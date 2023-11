Dallas Mavericks imajo po prvem porazu v sezoni prosto soboto, ne pa tudi Denver Nuggets, ki so jih v petek premagali. Nikola Jokić in soigralci so na parketu že sedmič v novi sezoni. Doma gostijo še Chicago Bulls (2.00).

Aktualni prvak Denver Nuggets, ki so še naprej brez poškodovanega Vlatka Čančarja, so na uvodnih šestih tekmah zmagali petkrat. Tokratni nasprotniki Chicago Bulls pa so dobili le dve od uvodnih šestih tekem. Nazadnje so izgubili z Brooklyn Nets in Dallas Mavericks. Na parketu je tudi edina še neporažena ekipa - Boston Celtics. A ti so odigrali samo štiri tekme. Za peto zmago gostujejo v New Yorku, pri Netsih.

Liga NBA, 4. november:

Lestvica: