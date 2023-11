Oprava za safari ali ribolov? Ne, Dončić leti na tekmo v goste.

Košarkarje Dallas Mavericks v noči na ponedeljek (ob 1.00 po slovenskem času) v gosteh čaka obračun z ekipo New Orleans Pelicans. Skrbniki družbenih omrežij ekipe Mavs so danes dopoldne na vseh kanalih objavili fotografije igralcev pred vkrcanjem na letalo in navijači so imeli kaj videti. Še posebej jim je padla v oči oprava prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića. Odhaja na safari ali ribolov, se sprašujejo.

Košarkarji Dallas Mavericks so zelo spodbudno začeli letošnjo sezono. Na prvih devetih tekmah je njihov izkupiček sedem zmag, klonili so samo na dveh tekmah, in sicer proti ekipi Toronta in lanskemu prvaku lige NBA Denver Nuggets. Naslednja postaja za Mavs je gostovanje v New Orleansu pri ekipi Pelikanov. Tekma se bo začela ob 1.00 po slovenskem času in, kot ste že vajeni, jo bomo na Sportalu tudi tokrat pospremili v živo.

Igralci Dallasa so na gostovanje odleteli z letalom, še pred vkrcanjem pa so nastale zanimive fotografije, na katerih lahko košarkarje vidimo v bolj sproščeni različici. Veliko, če ne kar največ pozornosti, je med navijači požela oprava prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića, ki je oblečen, kot bi se odpravljal na safari ali ribolov.

24-letni Dončič je trenutno najboljši strelec lige NBA, kjer v povprečju dosega skoraj 33 točk na tekmo. Na zadnji tekmi Dallasa proti zvezdniškemu moštvu Los Angeles Clippers (144:126) je dosegel kar 44 točk. Dallas je s sedmimi skalpi in dvema porazoma na odličnem drugem mestu zahodne konference. Pred njimi so le prvaki Denver Nuggets.

