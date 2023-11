Dončić v bolečinah, a Dallas z ekipno igro do preobrata in zmage

Na šesti tekmi sezone so Dallas Mavericks prišli do pete zmage. Pa čeprav je Luka Dončić zaradi bolečin stiskal zobe, dal v prvem polčasu le dva koša iz igre in so zaostajali s 50:62. Predvsem zadnja četrtina pa je bila prikaz prave ekipne košarke (41 točk). Sedem košarkarjev Dallasa je bilo dvomestnih in Charlotte Hornetse so premagali s 124:118. Dončić je dal 23 točk (met za tri 1/9), Grant Williams in Kyrvie Irving po 18, Tim Hardaway 16, na drugi strani Lamelo Ball 30 (13 asistenc, 10 skokov). Klop Dallasa 50 točk, le 23 Charlotta.

Pred šesto tekmo sezone so imeli Dallas Mavericks dobro izhodišče štirih zmag in enega poraza. Slednjega so doživeli na prejšnji tekmi proti aktualnemu prvaku Denver Nuggets, zata je bil dvoboj s Charlotte Hornets za Luko Dončića in soigralce zelo pomemben. Trener Denverja Michael Malone je dobro ponazoril, kaj pomenijo porazi in kakšen je naslednji ključni korak za ekipo, ki ima visoke cilje. Moštvo si ne sme dovoliti, da en poraz postane niz dveh, treh ali še več. Treba je zajeziti slab tok.

Dallas Mavericks : Charlotte Hornets 124:118

Luka Dončić: 23 (7/10 za dve, 1/9 za tri, prosti meti 6/7), 12 sk, 9 as, 4 izgubljene žoge, Williams 18, Irving 15, 10 as, Lively 15, 14 sk, Hardaway 16, Hardy 14, Powell 10; Ball 30, 13 as, 10 sk, Washington in Hayward 20, Williams 19

Brez točke Dončića v prvi četrtini

V prvi četrtini ni dal točke. Foto: Reuters Manjkal je Maxi Kleber (izpah prsta na nogi), Kyrie Irving (stopalo) je bil vprašljiv, a je igral in bil v prvi peterki. Za razliko od tekme z Denverjem je bil začetek tekme za Dallas boljši (15:10). Ne pa za Dončića, ki je zgrešil svoje prve štiri mete iz igre in pravzaprav v sedmih minutah na parketu v prvi četrtini ostal brez točke (trije skoki, dve asistenci). Z delnim izidom 7:0 so sredi četrtine gostje povedli (15:22). S tremi zaporednimi trojkami (Josha Greena, Tima Hardawaya in s prvo v sezoni za nekdanjega člana Partizana Danteja Exuma) so se Mavericks približali na 24:26. Za izid prve četrtine 26:31 sta največ, po sedem točk, dala košarkarja Hornetsov PJ Washington in Gordon Hayward.

Trojke Luke 0/6, vsega osem točk v prvem polčasu

Irving je dal devet točk. Foto: Reuters V tretji minuti druge četrtine je Dončić le dosegel prvi koš iz igre, za 30:38. A do konca polčasa samo še enega, zgrešil je vseh šest metov izza črte. Na glavni odmor je odšel z osmimi točkami. Medtem ko se je Dallas odločal predvsem za mete za tri točke in bil pri tem zelo skromen (6/26), je Charlotte raje napadal pod obroč in si z dobrim odstotkom meta samo dvigoval samozavest (57-odstotni iz igre). Njihova najvišja prednost je bila 15 točk (60:45), ko je dve minuti pred koncem prvega polčasa Lamelo Ball dosegel svoji prvi dve točki. A pozor: Ball je bil že pri 11 asistencah. Štirje košarkarji Charlotta so bili dvomestni, s 15 točkami jih je dal največ Hayward (7/12), Mark Williams je dominiral pod košem (10 točk, štirje skoki). Prvi strelec Dallasa je bil z devetimi točkami Irving. Izid polčasa 50:62 je vseeno dajal še vse možnosti Dallasu v nadaljevanju tekme.

Dončić z grimasami v bolečinah

Luka Dončić je od druge četrtine naprej stiskal zobe, mučil ga je gleženj. Foto: Reuters

V tretji četrtini je postalo jasno, da z Luko nekaj ni v redu, da ima težave z gležnjem ali mečno mišico. Počasi in šepajoč se je vračal v obrambo. A je stiskal zobe. Sredi tretjine je vendarle zadel svojo prvo trojko, v sedmem poizkusu za znižanje na 66:74. Že v naslednjem napadu pa je znova zgrešil za tri in trener Jason Kidd ga je posedel na klop. In brez Dončića so Mavericks vendarle ujeli priključek. Irving je delil podaje Dwightu Powellu (10 točk), za tri je zadel Jaden Hardy in po delnem izidom 14:4 je bilo na semaforju 80:81. Tretjo četrtino je Dallas dobil s 33:22 in zaostajal za točko (83:84).

Sedem košarkarjev Dallasa dvomestnih

Foto: Reuters Mladi Hardy (druga sezona v ligi) je bil vse bolj samozavesten in zadnji del igre je odprl z atraktivnim zabijanjem. Dobil je še prosti met (skupaj že 12 njegovih točk) in tako je Dallas prišel do izenačenje na 86:86. Na parket se je vrnil tudi Dončić in dosegel svojo 15. točko. Odgovor Charlotta: dve zaporedni trojki. A Mavericks so vse bolj zagrizeno igrali v obrambi. Po ukradeni žogi je devet minut do konca tekme Hardaway zadel za tri in za vodstvo s 94:92 (nazadnje so vodili v šesti minuti tekme). Z blokado se je pokazal tudi 19-letni novinec Dereck Lively, ki pa je imel tudi 10 točk in 11 skokov.

Psihološki moment se je prevesil na stran Dallasa. Ko je Dončić z "alley oopom" zaposlil LIvelyja, so povedli s 100:96. V naslednjem napadu je zadel še Luka sam (102:96). To je bila tudi najvišja prednost Mavsov na tekmi. A sta ji takoj sledili dve trojki Charlotta, pri katerih je stvari v svoje roke vzel Ball (30 točk). So pa pri Dallasu tokrat prispevali vsi, Grant Williams v zadnjih minutah tri pomembne trojke (115:109). Tekma je bila napete do zadnjih sekund. Košarkarji Charlotta so imeli osem sekund do konca napad za izenačenje (116:119), a niso pravočasno podali iz avta in so izgubili žogo. In s tudi tekmo. Po nekaj osebnih napakah in prostih metih na obeh stran končni izid 124:118.

Strelski rekord sezone Duranta

Kevin Durant je dosegel 41 točk. Foto: Reuters Sonca iz Phoenixa so prekinili negativni niz treh zaporednih porazov. S 120:106 so ugnala Detroit, na srečanju pa je blestel Kevin Durant. Dosegel je 41 točk (met iz igre 14/27), največ v tej sezoni, in v napadu nadoknadil izostanek Devina Bookerja in Bradleyja Beala, ki zaradi zdravstvenih težav nista igrala. Pri poražencih je izstopal Cade Cunningham (26 točk, 6šestasistenc, a tudi šest izgubljenih žog). To je bil prvi poraz trenerja Detroita Montyja Williamsa proti nekdanjemu klubu iz Arizone. Detroit je izgubil četrtič zapored.

