assassination pic.twitter.com/SqtHY1VbbG — Slightly Biased (@BiasedSlightly) November 13, 2023

Priložnost so dočakali tudi mlajši soigralci, med strelce se je na tekmi vpisalo kar 11 košarkarjev Dallasa, med njimi pa, zanimivo, ni bilo Granta Williamsa, ki ga v tej sezoni krasi izjemno natančen met za tri točke. Tokrat je iz igre zgrešil vse štiri mete, a za ekipo v 21 minutah vseeno napravil toliko dobrih stvari, da je imel na koncu najvišji indeks +/- v ekipi. Ko je bil na parketu, je bil Dallas boljši za +19. Dončić ga je imel +14, Irving pa +9, kar pa je najbolj pomembno, je to, da so gostje v drugem polčasu suvereno držali konkretno prednost in tekmo mirno pripeljali do konca.

Dončić: Igramo nesebično

''Igramo nesebično košarko. Delimo si žogo. Vedeli smo, da bo imel New Orleans nižjega igralca višje v obrambi, tako da so se ponujale možnosti za trojke iz kota. Za tri točke smo vrgli 53-krat. Večina izmed njih je bila zelo dobrih metov. To moramo delati tudi v prihodnje,'' je ponos slovenske košarke izpostavil trojke. Dallas jih je vrgel 53, neprimerno več od tekmeca (36), zadel pa jih je 20. Zaradi takšne igre niti ne preseneča podatek, kako ima Dallas najboljši odstotek za tri točke v ligi NBA.

Veliko razliko so prinašale tudi izgubljene žoge. Dončić je zapravil "le" dve, ob drugi, ko mu je žoga nenačrtovano pobegnila v avt, mu je od nelagodja in začudenja šlo kar na smeh, Mavericks pa skupno šest. New Orleans, ki je igral v napadu večkrat nepovezano, jih je izgubil kar 18.

Kyrie Irving je dosegel 35 točk, za tri točke metal 7/10, iz igre pa skupno 13/20. Statistiko je oplemenitil še s 6 skoki, 7 asistencami in blokado. Foto: Guliverimage

Dvojec LuKai je vložil kandidaturo za najbolj vroči dvojec v ligi NBA. Že v prvem polčasu sta skupaj dosegla 37 točk, od tega Irving 22, kar je njegov rekord sezone, kar se tiče števila točk v enem polčasu. Končal ga je v veličastnem slogu, s trojko ob zvoku sirene. V drugem polčasu je bil strelsko uspešnejši Luka (15 proti 13). ​​​​​

Kandidati za MVP: Jokić, Embiid, Dončić ...

Liga NBA pred dnevi objavila težko pričakovano prvo lestvico kandidatov za osvojitev prestižnega priznanja MVP. Na prvem mestu je Nikola Jokić, drugi je Joel Embiid, Luka Dončić pa zaseda tretje mesto, kar je bistveno višje od zadnje uvrstitve na omenjeni lestvici. Ko je Ljubljančan končal sezono 2022/23, v kateri je resda izstopal kot strelec, a se z Dallasom sploh ni uvrstil v končnico, je na lestvici Kia MVP Ladder zasedal osmo mesto. Takrat je prvič priznanje za najboljšega osvojil Embiid.

Jokić, ki je pred tem dvakrat zapored osvojil priznanje najkoristnejšega igralca rednega dela, se je moral zadovoljiti z drugim mestom, še lepšo nagrado pa prejel malce pozneje, ko je z Denverjem prvič v zgodovini franšize šel do konca in postal prvak lige NBA. To Embiidu in Dončiću, ki bi bila lahko v tej sezoni njegova največja tekmeca v boju za priznanje MVP, še ni uspelo.

Nikola Jokić vodi na lestvici Kia MVP Ladder. Denver in Dallas imata po desetih tekmah enako razmerje zmag in porazov (8-2). Foto: Reuters

LA Clippers s Hardnom znova izgubil Russell Westbrook je na 35. rojstni dan izgubil na gostovanju v Memphisu. Foto: Reuters V noči na soboto so LA Clippers doživeli prepričljivi poraz v Dallasu, kjer jim je Luka Dončić povzročal velike težave (44 točk), tokrat pa so ostali praznih rok še v Memphisu, ki je v sezono 2023/24 brez kaznovanega Jaja Moranta ni vstopil prepričljivo in je večinoma izgubljal tekme. Od začetnih devet tekem je dobil le eno. Odkar so Clippers v svoje vrste pripeljali Jamesa Hardna, so izrazito neuspešni. Izgubili so že pet tekem zapored. Čeprav imajo v svojih vrstah štiri zvezdnike lige NBA, poleg Hardna (11 točk, trojke 1/7) so tu še Kawhi Leonard (14 točk), Paul George (26 točk, a tudi 7 izgubljenih žog) in Russell Westbrook (12 točk, 9 skokov, 5 asistenc na njegov 35. rojstni dan), se lahko v tem trenutku pohvalijo s skromnim razmerjem zmag in porazov (3-6). Za nameček bodo naslednjo tekmo odigrali pri prvaku Denverju, kjer niso zmagali vse od decembra 2020. Pri Memphisu, ki je dobil šele drugo tekmo v tej sezoni, je izstopal Desmond Bane (27).

Strelski rekord sezone New Yorka New York je dobil tretjo zaporedno tekmo v ligi NBA. Tokrat je v kultni dvorani Madison Square Garden v nedeljski matineji ugnal Charlotte z 129:107. Toliko točk v tej sezoni še ni dosegel, iz igre pa je zadel 54 odstotkov vseh metov, kar je tudi njegov najboljši dosežek. R.J. Barrett je dosegel 24, Jalen Brunson in Julius Randle pa 23 točk. Najboljši strelec srečanja je bil sicer zvezdnik Hornets LaMelo Ball (32 točk, 7 asistenc in 6 skokov). Gostje so še četrtič zapored nastopili brez najboljšega strelca Terryja Rozierja.

Liga NBA, 12. november:

Lestvica:

Preberite še: