Prvo razočaranje za Dončića na domačih tleh

Košarkarji Dallas Mavericks so na svoji osmi tekmi sezone doživeli svoj drugi poraz. Mavs so na domačem parketu po slabšem drugem polčasu s 116:127 klonili proti Toronto Raptors, ki so na gostovanju pri Dallasu zmagali prvič po 27. januarju 2019. Luka Dončić je ob porazu svoje ekipe dosegel 31 točk (11/26 met iz igre), v statistiko pa je med drugim vpisal še sedem skokov in osem asistenc.

Dallas Mavericks : Toronto Raptors 116:127 Učinek Luke Dončića: 31 točk (9/16 za 2, 2/10 za 3, 7/10 prosti meti), 7 sk., 8 as., 4 ukr. žoge, 1 blok., 4 izg. žoge v 38:24 Strelci: Dončić 31, Irving 22, Hardaway Jr. 17, Jones Jr. 15; Siakam 31 (12 sk.), Anunoby 26, Schröder 18

Košarkarji Dallasa so za razliko od preostalih tekem na začetku sezone, ko so blesteli predvsem v drugi polovici tekme, tokrat na domačem parketu v ključnih momentih pokazali slabši obraz in na koncu morali priznati premoč Toronto Raptors. Edina kanadska ekipa v ligi je na svoji osmi tekmi dosegla četrto zmago, skupno drugo zaporedno na obračunih z Dallas Mavericks, hkrati pa svojo prvo na gostovanjih v Dallasu po več kot štirih letih in pol. Za Dallas je to hkrati tudi prvi domači poraz v novi sezoni, pred tem so Mavs na domačem parketu ugnali Brooklyn, Chicago in Charlotte, po zaostanku pa tokrat za razliko od zadnjih dveh tekem niso uspeli pripraviti preobrata.

Luka Dončić je bil na koncu, kljub temu da ni bil pri metu, z 31 točkami prvi strelec svoje ekipe. Dončić je zadel svoja prva dva poskusa za tri točke, potem pa je bil kar osemkrat zapored nenatančen. Na koncu je dosegel 31 točk, ujel je sedem odbitih žog, k svojemu dosežku pa je dodal še osem asistenc, štiri ukradene žoge, eno blokado, izgubil pa je štiri žoge, skupno jih je Dallas 15.

Odsotnost Derecka Livelyja II

Pri Dallasu je zaradi bolezni manjkal še Dereck Lively II, kar se je močno poznalo v igri Dallasa, saj je Toronto v igri in koših v raketi povsem nadigral gostitelje (72:40). Toronto se je v srečanje v American Airlines areni podal kot šesta najslabša ekipa v napadu, a je v Dallasu blestel, ko je bilo to najbolj potrebno. Za razliko od prejšnjih tekem je bil v napadu razpoložen Pascal Siakam, ki se je poleti sicer spogledoval s številnimi govoricami o odhodu iz Toronta, po slabšem uvodu v sezono pa je proti Dallasu dosegel 31 točk.

Dončić je v drugi četrtini nasmejal vse prisotne v American Airlines areni, saj je pred odhodom na igrišče pozabil sleči ogrevalno majico:

Dallas je za razliko od zadnjih tekem srečanje odprl solidno, v prvi četrtini je vodil tudi za devet, prvih dvanajst minut pa je zasedba Jasona Kidda dobila s 33:27. Ob 16 točkah Dončića je bil Dallas ob odhodu na najdaljši odmor še povsem v igri, saj so Raptors pred začetkom tretje četrtine vodili z 62:58, a je bil nato za domače na koncu usoden niz Toronta v tretjem delu srečanja. Dwight Powell je 7:33 pred koncem tretje četrtine še zadel za izenačenje na 73:73, nato pa so gostje v slabih dveh minutah, v katerih sta voz Toronta povlekla Siakam in OG Anunoby, z delnim izidom 11:0 prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko. Dallas se je v zaključku tretje četrtine še uspel približati na pet točk zaostanka, a so gostje hitro odgovorili in vodstva do konca srečanja niso več izpustili iz rok.

Dončić proti Torontu ni bil pri metu. Foto: Reuters

Mavse je med drugim na koncu pokopalo tudi slabo izvajanje prostih metov, zadeli so jih 19 od 31 (Dončić 7/10), tudi v tem aspektu pa ima Dallas na začetku sezone še ogromno rezerv, saj je skupno po odstotku uspešnosti izvajanja prostih metov s 75,6 odstotkov šele na 18. mestu v ligi. Proti Torontu so presegli tudi svoje povprečje izgubljenih žog, na koncu so jih izgubili 15.

Scottie Barnes, ki sicer po šestih zaporednih tekmah tokrat ni presegel meje 20 doseženih točk, je dobrih šest minut pred koncem z zadetim prostim metom prednost Toronta povišal na 15 točk (119:104), kar je bila tudi najvišja prednost Raptorsov na tekmi. Ti so nato obračun brez pretresov pripeljali v svojo korist in se veselili zmage s 127:116. Poleg Siakama se je pri Torontu strelsko najbolj izkazal Anunoby s 26 točkami, svetovni prvak Nemec Dennis Schröder jih je dodal 18. Pri Dallasu so bili poleg Dončića dvomestni še trije košarkarji. Kyrie Irivng je dosegel 22 točk, Tim Hardaway Jr. 17 (5/9 za 3), Derrick Jones Jr. pa 15 (3/5 za 3).

Dallas naslednja preizkušnja čaka v noči na soboto, ko bodo na drugi zaporedni domači tekmi gostili Los Angeles Clippers (2.30). Ti so danes s 93:100 klonili na gostovanju pri Brooklyn Nets.

Rajaković: Bil je takšen, kot je zdaj

Srb Darko Rajaković je tako Toronto popeljal do četrte zmage v sezoni, še pred srečanjem pa je srbski strateg spregovoril tudi o Dončiću. Ko je pred davnimi leti v Španiji vodil četrtoligaški klub Espacio Torrelodones, kjer je razvijal mlade igralce, je v dresu madridskega Reala že opazoval izstopajoče predstave Dončića.

Ko so ga novinarji iz Toronta pred tekmo v Dallasu vprašali, kako se spominja Dončića kot 14-letnega dečka, je srbski strateg dejal: ''Bil je isti. Natanko takšen, kot je zdaj. Bil je nasmejan, užival je v igri, oboževal je tekme, bil tekmovalen in hotel zmagovati. Že takrat se je videlo, da je pred njim bogata kariera. Da je nekaj posebnega,'' je Rajaković zaupal, kako ga je Ljubljančan, danes eden najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu, očaral že pred desetletjem.

Dennis Schroder making sure coach Darko Rajakovic is talking only positive stuff about him 😅



Ko je Rajaković prejel še vprašanje, ali spada Dončić med najboljše evropske košarkarje vseh časov, je pogovoru z velikim zanimanjem prisluškoval Dennis Schröder, Nemec, ki je letos pomagal reprezentanci do naslova svetovnega prvaka. ''Luka je še mlad, a je na dobri poti, da postane eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov. Ne bi pa odpisal niti Nikole Jokića,'' je dejal Srb, ki je nato v šali, ko je videl, da je v bližini tudi Schröder, javno pohvalil tudi njega.

Kyrie Irving je na jutranjem ogrevanju v Torontu zadel z levo roko s polovice igrišča in v internem tekmovanju tako premagal Luko Dončića. Ljubljančan je protestiral, češ da je prestopil. Poglejte v videu:

Kyrie Irving made a left-handed half-court shot to beat Luka Doncic at half-court shooting at today's shootaround. Luka wanted a review.



Drugi poraz Bostona, Nurkić junak Phoenixa

Še drugi zaporedni poraz in tudi skupno drugega v sezoni so zabeležili košarkarji Boston Celtics, ki so s 102:106 klonili na gostovanju pri Philadelphii 76ers. Zmago domačih je 40 sekund pred koncem s košem iz fadeawaya potrdil Joel Embiid, na drugi strani je nato v naslednjem napadu trojko sicer zadel Jaylen Brown, nato pa je šest sekund pred koncem poskus za tri in morebitni podaljšek zgrešil Kristaps Porzingis. Ta je bil sicer z 29 točkami prvi strelec tekme, Embiid je za Philadelphio ki je zdaj pri šestih zmagah in enem porazu, ob 27 točkah vknjižil še deset skokov.

Philadelphia je ugnala Boston. Foto: Reuters

Phoenix je po podaljšku s 116:115 ugnal Chicago. Bulls so s košem Demara DeRozana 16 sekund pred koncem rednega dela izsilili podaljšek (107:107), zmago pa je Phoenixu v podaljšku sedem sekund pred iztekom igralnega časa priboril Jusuf Nurkić (20 točk, 16 skokov), ki je najprej ukradel žogo po težavah Nikole Vučevića (26 točk), nato pa asistenci Kevina Duranta zadel za končnih 116:115. Durant je ob zmagi dosegel 25 točk, osem skokov in devet asistenc, Grayson Allen pa je bil s 26 točkami prvi strelec zmagovite ekipe.

Vroče je bilo tudi na obračunu Milwaukeeja in Detroita, ki so ga na koncu s 120:118 dobili Bucks. Cade Cunnigham, ki je bil s 33 točkami prvo ime svoje ekipe, je Pistons 40 sekund pred koncem s trojko približal le na točko zaostanka (118:119), nato so imeli gostje še napad za zmago, a je isti košarkar devet sekund pred koncem izgubil žogo, na drugi strani pa je nato Crowder z enim zadetim prostim metom potrdil zmago Milwaukeeja. Pri Milwaukeeju se je najbolj izkazala poletna okrepitev kluba Damian Lillard, ki je dosegel 34 točk.

