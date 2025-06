Konec upanja: ladja s 3.048 avtomobili je potonila #foto

Po več tednih borbe z ognjenimi zublji se je ladja, ki je peljala več kot tri tisoč avtomobilov, prevrnila in potonila na dno oceana.

V začetku meseca (3. junija) je požar zajel ladjo Morning Midas, ki je plula pod zastavo Liberije, prevažala pa je več kot tri tisoč avtomobilov. Kljub poskusom reševanja ladje jim te ni uspelo odvleči do pristanišča ali pa omejiti požara.

Bodo ugotovili vzrok požara?

Ladja je zdaj potonila v mednarodnih vodah, in sicer dobrih 700 kilometrov jugozahodno od Aljaske. Po oceni obalne straže ZDA je ladja potonila na globino skoraj pet tisoč metrov. Uradni vzrok požara za zdaj še ni znan, prvi indici pa so kazali na dim s palube, kjer so bila baterijska vozila.

Na ladji je bilo več kot tri tisoč avtomobilov, ki so jih iz Kitajske peljali v Mehiko. Med skupno 3.048 avtomobili je bilo 70 povsem električnih, 681 hibridov, preostala vozila pa so imela klasične pogone. Na ladji je bila tudi večja količina goriva.

Obalna straža ni zaznala sledi onesnaženja, bodo pa na prizorišču imeli svoje ekipe in razmere še naprej nadzorovali.

To ni prvi primer potopljene velike tovorne ladje za prevoz avtomobilov. Pred tremi leti je pred Azorskimi otoki potonila ladja z več kot štiri tisoč avtomobili, med njimi tudi vozil znamk Lamborghini, Bentley in Porsche. Avtomobili katerih znamk so bili na ladji Morning Midas, za zdaj še ni znano.