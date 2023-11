Dončić jasen: Veliko ljudi je govorilo, da nisem pripravljen, a ...

"Prepričan sem, da se lahko izboljšam in napredujem še v prav vseh vidikih igre," je po šesti zmagi Dallasa v sezoni v svojem slogu redkobesedno na vprašanje, kako je lahko v svoji igri še boljši, odgovoril Luka Dončić. Ta je z Mavs s 117:102 slavil na gostovanju pri Orlando Magic in na sedmi tekmi sezone še šestič pripomogel k polnemu izkupičku, z 29 točkami pa je bil tudi prvi strelec srečanja in z Dallasom dosegel nekaj, kar klubu še nikoli v zgodovini ni uspelo.

Učinek Luke Dončića: 29 točk (4/7 za 2, 5/10 za 3, 6/6 prosti meti), 3 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 6 izg. žog v 35:09

Dallas je v drugi četrtini že zaostajal z 48:63, a je nato našel moč za preobrat in se v velikem slogu podpisal še pod šesto zmago v tej sezoni. Orlando je v prvem polčasu metal s skoraj 60-odstotno uspešnostjo, a je ta odstotek ob boljši obrambi Dallasa v drugem delu padel za polovico, Dallas pa je tretji del tekme dobil s 33:17. "Sledili smo načrtu tekme, naša obramba je bila boljša in to je vsa umetnost. Pomembno je, da se tudi ob zaostanku borimo in poskušamo zmagati na res vsaki tekmi. Za nas je to zelo pomembna in težka zmaga. Kot sem rekel, moramo nadaljevati v tem ritmu in igrati dobro v obrambi, to nas lahko pripelje daleč," je po srečanju dejal Luka Dončić.

Dončić je na začetku sezone v odlični formi, v povprečju dosega 32 točk, 10,7 skoka in 9,3 asistence na tekmo. "Prepričan sem, da se lahko izboljšam in napredujem še v prav vseh vidikih igre. Mogoče sem letos res še malce bolje pripravljen, kot sem bil v preteklosti, veliko ljudi je lani govorilo, da nisem pripravljen, a počutil sem se odlično. Zdaj se počutim še malce boljše, a velike razlike ni," je dodal Slovenec.

Predstava Luke Dončića:

O navezi z Irvingom

Ta je v zadnji četrtini v navezi s Kyriejem Irvingom potrdil zmago ekipe. Dončić in Irving sta v zadnjih 12 minutah skupaj dosegla 23 od 31 točk Dallasa. V zaključku je najprej po asistenci Dončića trojko zadel Irving, zatem pa je minuto in 51 sekund pred koncem Dončića z asistenco našel Irving in prvi je s trojko zadel za vodstvo s 114:100 ter potrdil zmago Dallasa. "Vse to je preprosto, ker sva s Kyriejem za razliko od lani skupaj opravila priprave na novo sezono. Tako je veliko lažje igrati, kot pa če se nekdo ekipi pridruži sredi sezone brez treningov. Situacija je povsem drugačna. Najino sodelovanje je odvisno od obrambe nasprotnika, včasih podvajajo mene, spet drugič njega. Skušava potegniti tudi druge in narediti, kar je najboljše za ekipo," je o navezi z Irvingom po koncu dejal Dončić.

Dončić v povprečju dosega 32 točk na srečanje. Foto: Reuters

O sodelovanju pa je spregovoril tudi Irving. "Očitno imamo radi izenačene tekme, kajne? Ko sem se lani preselil v Dallas, sem vedel, da bo moja vloga nekoliko drugačna kot v prejšnjih ekipah. A vedel sem eno stvar, da bom moral ohraniti svojo mirno kri in fantom dati vedeti, da lahko name računajo v vseh pogledih, da imajo občutek, da sem tam za njih, potem je veliko lažje," je dejal Irving, ki je dosegel 21 točk.

Dončić je sicer v tretji četrtini moral z igrišča, potem ko je ob enem izmed napadov izgubil ravnotežje in ob padcu z glavo priletel v koleno Goge Bitadzeja. "Priletel sem v njegovo koleno, zato je sledil protokol za preverbo morebitnega pretresa možganov, a bil sem povsem v redu," je stanje opisal slovenski košarkar, ki se je zatem hitro vrnil v pogon.

Kyrie Irving Foto: Reuters

Dallasu to ni uspelo še nikoli

Kot poročajo ameriški mediji, je Dallas prvič v zgodovini franšize na dveh zaporednih tekmah dosegel preobrat in zmagal, potem ko je na obeh zaostajal vsaj 12 točk. "Pokazali smo naš karakter," pa je po tekmi dejal strateg Dallasa Jason Kidd, ki je nekaj besed namenil tudi navezi Irving – Dončić. "Oba sta igrala na res visoki ravni in sledila jima je celotna ekipa. A osredotočeni smo res samo na tekmo za tekmo. Vsi, ki so igrali, so zaslužni za našo zmago. Zdaj nas čaka dan počitka, nato pa bo naš fokus že povsem pri tekmi s Torontom," je po koncu dejal prvi mož Dallasa.

Preberite še: