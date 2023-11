Sladke skrbi Clippersov, vse več poškodb pri tekmecih

Sedmi november v ligi NBA parketi samevajo, Dallas Mavericks (šest zmag, en poraz) naslednjo tekmo igrajo v noči na četrtek, ko k njim prihajajo Toronto Raptors. Po pestrem ponedeljkovem dogajanju pa iz klubov poročajo o poškodbah kar nekaj zelo dobrih košarkarjev. Predčasno je tekmo Los Angeles Lakers z Miami Heat (poraz) končal center Anthony Davis. Nategnil si je mišico primikalk kolka (aduktor). Sam sicer pravi, da ne bo potreboval več kot dan ali dva za okrevanje.

Stegensko mišico na desni nogi si je nategnil zvezdnik prvakov Denver Nuggets Jamal Murray. Izvrstni branilec si jo je znova poškodoval na sobotni tekmi s Chicago Bulls, z njo je imel namreč težave že vse od začetka pripravljalnega kampa. Trener Mike Malone pravi, da poškodba ni tako nedolžna, da bo moral izpustiti več kot samo tekmo ali dve. Namesto njega naj bi bil v prvi postavi izkušeni Reggie Jackson.

James Harden Foto: Reuters Operacija in daljše okrevanja pa čaka center Portland Trail Blazers Roberta Williamsa III. Koleno si je poškodoval na nedeljski tekmi z Memphis Grizzlies. Gre za enega najboljših obrambnih košarkarjev pod obročem. Zaradi težav s kolenom je izpustil že začetek lanske sezone.

Sladke skrbi pa imajo v ekipi Los Angeles Clippers, kjer so nedavno ekipi treh zvezdnikov (Kawhi Leonard, Paul George in Russell Westbrook) priključili še četrtega. In James Harden je na tekmi proti New York Knicks, ki so jo sicer izgubili, prvič zaigral. V 31 minutah na parketu je dal 17 točk. Ob tej četverici je bil v prvi peterki še Ivica Zubac. To je ekipa, ki je zmožna vsega, je prepričan Harden: "Neskončno možnosti ima." Bo pa zagotovo potreben čas, dodaja, da se uigrajo, da tudi sam najde pravo formo, potem ko je izpustil pripravljalni kamp (s to potezo je izsilil odhod iz Philadelphie 76ersov).