Na 182 metrov dolgi ladji za prevoz vozil Morning Midas, ki je plula iz Kitajske proti Mehiki, je bilo skupno 3.048 avtomobilov. Od tega je bilo 70 povsem električnih, 681 je bilo hibridov, ostali pa so bili klasični avtomobili z motorji na notranje zgorevanje. Podatki o proizvajalcih za zdaj še niso znani. Ladja je ob tem prevažala še 350 ton plinskega goriva in 1.530 ton nizkožveplovega kurilnega olja.

Trenutno stanje požara ni znano, vendar iz plovila še vedno prihaja dim.

Foto: USCG

Usoda ladje še ni znana

Vseh 22 članov posadke je ladjo zapustilo, ta pa je po poročanju New York Times ostala sredi oceana. Vzrok požara po informacijah iz obalne straže ostaja neznan. Člani posadke so poročali o dimu na palubi z električnimi oziroma hibridnimi vozili. Za zdaj še ni jasno, ali bodo ladjo prepustili ognjenim zubljem, ali pa jo bodo poskušali pred potopom pogasiti.

“Naše ekipe tesno sodelujejo z upravljavcem plovila, podjetjem Zodiac Maritime, da bi določili nadaljnjo usodo plovila,” je povedala kontraadmiralka Megan Dean, poveljnica 17. okrožja Obalne straže.

Odmevni primeri ladijskih požarov

V zadnjih letih je prišlo do več odmevnih požarov na transportnih ladjah. Predlani je potonila ladja Fremantle Highway, na kateri pa so v požaru - to je pokazala preiskava po vleki ladje v pristanišče - ostali električni avtomobili celo nepoškodovani in kljub drugačnim prvotnim namigom niso bili vzrok požara. Pred tremi leti je pri Azorih potonila ladja Felicity Ace z več kot štiri tisoč avtomobili. Med njimi so bili tudi luksuzni primerki znamk Lamborgini, Bentley in Porsche. Lamborghini je celo znova zagnal proizvodnjo aventadorja, da bi lahko kupcu dostavili avtomobil, ki je bil uničen na ladji.

Čeprav vzrok požara še ni znan, baterijska vozila povečujejo stopnjo tveganja pri prevozih z ladjami. Za tako imenovane toplotne pobege so problematične predvsem baterije tipa NMC, veliko bolj varne pa so baterije tipa LFP. Te so skoraj odporne na požare v primeru poškodb, uporabljajo pa jih že predvsem kitajski proizvajalci in delno tudi Tesla.